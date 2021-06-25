Истукан куйва, арктическая истерия и другие мистические тайны четвёртого по величине озера российского Севера

На территории России много мест, которые известны не только своей красотой, но и мистической таинственностью. О них ходят легенды, что привлекает сюда не только тысячи любопытных туристов и путешественников, но и серьезных ученых и исследователей. Некоторые аномалии специалистам удается разгадать, но отдельные загадки так и остаются нераскрытыми. Одним из таких природных объектов, которые манят простых обывателей не только своими видами, но и мистическими историями, связанными с ним, является Ловозеро на Кольском полуострове.

Какое оно, озеро Ловозеро на Кольском полуострове

Ловозеро – это четвертое по величине озеро в Мурманской области, занимающее площадь в 200 квадратных километров. Расположено оно в самом центре Кольского полуострова. Озеро окружено горами Ловозерские тундры, которые считаются одними из самых старых на планете Земля. Если говорить о глубине этого водоема, то она относительно невелика: в среднем немногим более 5,5 метров. В самой глубокой точке дно Ловозера расположено в 35 метрах от его поверхности. Что касается высоты озера над уровнем моря, то она равна 153 метрам.

Кольское Ловозеро / Фото: mostphotos.com

Питают Кольское Ловозеро 5 местных речек: Афанасия, Курга, Сара, Светлая и Цага. А вот вытекает из озера, впадая после в Баренцево море, всего одна река – Воронья. Общая площадь бассейна Ловозера вместе с речными артериями составляет 3 тыс. 770 квадратных километров. В зависимости от сезонов и климатических условий глубина Ловозера колеблется на протяжении года не более чем на 1 метр.

Природа Ловозера на Кольском полуострове

Если говорить об окружающей озеро природе, то она сможет удовлетворить вкусы даже самого избалованного всякими диковинками путешественника: кроме красоты береговой линии, где тундра чередуется с почти лишенными растительности возвышенностями, туристов привлекают многочисленные острова, разбросанные по водоему. На Ловозере их примерно 140.

На Ловозере около 140 островов / Фото: dreamstime.com

Интересен и весьма популярен водоем у рыбаков. Здесь можно ловить рыбу круглый год: с берега, лодки, со льда. Небольшая глубина и довольно хорошая видимость позволяет весьма успешно заниматься на Ловозере и подводной охотой. Основными трофеями рыбаков на этом водоеме и в дельтах рек являются голец, кумжа, налим, палия, сиг и щука. Туристическая инфраструктура развита ровно настолько, чтобы отдыхающий чувствовал себя как можно ближе к дикой первозданной природе.

Легенды местных народов

На кильдинском саамском языке – диалекте местных коренных жителей лопарей, озеро называется Луяввьр, что можно примерно перевести, как “поселение сильных у озера”. Люди жили на берегах Ловозера с незапамятных времен. Местная природа была всегда щедра на дичь, а воды озера и впадающих в него речек изобиловали рыбой. Как и любое другое место на Земле, где люди обитали не одно тысячелетие, местность вокруг Ловозера окружена древними легендами и историями.

Ловозеро окружено мистическими легендами / Фото: mysticalrussia.wordpress.com

Многие из них связаны с мистическими событиями или явлениями. Так, на северном берегу водоема, на ответвлении горной цепи Куйвчорра, возвышается скала. Необычность ее заключается в том, что прямо на ней расположен громадный рисунок существа, похожего на человека – примерно 70 м высотой и 30 м шириной. Лопари называют этого истукана “куйва”.

По легенде местных народов однажды давным-давно прибыл на эти территории захватчик из других дальних земель. Он пытался напасть на саамов, чтобы поработить их или уничтожить. Но боги заступились за людей и, применив свои силы, превратили захватчика в тень на скале. И это далеко не единственная легенда местных народов, которая касается громадного рисунка, а также других необычных каменных артефактов.

Громадный рисунок на прибрежной скале Лавозера / Фото: facebook.com

Многие из преданий саамов и лопарей рассказывают о былом величии этих мест. О множестве людей, живших на этой территории и в непосредственной близости к ней. Некоторые исследователи напрямую связывают данные легенды с существованием в этих краях одной из древних полумифических цивилизаций, и ее колыбели – Гипербореи. Которую еще часто называют Северной Атлантидой.

Аномалии на берегах Ловозера

С конца XIX века начала появляться информация о частых проявлениях в окрестностях Ловозера так называемой “арктической истерии” – мерячения. Это загадочное явление характеризуется тем, что люди, находящиеся в определенном месте, неожиданно подвергались массовому психозу: синхронно выполняли практически любые команды, повторяли отдельные манипуляции и движения. При этом после выхода из такого состояния, человек абсолютно ничего не помнил.

Ловозеро / Фото: call-boys.ru

Данные психические аномалии происходили как с местными жителями во время шаманских ритуалов, так и с приезжими. Причем несколько случаев мерячения произошли абсолютно спонтанно – безо всяких манипуляций шаманов или религиозных обрядов. Все эти события заставили ученых серьезно заняться исследованиями феномена “арктической истерии”.

Первая советская научно-исследовательская экспедиция для изучения данного явления под руководством профессора Александра Барченко была организована в 1922 году. В ходе ее ученые обнаружили в таежной местности весьма необычный объект – достаточно большой гранитный прямоугольный валун. Исследователей поразил тот факт, что камень имел правильные формы, а его края были строго расположены по сторонам света.

Берега таинственного Ловозера / Фото: call-boys.ru

Такие каменные объекты были известны ученым. Подобные сооружения использовались язычниками-лопарями, поклоняющимся божеству Солнцу, в качестве жертвенников. Следующим запланированным этапом исследований для группы Барченко был остров Роговой на Ловозере. Однако лопари напрочь отказались предоставить ученым лодку и вообще помогать в чем-либо. Местные ссылались на то, что этот остров могут посещать исключительно колдуны.

Попытка добраться к острову на парусной лодке местного священника также не увенчалась успехом. Более того, экспедиция чуть не погибла – внезапно налетевший ураган сломал мачту и едва не перекинул суденышко, отогнав его от острова Рогового.

Мистика и естественность Кольского озера

В последующие годы еще несколько научных экспедиций побывало на Ловозере. В отличие от группы Барченко, они таки добрались до острова Рогового и изучили его артефакты. Так, исследование прямоугольного камня показали, что он является природным, а не рукотворным. И это добавило острову и озеру еще большей загадочности и мистики. Однако далее исследователей ждали еще больше удивительных находок.

Местные всегда считали Ловозеро мистическим / Фото: kolatravel.nl

Одна из экспедиций обнаружила множество каменных объектов, которые ученые назвали “руинами Гипербореи”. Среди этих артефактов исследователи описали огромные каменные арки и плиты поразительно правильных размеров. Кроме этого в описи “объектов” были задокументированы ритуальный каменный колодец, ступени, ведущие в никуда, участки стен и остатки доисторического строения, которое ученые посчитали древней обсерваторией.

До конца XX века Ловозеро всерьез считалось если не сверхъестественным местом, то точно археологическим памятником древней цивилизации гиперборейцев. Однако экспедиция, которая посетила это место в 2000 году, развеяла практически все мистические легенды и домыслы вокруг Кольского Ловозера. Так, все каменные артефакты, по мнению ученых, были результатом естественной эрозии почвы и выветривания скальных пород.

Что касается гигантского изображения человека – истукана “куйва”, то он является ничем иным, как узором естественных трещин в скале, которые со временем поросли мхом. Объяснение несчастных случаев на воде – гибели байдарочников и крушений легких суденышек, тоже отнюдь не мистическое. Из-за своего расположения погода в районе Кольского Ловозера меняется практически мгновенно: во время полного штиля в течении 2-3 минут могут подниматься довольно большие волны. Местные знают об этой особенности озера, а вот приезжие – нет.

Туристы на Ловозере / Фото: tothostel.ru

Казалось бы, что все мифы вокруг Ловозера были полностью развенчаны, и этот водоем практически ничем не отличается от подобных озер на Кольском полуострове. Однако то ли опровержения таинственных явлений были не очень убедительными, то ли легенды имеют большую силу, чем доказательства ученых – так или иначе, а Ловозеро до сих пор считается одним из 7 самых мистических и загадочных мест в России. И этого вполне достаточно, чтобы поток туристов в эти места с годами не только не уменьшался, но и прибывал.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/210621/50206/?fbclid=IwAR2O_x6jn_YOboREstCel_dRT-GGub03ATDjPeZnODf0nDXkfNSgvq5M27Q