Пейзажи и натюрморты современного российского художника Константина
Знакомьтесь, Ольга Мельникова и Константин Селезнёв — семейная пара художников. Живут в районе Южное Бутово. На их счету множество работ, выставок, наград.
Селезнев Константин Александрович Родился. в г.Люберцы Московской области.
В 1993г. окончил Московский академический художественный лицей Академии художеств России. в 1999г. окончил МГХИ им. В.И.Сурикова (факультет живописи). С 2000 года член Союза художников России. 1999,2000,2002гг.-стипендиат Министерства культуры РФ. С 1999 года постоянный участник московских, всероссийских и зарубежных выставок. Участник творческих потоков Союза художников России.
В 2002 Награжден дипломом Российского союза художников. Неоднократно был лауреатом и дипломантом российских и международных выставок и конкурсов. Активно занимается педагогической деятельностью. Преподавал живопись и рисунок в различных вузах Москвы.
Работы находятся в коллекциях Государственного музея-усадьбы «Ясная Поляна», Государственного областного музея изобразительных искусств, г. Могилев (Беларусь) и в частных коллекциях Швейцарии, Великобритании, Бельгии, Южной Кореи, Германии, Японии.
Константин Селезнев с дочками
Источник: https://nevsepic.com.ua/zhivopis/34173-peyzazhi-i-natyurmorty-sovremennogo-rossiyskogo-hudozhnika-konstantina-32foto.html
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