Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Особенности национального оформления канализационных люков в Японии

Кажется, в Стране Восходящего Солнца не могут делать просто ничего неудивительного. И даже к такой повседневной и незаметной вещи, как канализационные люки, они подходят с каким-то невероятным (по крайней мере, для нас) уровнем креатива. Кстати, может, нам тоже стоит начать расписывать люки? Или хотя бы для начала красить в разные цвета?





























Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/34151-osobennosti-nacionalnogo-oformleniya-kanalizacionnyh-lyukov-v-yaponii-31foto.html

25.06.2021 - Posted by | Креатив...

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