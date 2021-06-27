Реализм в работах художника Michele Del Campo
Мишель Дель Кампо родился в Sannicandro Garganico (Италия) в 1976 году. Обучался в колледже искусств “Jordanstone College of Arts” (г. Dundee, Великобритания), где получил степень бакалавра по специальности Иллюстрация. В 2002 году переехал в Мадрид, где и состоялся как художник. Его персональные выставки проходили в Лондоне (2008, 2010), Мадриде (2004, 2005, 2007), Барселоне (2005, 2006), Валенсии (2004 ) и Лима (2011). С 2008 живёт и работает в Лондоне.
Источник: https://nevsepic.com.ua/zhivopis/34174-realizm-v-rabotah-hudozhnika-michele-del-campo-37foto.html
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