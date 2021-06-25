Пейзажи и натюрморты современного российского художника Константина

Знакомьтесь, Ольга Мельникова и Константин Селезнёв — семейная пара художников. Живут в районе Южное Бутово. На их счету множество работ, выставок, наград.



Селезнев Константин Александрович Родился. в г.Люберцы Московской области.



В 1993г. окончил Московский академический художественный лицей Академии художеств России. в 1999г. окончил МГХИ им. В.И.Сурикова (факультет живописи). С 2000 года член Союза художников России. 1999,2000,2002гг.-стипендиат Министерства культуры РФ. С 1999 года постоянный участник московских, всероссийских и зарубежных выставок. Участник творческих потоков Союза художников России.

В 2002 Награжден дипломом Российского союза художников. Неоднократно был лауреатом и дипломантом российских и международных выставок и конкурсов. Активно занимается педагогической деятельностью. Преподавал живопись и рисунок в различных вузах Москвы.



Работы находятся в коллекциях Государственного музея-усадьбы «Ясная Поляна», Государственного областного музея изобразительных искусств, г. Могилев (Беларусь) и в частных коллекциях Швейцарии, Великобритании, Бельгии, Южной Кореи, Германии, Японии.























































Константин Селезнев с дочками



Источник: https://nevsepic.com.ua/zhivopis/34173-peyzazhi-i-natyurmorty-sovremennogo-rossiyskogo-hudozhnika-konstantina-32foto.html