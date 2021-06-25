Охлаждающая галерея… \ Аномальная жара в Москве

Рекордная жара сохранится в Московском регионе до конца недели. "Интерфакс" представляет подборку фотографий, которые помогут справиться с летним зноем.

Фото: АР/ТАСС

Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Фото: Servet Ulku/Anadolu Agency/Getty Images

Фото: Hartmut Pohling/Japan Stock Photos/Universal Images Group via Getty Images

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Фото: Zuma/ТАСС

Фото: Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images

Фото: Albert Ceolan / De Agostini Picture Library via Getty Images

Фото: Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: ЕРА/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: DPA/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5418/55665

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Аномальная жара в Москве

В столичном регионе до вечера четверга продлен "оранжевый" уровень погодной опасности. Ожидается, что дневные показания термометров не раз превысят абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений. Во вторник Москва побила температурный рекорд дня, установленный 22 июня 1917 года. Воздух в городе раскалился до 33,7 градуса.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Фото: АР/ТАСС

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5416/55642