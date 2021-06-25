Что приготовить из яиц, если глазунья надоела: 5 оригинальных рецептов
Жареные, всмятку, вкрутую, запечённые в духовке и ещё тысячу и один способ того, что можно приготовить из яиц помимо вышеперечисленного. А всё потому, что универсальность данного продукта буквально зашкаливает и он отлично сочетается с любыми ингредиентами, позволяя экспериментировать и готовить всё, что угодно.
1. Сэндвичи
Сэндвичи с яичным салатом. \ Фото: olo-7.top.
Классика – классикой, но сэндвичи не обязательно должны быть с сыром и ветчиной. Так почему бы не приготовить их с яичным салатом.
Ингредиенты:
• Хлеб для тостов — 4 шт;
• Яйца — 2-3 шт;
• Сметана — 1 ст.л;
• Майонез — 1 ст.л;
• Горчица французская — 1 ч.л;
• Лук зелёный — 2 пера;
• Петрушка свежая — 2 веточки;
• Листья салата — 2 шт;
• Соль — по вкусу;
• Перец чёрный молотый — по вкусу.
Вкуснейшие сэндвичи с салатом из яиц. \ Фото: thebestgame2020.com.
Способ приготовления:
• Яйца сварить вкрутую;
• Затем слить воду и хорошо остудить;
• Очистить;
• Нарезать небольшим кубиком или натереть на самую крупную тёрку;
• Лук зелёный вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Петрушку вымыть;
• Просушить и также мелко нарезать;
• Все ингредиенты переложить в миску;
• Горчицу смешать со сметаной и майонезом;
• Заправить салат;
• Перемешать;
• При необходимости добавить соль и перец;
• Ломтики хлеба посушить на сухой сковородке до лёгкой румяной корочки с двух сторон;
• На два ломтика хлеба выложить яичную смесь;
• Сверху листик салата;
• Накрыть вторым ломтиком хлеба;
• И подать к столу.
2. Омлет с грибами
Омлет с грибами. \ Фото: thefeedfeed.com.
Рецептов омлетов столько, что их количество не счесть. Но среди сотен вариантов, всегда найдётся тот, который обязательно стоит попробовать приготовить. Впрочем, вариант с грибами – то, что нужно в ближайшие дни подать на завтрак, или всё-таки на обед?
Ингредиенты:
• Яйца — 2-3 шт;
• Масло сливочное — 1 ст.л;
• Шампиньоны среднего размера — 2-3 шт;
• Сыр твёрдый — небольшой кусочек;
• Соль — по вкусу;
• Перец чёрный молотый — по вкусу.
Омлет с добавлением грибов. \ Фото: pinterest.ru.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать тонкими слайсами;
• Обжарить на маленьком количестве сливочного масла примерно три-четыре минуты;
• В миске смешать яйца с солью и перцем;
• Яичную смесь вылить в сковороду, предварительно растопив сливочное масло;
• Накрыть крышкой и готовить примерно одну-две минуты;
• Затем аккуратно высыпать грибы;
• Вновь накрыть крышкой;
• Готовить на среднем огне примерно семь-десять минут;
• Затем посыпать тёртым сыром;
• Накрыть крышкой и полотенцем;
• Дать постоять пять минут;
• Перед подачей аккуратно свернуть (по желанию).
3. Маффины с индейкой
Маффины с индейкой. \ Фото: eatthis.com.
Маффины – это то, что одновременно вкусно и сытно. И не удивляйтесь, если вас попросят повторить!
Ингредиенты:
• Яйца — 2-3 шт;
• Молоко — 4-6 ч.л;
• Мука — 2-4 ч.л;
• Индейка отварная, запечённая, тушёная — пара кусочков;
• Масло сливочное — 1-2 ч.л;
• Моцарелла — 2 шарика;
• Соль — по вкусу;
• Чёрный молотый перец — по вкусу.
Нежнейшие маффины. \ Фото: akispetretzikis.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать муку с молоком и яйцами;
• Добавить соль и перец;
• Взбить при помощи миксера;
• Мясо индейки нарезать мелким кубиком;
• Сыр также мелко нарезать;
• Смешать с мясом;
• На дно силиконовых форм, смазанных сливочным маслом, выложить слой мяса с сыром;
• Сверху залить яичной смесью;
• Отправить в разогретую до 180-190 градусов духовку на 10-15 минут;
• Подавать к столу со свежими овощами или листьями салата.
4. Тосты с паштетом из тунца и отварными яйцами
Тосты с тунцом и яйцом. \ Фото: cookinglight.com.
Бутерброд – бутербродом, но тосты гораздо вкуснее. Особенно, если речь идёт о паштете из тунца с парой кружков отварных яиц.
Ингредиенты:
• Хлеб ржаной — 2-4 ломтика;
• Яйца — 1-2 шт;
• Тунец консервированный в собственном соку — 3-4 кусочка;
• Сыр творожный — 2-3 ст.л;
• Соль — по вкусу;
• Перец чёрный молотый — по вкусу;
• Лук зелёный — 1-2 стебля;
• Петрушка свежая — 1-2 стебля.
Тосты с яйцом и тунцом. \ Фото: cansgetyoucooking.com.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Очистить;
• Нарезать кружками;
• Мясо тунца переложить в миску;
• Размять вилкой;
• Добавить творожный сыр;
• Хорошенько перемешать;
• Приправить солью и перцем;
• Хлеб подсушить на сухой сковородке до лёгкой румяной корочки с двух сторон;
• Получившейся смесью смазать ломтики хлеба;
• Сверху выложить кружочки яиц;
• Посыпать мелкорубленным зелёным луком и петрушкой.
5. Яйца с начинкой, приготовленные на пару
Яйца, приготовленные на пару. \ Фото: timcaigi.net.
Азиатская кухня не престаёт удивлять своими изысками и корейская яичница с начинкой, приготовленная на пару – не стала исключением.
Ингредиенты:
• Яйца — 3-4 шт;
• Помидоры черри — 3-4 шт;
• Лук зелёный — 1 перо;
• Петрушка свежая — 1-2 стебля;
• Ветчина — 1 ломтик;
• Соль — по вкусу;
• Чёрный молотый перец — по вкусу.
Яйца с начинкой, приготовленные на пару. \ Фото: qqpublic.qpic.cn.
Способ приготовления:
• Помидоры вымыть и мелко нарезать;
• Ветчину также мелко нарезать;
• Смешать с помидорами;
• Зелень вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• В миске смешать яйца с чёрным молотым перцем и солью;
• Взбить вилкой;
• Разлить в формочки для кексов, установленные в кастрюлю с водой;
• Как только белок начнёт прихватывать, добавить начинку;
• Сверху посыпать свежей зеленью;
• Готовить до тех пор, пока масса не стабилизируется и не загустеет.
Источник: https://novate.ru/blogs/250621/59502/
Комментариев нет.
-
Архивы
- Июнь 2021 (40)
- Май 2021 (100)
- Апрель 2021 (36)
- Март 2021 (82)
- Февраль 2021 (71)
- Январь 2021 (106)
- Декабрь 2020 (111)
- Ноябрь 2020 (119)
- Октябрь 2020 (154)
- Сентябрь 2020 (142)
- Август 2020 (132)
- Июль 2020 (140)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий