НОВОСТИ МИРА

Последствия частичного обрушения многоэтажного здания недалеко от Майами, Флорида

Фото: EPA/Vostock-photo

Очередь в пункте вакцинации в торговом центре Саларис в Москве

Фото: EPA/Vostock-photo

Пилот во время первой тренировочной сессии Гран-при Формулы-1 в Австрии

Фото: EPA/Vostock-photo

Извержение вулкана Мерапи в Индонезии

Фото: Zuma/ТАСС

В Париже около 300 мигрантов установили палатки перед мэрией, требуя урегилировать жилищные проблемы

Фото: AP/ТАСС

"Клубничная Луна" в небе над Филадельфией

Фото: AP/ТАСС

Антиправительственный протест в Бейруте

Фото: EPA/Vostock-photo

Памятник медикам, работающим в пандемию коронавируса, открыли в Челябинске

Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС

В Лас-Вегасе открылся новый отель-казино Resorts World Las Vegas

Фото: AP/ТАСС

Световое шоу, посвященное 100-летию основания Коммунистической партии Китая, в Ухане

Фото: Zhou Guoqiang/VCG via Getty Images

В Лос-Анджелесе у здания суда прошла акция фанатов в поддержку Бритни Спирс во время слушания по делу об опеке над певицей

Фото: АР/ТАСС

Турецкая Анталья после ослабления ограничительных мер по коронавирусу COVID-19

Фото: АР/ТАСС

В Индии отмечают праздник Ват-Пурнима, во время которого замужние женщины молятся о благополучии своих мужей, обвязывая веревками баньяновые деревья

Фото: EPA/Vostock-photo

Серфинг в Кейптауне

Фото: EPA/Vostock-photo

Жители Гонконга выстроились в очереди, чтобы купить последний выпуск крупнейшей оппозиционной газеты Apple Daily

Фото: EPA/Vostock-photo

В Литве отмечают народный праздник Янов день

Фото: АР/ТАСС

Неделя мужской моды проходит в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

В зоопарке венгерского города Ньиредьхаза животных из-за жары начали кормить фруктовым льдом

Фото: EPA/Vostock-photo

Выставка фотографий Стива МакКарри открывается в Цюрихе

Фото: EPA/Vostock-photo

В Санкт-Петербурге проходит Международный военно-морской салон

Фото: EPA/Vostock-photo

Еженедельная аудиенция папы римского Франциска в Ватикане

Фото: AP/ТАСС

В Эдинбурге шотландская туристическая индустрия протестует против сохранения карантинных ограничений

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Подготовка к публичному показу "Ночного дозора" Рембрандта после реставрации в Амстердаме

Фото: EPA/Vostock-photo

Сезон посадки риса в Непале

Фото: EPA/Vostock-photo

Недельный морской котик в зоопарке на юго-западе Польши

Фото: EPA/Vostock-photo

Жители пакистанской деревни Далелпур вынуждены на лодках добираться до работы и больниц, чтобы не ехать по суше лишние 80 км

Фото: Anindito Mukherjee/Getty Images

Сильный шторм в Крессье, Швейцария

Фото: EPA/Vostock-photo

Прощание с тележурналистом, гендиректором "Общественного телевидения России" Анатолием Лысенко, который умер в воскресенье на 85-м году жизни, в Москве

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В Токио прошла очередная акция протеста против проведения летних Олимпийских игр

Фото: AP/ТАСС

Жара в Приштине, Косово

Фото: AP/ТАСС

Жители Каракаса практикуют йогу на крыше

Фото: AP/ТАСС

Толстый слой слизи продолжает покрывать поверхность мраморного моря в Турции

Фото: Ali Atmaca/Anadolu Agency via Getty Images

Ботанический сад в немецком Потсдаме вновь открыт для посетителей

Фото: Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images

Торнадо обрушился на американский штат Иллинойс

Фото: EPA/Vostock-photo

Принц Чарльз посетил новый образовательный центр FarmED на ферме в Чиппинг-Нортоне

Фото: Toby Melville — WPA Pool/Getty Images

Затонувшее у берегов Шри-Ланки судно, нагруженное химическими веществами, спровоцировало экологическую катастрофу в Индийском океане

Фото: AP/ТАСС

Грозы в Нижней Саксонии, Германия

Фото: DPA/ТАСС

В Варшаве столбики термометров поднялись до 35 градусов по Цельсию

Фото: АР/ТАСС

В центре Лондона установили железный трон из "Игры престолов" по случаю 10-летия сериала

Фото: PA/ТАСС

Жители Кашмира несут дрова, собранные в близлежащем лесу

Фото: АР/ТАСС

В Малайзии арестовали около 309 иммигрантов без документов

Фото: EPA/Vostock-photo

Летнее солнцестояние в итальянских Помпеях

Фото: EPA/Vostock-photo

В Новой Третьяковке открылась выставка "Да живет иное во мне" проекта Laboratoria Art&Science, Москва

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Гроза в Анкаре, Турция

Фото: Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images

Кандидат в мэры Нью-Йорка Майя Вили во время предвыборной кампании в Бруклине

Фото: Andrew Lichtenstein/Corbis via Getty Images

Белорусские женщины во время мирного антиправительственного протеста

Фото: EPA/Vostock-photo

Красные розы на пляже Копакабана в память о 500 000 жертв COVID в Бразилии

Фото: EPA/Vostock-photo

Смотровые площадки Останкинской телебашни открыли для посетителей, Москва

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Теннисное снаряжение Роджера Федерера выставлено на аукционе Christie’s в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Восход над Волгой в районе Плеса

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/