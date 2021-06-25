Как узбеки спокойно переносят жару, находясь под палящим солнцем

С каждым летом становится все жарче и жарче. Далеко не все люди способны легко переносить такую «суровую» погоду. В то же время жители южных широт, в том числе азиатских республик, традиционно легко переносят и палящее солнце, и духоту, и горячий воздух. Как они это делают, и есть ли какие-то практические советы, которые могли бы помочь всем остальным людям? Вот, как жаркую погоду принято переносить в Узбекистане.

Чай поможет. /Фото: mag-union.ru.

Узбекистан – это одно из тех места на планете, где плюс 40 градусов в тени – это не редкость, а практика. В связи с этим местные жители уже давно научились справляться со «зверствами» собственного климата всевозможными «народными» методами. Наверняка, многим приходилась слышать о том, что в жарких странах для охлаждения организма пьют не холодную воду, а горячий чай. Поверить в это может быть сложно, а потому следует разобраться, как именно данный способ работает?

Нужно много потеть. /Фото: poznavaemoe.ru.

Для того, чтобы охлаждаться через еще большее нагревание, нужно соблюсти два важных условия. Первое – наличие большого количества горячей жидкости. Второе – наличие правильной одежды. Суть метода в том, что повышение температуры тела в жару приводит к обильному выделению пота, который охлаждает тело не сам по себе, а в процессе испарения. Если пот не будет хорошо испаряться, то он очень быстро нагреется и перестанет выполнять свою функцию.

Любая горячая жидкость. /Фото: pradotd.ru.

Поэтому в качестве горячей жидкости лучшего всего использовать чай, черный или зеленый. Пить его следует буквально постоянно, так что лучше отказаться от сахара совсем или почти полностью. В результате употребления горячего чая тело будет нагреваться еще больше, в результате чего мозг спровоцирует обильное выделение пота. Важный момент в данном вопросе: свободное испарение жидкости, вышедшей из тела. Поэтому крайне желательно носить свободную одежду из натуральных материалов.

Еще нужна натуральная, свободная одежда. /Фото: asiaplustj.info.

Для того, чтобы убедиться в работоспособности метода достаточно попробовать самому, соблюдая два перечисленных условия. Единственным недостатком охлаждения тела через внутреннее нагревание является то, что потом придется мытья. Долго и с мылом.

Источник: https://novate.ru/blogs/240621/59511/