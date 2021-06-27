Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

"Парад гордости-2021" в Тель-Авиве: без масок.

"Парад гордости-2021" в Тель-Авиве

Фото: Мирьям Альстер (Flash90)

В пятницу, 25 июня, в Тель-Авиве состоялся "Парад гордости" представителей сексуальных меньшинств (ЛГБТ-община), в котором приняли участие тысячи граждан.

Накануне проведения мероприятия миндрав рекомендовал всем участникам быть в защитных масках. Эта мера рекомендована в связи с новым всплеском эпидемии коронавируса. Однако абсолютное большинство участников парада проигнорировали эту рекомендацию.

Для обеспечения безопасности участников этого мероприятия были задействованы сотни полицейских.

"Парад гордости-2021" в Тель-Авиве "Парад гордости-2021" в Тель-Авиве "Парад гордости-2021" в Тель-Авиве "Парад гордости-2021" в Тель-Авиве "Парад гордости-2021" в Тель-Авиве

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/25jun2021/pride2021_120.html

27.06.2021 - Posted by | Праздник.... |

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