НОВОСТИ МИРА
Последствия частичного обрушения многоэтажного здания недалеко от Майами, Флорида
Фото: EPA/Vostock-photo
Очередь в пункте вакцинации в торговом центре Саларис в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo
Пилот во время первой тренировочной сессии Гран-при Формулы-1 в Австрии
Фото: EPA/Vostock-photo
Извержение вулкана Мерапи в Индонезии
Фото: Zuma/ТАСС
В Париже около 300 мигрантов установили палатки перед мэрией, требуя урегилировать жилищные проблемы
Фото: AP/ТАСС
"Клубничная Луна" в небе над Филадельфией
Фото: AP/ТАСС
Антиправительственный протест в Бейруте
Фото: EPA/Vostock-photo
Памятник медикам, работающим в пандемию коронавируса, открыли в Челябинске
Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС
В Лас-Вегасе открылся новый отель-казино Resorts World Las Vegas
Фото: AP/ТАСС
Световое шоу, посвященное 100-летию основания Коммунистической партии Китая, в Ухане
Фото: Zhou Guoqiang/VCG via Getty Images
В Лос-Анджелесе у здания суда прошла акция фанатов в поддержку Бритни Спирс во время слушания по делу об опеке над певицей
Фото: АР/ТАСС
Турецкая Анталья после ослабления ограничительных мер по коронавирусу COVID-19
Фото: АР/ТАСС
В Индии отмечают праздник Ват-Пурнима, во время которого замужние женщины молятся о благополучии своих мужей, обвязывая веревками баньяновые деревья
Фото: EPA/Vostock-photo
Серфинг в Кейптауне
Фото: EPA/Vostock-photo
Жители Гонконга выстроились в очереди, чтобы купить последний выпуск крупнейшей оппозиционной газеты Apple Daily
Фото: EPA/Vostock-photo
В Литве отмечают народный праздник Янов день
Фото: АР/ТАСС
Неделя мужской моды проходит в Париже
Фото: EPA/Vostock-photo
В зоопарке венгерского города Ньиредьхаза животных из-за жары начали кормить фруктовым льдом
Фото: EPA/Vostock-photo
Выставка фотографий Стива МакКарри открывается в Цюрихе
Фото: EPA/Vostock-photo
В Санкт-Петербурге проходит Международный военно-морской салон
Фото: EPA/Vostock-photo
Еженедельная аудиенция папы римского Франциска в Ватикане
Фото: AP/ТАСС
В Эдинбурге шотландская туристическая индустрия протестует против сохранения карантинных ограничений
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images
Подготовка к публичному показу "Ночного дозора" Рембрандта после реставрации в Амстердаме
Фото: EPA/Vostock-photo
Сезон посадки риса в Непале
Фото: EPA/Vostock-photo
Недельный морской котик в зоопарке на юго-западе Польши
Фото: EPA/Vostock-photo
Жители пакистанской деревни Далелпур вынуждены на лодках добираться до работы и больниц, чтобы не ехать по суше лишние 80 км
Фото: Anindito Mukherjee/Getty Images
Сильный шторм в Крессье, Швейцария
Фото: EPA/Vostock-photo
Прощание с тележурналистом, гендиректором "Общественного телевидения России" Анатолием Лысенко, который умер в воскресенье на 85-м году жизни, в Москве
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
В Токио прошла очередная акция протеста против проведения летних Олимпийских игр
Фото: AP/ТАСС
Жара в Приштине, Косово
Фото: AP/ТАСС
Жители Каракаса практикуют йогу на крыше
Фото: AP/ТАСС
Толстый слой слизи продолжает покрывать поверхность мраморного моря в Турции
Фото: Ali Atmaca/Anadolu Agency via Getty Images
Ботанический сад в немецком Потсдаме вновь открыт для посетителей
Фото: Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images
Торнадо обрушился на американский штат Иллинойс
Фото: EPA/Vostock-photo
Принц Чарльз посетил новый образовательный центр FarmED на ферме в Чиппинг-Нортоне
Фото: Toby Melville — WPA Pool/Getty Images
Затонувшее у берегов Шри-Ланки судно, нагруженное химическими веществами, спровоцировало экологическую катастрофу в Индийском океане
Фото: AP/ТАСС
Грозы в Нижней Саксонии, Германия
Фото: DPA/ТАСС
В Варшаве столбики термометров поднялись до 35 градусов по Цельсию
Фото: АР/ТАСС
В центре Лондона установили железный трон из "Игры престолов" по случаю 10-летия сериала
Фото: PA/ТАСС
Жители Кашмира несут дрова, собранные в близлежащем лесу
Фото: АР/ТАСС
В Малайзии арестовали около 309 иммигрантов без документов
Фото: EPA/Vostock-photo
Летнее солнцестояние в итальянских Помпеях
Фото: EPA/Vostock-photo
В Новой Третьяковке открылась выставка "Да живет иное во мне" проекта Laboratoria Art&Science, Москва
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Гроза в Анкаре, Турция
Фото: Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images
Кандидат в мэры Нью-Йорка Майя Вили во время предвыборной кампании в Бруклине
Фото: Andrew Lichtenstein/Corbis via Getty Images
Белорусские женщины во время мирного антиправительственного протеста
Фото: EPA/Vostock-photo
Красные розы на пляже Копакабана в память о 500 000 жертв COVID в Бразилии
Фото: EPA/Vostock-photo
Смотровые площадки Останкинской телебашни открыли для посетителей, Москва
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Теннисное снаряжение Роджера Федерера выставлено на аукционе Christie’s в Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Восход над Волгой в районе Плеса
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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