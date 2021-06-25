Что приготовить из яиц, если глазунья надоела: 5 оригинальных рецептов

Жареные, всмятку, вкрутую, запечённые в духовке и ещё тысячу и один способ того, что можно приготовить из яиц помимо вышеперечисленного. А всё потому, что универсальность данного продукта буквально зашкаливает и он отлично сочетается с любыми ингредиентами, позволяя экспериментировать и готовить всё, что угодно.

1. Сэндвичи

Сэндвичи с яичным салатом. \ Фото: olo-7.top.

Классика – классикой, но сэндвичи не обязательно должны быть с сыром и ветчиной. Так почему бы не приготовить их с яичным салатом.

Ингредиенты:

• Хлеб для тостов — 4 шт;

• Яйца — 2-3 шт;

• Сметана — 1 ст.л;

• Майонез — 1 ст.л;

• Горчица французская — 1 ч.л;

• Лук зелёный — 2 пера;

• Петрушка свежая — 2 веточки;

• Листья салата — 2 шт;

• Соль — по вкусу;

• Перец чёрный молотый — по вкусу.

Вкуснейшие сэндвичи с салатом из яиц. \ Фото: thebestgame2020.com.

Способ приготовления:

• Яйца сварить вкрутую;

• Затем слить воду и хорошо остудить;

• Очистить;

• Нарезать небольшим кубиком или натереть на самую крупную тёрку;

• Лук зелёный вымыть;

• Просушить;

• Мелко нарезать;

• Петрушку вымыть;

• Просушить и также мелко нарезать;

• Все ингредиенты переложить в миску;

• Горчицу смешать со сметаной и майонезом;

• Заправить салат;

• Перемешать;

• При необходимости добавить соль и перец;

• Ломтики хлеба посушить на сухой сковородке до лёгкой румяной корочки с двух сторон;

• На два ломтика хлеба выложить яичную смесь;

• Сверху листик салата;

• Накрыть вторым ломтиком хлеба;

• И подать к столу.

2. Омлет с грибами

Омлет с грибами. \ Фото: thefeedfeed.com.

Рецептов омлетов столько, что их количество не счесть. Но среди сотен вариантов, всегда найдётся тот, который обязательно стоит попробовать приготовить. Впрочем, вариант с грибами – то, что нужно в ближайшие дни подать на завтрак, или всё-таки на обед?

Ингредиенты:

• Яйца — 2-3 шт;

• Масло сливочное — 1 ст.л;

• Шампиньоны среднего размера — 2-3 шт;

• Сыр твёрдый — небольшой кусочек;

• Соль — по вкусу;

• Перец чёрный молотый — по вкусу.

Омлет с добавлением грибов. \ Фото: pinterest.ru.

Способ приготовления:

• Грибы вымыть;

• Просушить;

• Нарезать тонкими слайсами;

• Обжарить на маленьком количестве сливочного масла примерно три-четыре минуты;

• В миске смешать яйца с солью и перцем;

• Яичную смесь вылить в сковороду, предварительно растопив сливочное масло;

• Накрыть крышкой и готовить примерно одну-две минуты;

• Затем аккуратно высыпать грибы;

• Вновь накрыть крышкой;

• Готовить на среднем огне примерно семь-десять минут;

• Затем посыпать тёртым сыром;

• Накрыть крышкой и полотенцем;

• Дать постоять пять минут;

• Перед подачей аккуратно свернуть (по желанию).

3. Маффины с индейкой

Маффины с индейкой. \ Фото: eatthis.com.

Маффины – это то, что одновременно вкусно и сытно. И не удивляйтесь, если вас попросят повторить!

Ингредиенты:

• Яйца — 2-3 шт;

• Молоко — 4-6 ч.л;

• Мука — 2-4 ч.л;

• Индейка отварная, запечённая, тушёная — пара кусочков;

• Масло сливочное — 1-2 ч.л;

• Моцарелла — 2 шарика;

• Соль — по вкусу;

• Чёрный молотый перец — по вкусу.

Нежнейшие маффины. \ Фото: akispetretzikis.com.

Способ приготовления:

• В миске смешать муку с молоком и яйцами;

• Добавить соль и перец;

• Взбить при помощи миксера;

• Мясо индейки нарезать мелким кубиком;

• Сыр также мелко нарезать;

• Смешать с мясом;

• На дно силиконовых форм, смазанных сливочным маслом, выложить слой мяса с сыром;

• Сверху залить яичной смесью;

• Отправить в разогретую до 180-190 градусов духовку на 10-15 минут;

• Подавать к столу со свежими овощами или листьями салата.

4. Тосты с паштетом из тунца и отварными яйцами

Тосты с тунцом и яйцом. \ Фото: cookinglight.com.

Бутерброд – бутербродом, но тосты гораздо вкуснее. Особенно, если речь идёт о паштете из тунца с парой кружков отварных яиц.

Ингредиенты:

• Хлеб ржаной — 2-4 ломтика;

• Яйца — 1-2 шт;

• Тунец консервированный в собственном соку — 3-4 кусочка;

• Сыр творожный — 2-3 ст.л;

• Соль — по вкусу;

• Перец чёрный молотый — по вкусу;

• Лук зелёный — 1-2 стебля;

• Петрушка свежая — 1-2 стебля.

Тосты с яйцом и тунцом. \ Фото: cansgetyoucooking.com.

Способ приготовления:

• Яйца отварить вкрутую;

• Остудить;

• Очистить;

• Нарезать кружками;

• Мясо тунца переложить в миску;

• Размять вилкой;

• Добавить творожный сыр;

• Хорошенько перемешать;

• Приправить солью и перцем;

• Хлеб подсушить на сухой сковородке до лёгкой румяной корочки с двух сторон;

• Получившейся смесью смазать ломтики хлеба;

• Сверху выложить кружочки яиц;

• Посыпать мелкорубленным зелёным луком и петрушкой.

5. Яйца с начинкой, приготовленные на пару

Яйца, приготовленные на пару. \ Фото: timcaigi.net.

Азиатская кухня не престаёт удивлять своими изысками и корейская яичница с начинкой, приготовленная на пару – не стала исключением.

Ингредиенты:

• Яйца — 3-4 шт;

• Помидоры черри — 3-4 шт;

• Лук зелёный — 1 перо;

• Петрушка свежая — 1-2 стебля;

• Ветчина — 1 ломтик;

• Соль — по вкусу;

• Чёрный молотый перец — по вкусу.

Яйца с начинкой, приготовленные на пару. \ Фото: qqpublic.qpic.cn.

Способ приготовления:

• Помидоры вымыть и мелко нарезать;

• Ветчину также мелко нарезать;

• Смешать с помидорами;

• Зелень вымыть;

• Просушить и мелко нарезать;

• В миске смешать яйца с чёрным молотым перцем и солью;

• Взбить вилкой;

• Разлить в формочки для кексов, установленные в кастрюлю с водой;

• Как только белок начнёт прихватывать, добавить начинку;

• Сверху посыпать свежей зеленью;

• Готовить до тех пор, пока масса не стабилизируется и не загустеет.

Источник: https://novate.ru/blogs/250621/59502/