ХУДОЖНИК ЯНА БРИКЕ-КУКОЛКА, БАЛЕТНИЦА, ВООБРАЖУЛЯ, СПЛЕТНИЦА.
Молодая латышская, самобытная ,фигуративная художница Яна Брике .Ее работы :легкие, воздушные, напоенные свежим морским ветром уносят зрителя в бескорыстные детство и юность, период взросления и понимания окружающего нас мира. Кукольные девочки с детскими чистыми огромными глазами смотрят на вас как бы говоря- а ведь и вы были когда то такими.Всюду на картинах водная стихия, волны ,дельфины единороги, алые розы в руках и девочки подобно бабочкам порхают над волнами. Художница неравнодушна к воде. Прибалтику окружает море, в стране много: рек, озер ,вода сильная стихия, на воду и огонь можно смотреть часами, в воде зародилась жизнь и женщина дает продолжение человеческому роду .
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post484845305/
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