Как выглядели предки человека разумного: Кто не смог пройти естественный отбор, а с кем все не так однозначно

Превращение австралопитека в человека современного типа осуществилось, разумеется, не вдруг – процесс занял сотни тысяч и даже миллионы лет. Все происходило, как теперь известно, крайне медленно, причем на первых стадиях антропогенеза гораздо дольше, чем на последующих. Тут интересно вот что: помимо звеньев цепочки «превращений» в человека разумного, существовали и другие его «родственники» — не прошедшие отбора, но и не канувшие в небытие. Это своеобразные «дядюшки» современных людей, передавшие потомкам некоторые свои гены.

От обезьяны до работающего человека

Практически ничего об эволюции человека нельзя утверждать наверняка – миллионы лет истории оставили не так много вещественных доказательств относительно прошлого этого рода – Homo, который включает в себя множество вымерших видов и всего один существующий – Homo sapiens. Тем не менее, наука с ее возможностями в исследовании генома настолько шагнула вперед за последние десятилетия, что даже на почве скудных фактов и находок можно выстраивать заслуживающие доверия теории развития человека как рода. Следы генов, сохранившиеся в останках ископаемых людей, вместе с другими данными антропологии помогают и выстроить эволюционную цепочку, и выделить разные виды человека.

Афарский австралопитек, реконструкция облика. Фото: antropogenez.ru

На протяжении десятков миллионов лет с животными предками человека ничего не происходило – и все же ученым и тут удается разграничить разные виды древних орангутангов и их обезьяньих собратьев. Непосредственным же предком человека современного типа считается австралопитек. Высокоразвитой его вариацией стал человек умелый – ничего, по большому счету, особенно не умеющий, но все же, как полагают, использовавший для своих нужд примитивным образом расколотые орудия из гальки. Люди этого вида населяли Землю на протяжении полумиллиона лет, первые же особи, по мнению ученых, появились около 2,8 миллионов лет назад.

Человек умелый. Реконструкция облика

Человек умелый (homo habilis) был невысок – ростом около 120 сантиметров, имел плоский нос и выступающие челюсти, а первый палец стопы, в отличие от предшественников, уже не был отведен в сторону, а располагался вместе с остальными пальцами – пришло время перемещаться на двух конечностях. Одной из разновидностей человека умелого (или даже отдельным человеческим видом) стал человек рудольфский, он был обнаружен в 1972 году в районе кенийского озера Рудольф. Тут есть неясность, которую наука пока не смогла прояснить: рудольфский человек является либо предком ныне живущих людей, либо же их «дядюшкой», то есть тупиковой ветвью эволюции.

Человек рудольфский, реконструкция облика

Следующим этапом развития человека и очередным прямым пращуром современных людей стал человек работающий (homo ergaster). Самый полный из сохранившихся к этому времени скелетов принадлежит мальчику-подростку, который оказался захороненным на территории нынешней Кении около полутора миллионов лет тому назад. Интересно, что что сначала была обнаружена лишь лобная кость черепа, и лишь спустя несколько лет удалось найти и другие части скелета.

Турканский мальчик, реконструкция облика

Относительно человека работающего сделаны следующие выводы: люди этого вида были довольно высокими (до 180 сантиметров роста), они, возможно, изобрели обоюдоострое рубило и могли пользоваться огнем. Тем не менее, охота не приносила человеку работающему основной объем пищи – эти люди питались, главным образом, падалью и растениями.

Человек работающий, реконструкция облика

От человека прямоходящего до человека разумного

Одной из следующих ступеней эволюции стало появление человека прямоходящего (homo erectus), уже неплохо освоившего изготовление каменных орудий и применявшего в охоте копья с длинным деревянным наконечником. Факт прямохождения был установлен по костям, найденным еще в 1891 году – тогда этот вид ископаемого человека был назван питекантропом. Человек прямоходящий постоянно искал себе пропитание, при этом установлено, что эти люди жили большими общинами, заботились о потерявших трудоспособность соплеменниках.

Человек прямоходящий, реконструкция облика

В отдельный вид оказался выделен близкий к человеку прямоходящему гейдельбергский человек. Поскольку расселялись люди прошлого по обширной территории, виды нередко оказываются привязаны к географическим наименованиям. Гейдельбергский человек получил свое имя потому, что останки скелета этого вида были найдены близ немецкого городка Гейдельберг в начале прошлого века. Этот предок человека разумного, скорее всего, непрямой, впервые появился в Африке около 800 тысяч лет тому назад и расселился по Азии и Европе.

Реконструкция денисовского человека (женщины) по скелету, найденному в Денисовой пещере в Алтайском крае

Питекантропы были выделены в отдельный подвид человека прямоходящего

Близким родственником человека разумного, но все же не прямым его предком, стал человек неандертальский. Самые древние останки имеют возраст около 500 тысяч лет, а название свое этот вид получил благодаря находке черепа в долине Неандерталь в Германии. Неандертальцы сосуществовали одновременно с предками современного человека вида sapiens и потому передали некоторое количество генов. Согласно исследованиям, примерно два их процента имеет ДНК современных людей (кроме африканцев – в этом случае речь идет о меньшей цифре). Некоторые ученые, правда, утверждают, что эти гены могли перейти к нынешнему человечеству не от неандертальца, а от общего с ним предка.

Реконструкция облика женщины-неандертальца

Эти «родственники» уже во многом превосходили более древние виды человека. Они изготавливали орудия труда – уже без каких-либо оговорок и сомнений, они имели примитивные знания о лекарственных растений и применяли их, они, возможно, владели чем-то вроде речи. К заслугам неандертальцев относят и создание первого из известных историкам музыкального инструмента – флейты из кости с четырьмя отверстиями. Довольно несправедливым в связи с этим кажется тот факт, что в XIX веке этому виду было предложено дать название «человек глупый», отведя ему место в эволюции между обезьянами и первыми людьми.

Самый старый в истории музыкальный инструмент — костяная флейта с отверстиями

Неандертальцы прекратили существование около 40 тысяч лет назад, и причины тому называются разные. Возможно, сказалось изменение климата, либо ослабление магнитного поля Земли и усиление воздействия солнечного излучения, либо некие болезни, которые привели к вымиранию вида. Еще одной вероятной причиной называют конкуренцию с кроманьонцами – ранними представителями современного человека.

Неандерталец, реконструкция облика

Кроманьонцы (от названия пещеры Кро-Маньон во Франции, где были обнаружены останки этих древних людей) появились значительно позже неандертальцев: 130 – 180 тысяч лет назад они начали миграцию с африканского континента. Кроманьонцы сделали огромный шаг вперед относительно всех других своих «родственников». Строение их тела позволяло быстрее бегать, тратить меньше калорий, чем неандертальцы, а кроме того, за короткий промежуток времени этот человеческий вид освоил то, что было не знакомо и не доступно его предшественникам.

Реконструкция облика женщины-кроманьонки

Кроманьонцы значительно лучше приспосабливались к природным условиям, они выстраивали довольно сложные отношения внутри своих общин, технологии изготовления орудий труда позволяли не только обустроить быт, но и эффективно охотиться, не рискуя быть покалеченным или убитым непосредственно в схватке с животными, но используя метательное оружие вроде копья. Кроманьонцы много общались между собой, используя подобие речи, им было свойственно ценить предметы искусства, умерших хоронили с соблюдением погребальных обрядов. К эпохе кроманьонцев относится и приручение собаки.

Этот вид называют предком всех современных представителей homo sapiens. 20 тысяч лет назад кроманьонцы уже населяли всю Европу.

Тупиковые ветви эволюции?

Схема эволюции человека на ранних этапах развития науки выглядела довольно просто, теперь же это сложное «генеалогическое древо», многие ветви которого еще остаются недостаточно изученными или не открытыми вообще. В антропологии хватает загадок: например, ученые пока не могут определенно идентифицировать останки людей, найденные на одном из островов Индонезии в 2003 году. Несколько скелетов, чей возраст оценен в 60-100 тысяч лет, некогда принадлежали людям очень маленького роста – не более одного метра. Этот возможный отдельный вид был назван человеком флоресским, а его открытие породило множество разных версий.

Человек флоресский, реконструкция облика

В связи с тем, что находка содержала один-единственный череп, пространство для исследований оказалось крайне ограниченным, а для интерпретаций – наоборот, широким. Флоресскому человеку было дано прозвище «хоббит» — из-за роста, а почему эти люди были настолько ниже своих современников – связано ли это с тем, что они жили в особенных условиях, была ли это патология либо речь все-таки идет о каком-то отдельном виде – только предстоит выяснить.

Один из возможных «прадедов» человека разумного – человек Идалту, его последние представители жили на Земле около 150 тысяч лет тому назад. Был ли он одной из тупиковых ветвей эволюции или внес свою лепту в формирование генома современного человека – пока неясно.

Юаньмоуский человек, древнейший из вида человек прямоходящий, определен по двум найденным на территории Китая зубам

На протяжении долгого времени представители рода Homo менялись, медленно, но необратимо: увеличивались череп и объем мозга, усложнялось строение этого важнейшего человеческого органа, совершенствовались навыки прямохождения, стоившие представительницам женского пола тяжелых родов, удлинялась берцовая кость, что позволяло улучшать навыки охотника. По фрагментам челюстей или даже одних зубов, частей черепа и других костей скелета, найденным в одном историческом слое с вымершими или доисторическими животными, ученые делали вывод об открытии нового вида или углублении представлений об уже открытом.

Реконструкция облика проводится учеными на базе находок черепа и скелета древних людей

При этом, несмотря на уже солидное количество «двоюродных» и «троюродных» видов, остается несомненным: современные люди не имеют никаких биологических отличий, которые позволили бы разделить вид homo sapiens на подвиды. Современный человек с этой точки зрения однообразен, в отличие от множества тех человеческих видов, что некогда возникали и пропадали.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/200621/50163/?fbclid=IwAR3D2ErTkBfKKPjkS9fS0jD-DaiAFzrYSYCkBqDrnJVaYgUrn5gFn5T4uw0