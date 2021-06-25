Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Что приготовить из яиц, если глазунья надоела: 5 оригинальных рецептов

Жареные, всмятку, вкрутую, запечённые в духовке и ещё тысячу и один способ того, что можно приготовить из яиц помимо вышеперечисленного. А всё потому, что универсальность данного продукта буквально зашкаливает и он отлично сочетается с любыми ингредиентами, позволяя экспериментировать и готовить всё, что угодно.

1. Сэндвичи

Сэндвичи с яичным салатом. \ Фото: olo-7.top.

Сэндвичи с яичным салатом. \ Фото: olo-7.top.

Классика – классикой, но сэндвичи не обязательно должны быть с сыром и ветчиной. Так почему бы не приготовить их с яичным салатом.
Ингредиенты:

• Хлеб для тостов — 4 шт;
• Яйца — 2-3 шт;
• Сметана — 1 ст.л;
• Майонез — 1 ст.л;
• Горчица французская — 1 ч.л;
• Лук зелёный — 2 пера;
• Петрушка свежая — 2 веточки;
• Листья салата — 2 шт;
• Соль — по вкусу;
• Перец чёрный молотый — по вкусу.

Вкуснейшие сэндвичи с салатом из яиц. \ Фото: thebestgame2020.com.

Вкуснейшие сэндвичи с салатом из яиц. \ Фото: thebestgame2020.com.

Способ приготовления:
• Яйца сварить вкрутую;
• Затем слить воду и хорошо остудить;
• Очистить;
• Нарезать небольшим кубиком или натереть на самую крупную тёрку;
• Лук зелёный вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Петрушку вымыть;
• Просушить и также мелко нарезать;
• Все ингредиенты переложить в миску;
• Горчицу смешать со сметаной и майонезом;
• Заправить салат;
• Перемешать;
• При необходимости добавить соль и перец;
• Ломтики хлеба посушить на сухой сковородке до лёгкой румяной корочки с двух сторон;
• На два ломтика хлеба выложить яичную смесь;
• Сверху листик салата;
• Накрыть вторым ломтиком хлеба;
• И подать к столу.

2. Омлет с грибами

Омлет с грибами. \ Фото: thefeedfeed.com.

Омлет с грибами. \ Фото: thefeedfeed.com.

Рецептов омлетов столько, что их количество не счесть. Но среди сотен вариантов, всегда найдётся тот, который обязательно стоит попробовать приготовить. Впрочем, вариант с грибами – то, что нужно в ближайшие дни подать на завтрак, или всё-таки на обед?
Ингредиенты:
• Яйца — 2-3 шт;
• Масло сливочное — 1 ст.л;
• Шампиньоны среднего размера — 2-3 шт;
• Сыр твёрдый — небольшой кусочек;
• Соль — по вкусу;
• Перец чёрный молотый — по вкусу.

Омлет с добавлением грибов. \ Фото: pinterest.ru.

Омлет с добавлением грибов. \ Фото: pinterest.ru.

Способ приготовления:
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать тонкими слайсами;
• Обжарить на маленьком количестве сливочного масла примерно три-четыре минуты;
• В миске смешать яйца с солью и перцем;
• Яичную смесь вылить в сковороду, предварительно растопив сливочное масло;
• Накрыть крышкой и готовить примерно одну-две минуты;
• Затем аккуратно высыпать грибы;
• Вновь накрыть крышкой;
• Готовить на среднем огне примерно семь-десять минут;
• Затем посыпать тёртым сыром;
• Накрыть крышкой и полотенцем;
• Дать постоять пять минут;
• Перед подачей аккуратно свернуть (по желанию).

3. Маффины с индейкой

Маффины с индейкой. \ Фото: eatthis.com.

Маффины с индейкой. \ Фото: eatthis.com.

Маффины – это то, что одновременно вкусно и сытно. И не удивляйтесь, если вас попросят повторить!
Ингредиенты:
• Яйца — 2-3 шт;
• Молоко — 4-6 ч.л;
• Мука — 2-4 ч.л;
• Индейка отварная, запечённая, тушёная — пара кусочков;
• Масло сливочное — 1-2 ч.л;
• Моцарелла — 2 шарика;
• Соль — по вкусу;
• Чёрный молотый перец — по вкусу.

Нежнейшие маффины. \ Фото: akispetretzikis.com.

Нежнейшие маффины. \ Фото: akispetretzikis.com.

Способ приготовления:
• В миске смешать муку с молоком и яйцами;
• Добавить соль и перец;
• Взбить при помощи миксера;
• Мясо индейки нарезать мелким кубиком;
• Сыр также мелко нарезать;
• Смешать с мясом;
• На дно силиконовых форм, смазанных сливочным маслом, выложить слой мяса с сыром;
• Сверху залить яичной смесью;
• Отправить в разогретую до 180-190 градусов духовку на 10-15 минут;
• Подавать к столу со свежими овощами или листьями салата.

4. Тосты с паштетом из тунца и отварными яйцами

Тосты с тунцом и яйцом. \ Фото: cookinglight.com.

Тосты с тунцом и яйцом. \ Фото: cookinglight.com.

Бутерброд – бутербродом, но тосты гораздо вкуснее. Особенно, если речь идёт о паштете из тунца с парой кружков отварных яиц.
Ингредиенты:
• Хлеб ржаной — 2-4 ломтика;
• Яйца — 1-2 шт;
• Тунец консервированный в собственном соку — 3-4 кусочка;
• Сыр творожный — 2-3 ст.л;
• Соль — по вкусу;
• Перец чёрный молотый — по вкусу;
• Лук зелёный — 1-2 стебля;
• Петрушка свежая — 1-2 стебля.

Тосты с яйцом и тунцом. \ Фото: cansgetyoucooking.com.

Тосты с яйцом и тунцом. \ Фото: cansgetyoucooking.com.

Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Очистить;
• Нарезать кружками;
• Мясо тунца переложить в миску;
• Размять вилкой;
• Добавить творожный сыр;
• Хорошенько перемешать;
• Приправить солью и перцем;
• Хлеб подсушить на сухой сковородке до лёгкой румяной корочки с двух сторон;
• Получившейся смесью смазать ломтики хлеба;
• Сверху выложить кружочки яиц;
• Посыпать мелкорубленным зелёным луком и петрушкой.

5. Яйца с начинкой, приготовленные на пару

Яйца, приготовленные на пару. \ Фото: timcaigi.net.

Яйца, приготовленные на пару. \ Фото: timcaigi.net.

Азиатская кухня не престаёт удивлять своими изысками и корейская яичница с начинкой, приготовленная на пару – не стала исключением.
Ингредиенты:
• Яйца — 3-4 шт;
• Помидоры черри — 3-4 шт;
• Лук зелёный — 1 перо;
• Петрушка свежая — 1-2 стебля;
• Ветчина — 1 ломтик;
• Соль — по вкусу;
• Чёрный молотый перец — по вкусу.

Яйца с начинкой, приготовленные на пару. \ Фото: qqpublic.qpic.cn.

Яйца с начинкой, приготовленные на пару. \ Фото: qqpublic.qpic.cn.

Способ приготовления:
• Помидоры вымыть и мелко нарезать;
• Ветчину также мелко нарезать;
• Смешать с помидорами;
• Зелень вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• В миске смешать яйца с чёрным молотым перцем и солью;
• Взбить вилкой;
• Разлить в формочки для кексов, установленные в кастрюлю с водой;
• Как только белок начнёт прихватывать, добавить начинку;
• Сверху посыпать свежей зеленью;
• Готовить до тех пор, пока масса не стабилизируется и не загустеет.

Источник: https://novate.ru/blogs/250621/59502/

25.06.2021 - Posted by | Попробуем?

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: