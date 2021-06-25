За что брат автора гимна СССР сидел в тюрьме… / Какую характеристику маршалу Жукову дал Семён Будённый… / «Красные башкиры»: почему союзники белых перешли на сторону большевиков

За что брат автора гимна СССР сидел в тюрьме

Сергей Михалков — автор гимна РФ, соавтор гимна СССР. Родной брат поэта и писателя служил в армии в период Великой Отечественной В. Федор Раззаков утверждает, что один из сыновей Сергея Михалкова хотел создать фильм о приключениях родного дяди.

В своей книге Виктор Филимонов написал, что воспитанием братьев Михалковых занималась немка Эмма Ивановна. Михаил Владимирович прекрасно знал немецкий, поэтому смог поступить в спецшколу НКВД. После начала войны все три брата пошли на фронт. Михаил был направлен в особый отдел, который позже вошел в состав СМЕРШ.

Пропавший брат

В мемуарах Сергея Михалкова «О младшем брате» написано, что мать получила известие о том, что её сын, Михаил, пропал. Сергей встречался с Михаилом и знал о важном задании брата. Сергей как-то смог успокоить мать, но через 2 месяца родственники получили известие о том, что Михаила расстреляли фашисты. До 1945 года родственники ничего не знали о его судьбе. Потом Сергей Михалков получил письмо от брата, которое было отправлено из Лефортовской тюрьмы.

Михаил долгое время находился в рядах СС. В книге Юлии Андреевой написано, что Михалков был взят в плен в 1941 году. Пленник смог сбежать, но к своим товарищам так и не вернулся. Михаил Владимирович убил германского офицера, за что был арестован немцами. Михалков хорошо владел немецким, поэтому смог выдать себя за офицера СС. Михаил несколько дней просидел в тюрьме, а после выяснения личности все закончилось благополучно.

На стороне немцев

Михалков перешел на сторону противника, командовал танковой дивизией СС. В книге «Шпионаж и писатели» автор, Алексей Казаков, пишет, что Михаил был агентом-нелегалом. Такие агенты добывали важные сведения о противнике. Сергей Михалков посодействовал тому, чтобы брат не получил сурового наказания.

В ходе одного из боёв Михаил перешел линию фронта, его арестовали сотрудники СМЕРШ. Михалков стал узником Лефортовской тюрьмы. Оттуда он написал брату письмо, в котором сообщил, что предан Родине. Не все люди поверили словам Михалкова.

Виктор Филимонов упоминает в книге, что Сергей Михалков даже дошел до Лаврентия Берии. Михаил получил 5 лет тюрьмы и впоследствии занялся писательской деятельностью.

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Какую характеристику маршалу Жукову дал Семён Будённый

Многие военачальники характеризовали Георгия Жукова как человека жестокого, грубого и самолюбивого. Несмотря на то, что почти все отмечали и положительные качества маршала, тот регулярно демонстрировал именно отрицательные черты.

Противоречивые характеристики

Георгий Константинович Жуков до сих пор считается одной из самых неоднозначных фигур в отечественной истории. Даже современники отзывались о полководце по-разному. Ярким примером тому является противоречивая аттестация на Жукова, данная еще в 1930 году Константином Рокоссовским. Если верить Сергею Жевалову, автору издания «Маршал Победы Жуков», Рокоссовский охарактеризовал тогда еще командира 2-й кавалерийской бригады 7-й Самарской кавдивизии как человека сильной воли, инициативного и дисциплинированного. Однако тот же Рокоссовский отмечал сухость, упрямство, а также болезненное самолюбие Жукова.

Сильную волю Георгия Жукова подметил в свое время и Семен Буденный. Как утверждает Юрий Мухин, автор книги «Если бы не генералы!», Буденный писал: «Жуков является командиром с сильными волевыми качествами, весьма требовательным к себе и подчиненным». Однако в аттестации на помощника инспектора кавалерии РККА, датированной 1931 годом, Буденный указывал также на излишнюю жестокость и грубоватость Георгия Константиновича. По мнению Мухина, приведенные тексты документов свидетельствуют о том, что характеристики тех лет отличались объективностью.

Во время и после войны

Вообще в годы Великой Отечественной войны Георгий Жуков, как вспоминали его современники, чувствовал себя чуть ли не хозяином не только армии, но и всей страны. Так, Виктор Гришин в своей книге «Генсеки СССР. Политические портреты пяти генсеков» приводит очень показательный рассказ того же Константина Рокоссовского. Рокоссовский утверждал, что в ходе битвы под Москвой осенью 1941 года Жуков регулярно бранился на него и угрожал расстрелом. Когда Рокоссовского вызвали в Москву, он был уверен в том, что назад он не вернется. Однако Сталин отнесся к Константину Константиновичу очень внимательно. Рокоссовский уехал из Кремля воодушевленным и вскоре получил подкрепление.

Летом 1946 года присутствовавшие на заседании Главного Военного Совета, посвященное разбору дела маршала Жукова, многие отмечали тяжелый и неуживчивый характер военачальника. Если верить изданию «Жуков и Сталин» (редактор О. В. Селин), о непростом нраве Георгия Константиновича упомянул даже генерал армии Хрулев, выступивший в его защиту. А вот выступление другого генерала, Голикова, по мнению очевидцев, было подготовлено для того, чтобы подтвердить неблагонадежность маршала. А члены Политбюро Маленков, Молотов, Берия и другие в один голос твердили о бонапартистских замашках Жукова и о том, что тот присвоил себе победы Советских Вооруженных Сил на фронте.

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«Красные башкиры»: почему союзники белых перешли на сторону большевиков

Все знают старинную восточную притчу про последнюю соломинку, сломавшую спину верблюда. Исход войны зачастую зависит от малейшего перевеса в решающий момент. И кто знает, что может стать подобной «соломинкой» в таком случае?

Конфликт между советской властью и башкирами

Как все народы Российской империи, башкиры после падения монархии переживали период национального возрождения и самоопределения. Летом 1917 года в Оренбурге прошли Всебашкирские курултаи национально-демократических организаций, на которых было принято решение добиваться на предстоящем Всероссийском Учредительном собрании создания национально-территориальной башкирской автономии в составе федеративной Российской республики.

После захвата власти в столицах большевиками, самоопределение башкирского народа пошло более радикально. 2 (15) ноября 1917 года Совет народных комиссаров издал, за подписями Ленина и Сталина, «Декларацию прав народов России», в которой провозглашалось право любого народа на образование собственного государства. Опираясь на этот программный документ советской власти, Башкирское областное Шуро 15 (28) ноября 1917 г. провозгласило создание автономного Башкурдистана в составе России. Его границы примерно совпадали с современными границами Республики Башкортостан.

Башкирские лидеры пытались заняться своим национально-государственным строительством, соблюдая нейтралитет в разгоравшейся гражданской войне. Сопротивление установлению советской власти на Урале оказали оренбургские казаки во главе с атаманом, генерал-лейтенантом А.И. Дутовым. Большевики отправили на Урал отряды Красной гвардии. 27 января 1918 года в Оренбурге была провозглашена советская власть.

Большевики не уважили нейтралитет

Башкурдистана, равно как и не признали за его правительством права представлять интересы башкирского народа. Уже в ночь с 16 на 17 февраля (н.ст.) 1918 года семеро членов Башкирского правительства и Башкирского Шуро были арестованы просоветскими солдатами оренбургского гарнизона. 5 марта Оренбургский ревком предъявил ультиматум всему башкирскому населению, в котором Башкирское правительство обвинялось в сотрудничестве с контрреволюционным атаманом Дутовым и всем башкирам предписывалось сдать оружие местным советам и отрядам красногвардейцев.

На выполнение условий ультиматума населению давалось три дня. В противном случае, угрожали большевики, весь Башкирский совет будет расстрелян, а башкирские селения, не подчинившиеся выдвинутым требованиям, «будут сметены с лица земли артиллерией и пулемётами». Для подкрепления серьёзности своих намерений, ещё до истечения указанного в ультиматуме срока, 7 марта, двое членов Башкирского правительства были расстреляны.

После этого развернулись карательные экспедиции Красной гвардии по Башкирии. В этих условиях башкирские организации перешли в подполье и стали активно сотрудничать с подпольными белогвардейскими и казачьими группами, а также с чехословаками.

Башкиры в антибольшевистском лагере

25 мая 1918 года начался мятеж чехословацкого корпуса, одними из центров которого стали Уфа и Челябинск. К мятежу сразу примкнули местные антибольшевистские организации. Советская власть в считанные дни сгинула на пространстве восьми тысяч вёрст от Волги до Тихого океана. 1 июня 1918 года в Челябинске возобновило работу правительство автономного Башкурдистана.

8 июня в Самаре возник Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), взявший на себя инициативу воссоздания всероссийской власти и армии. Комуч сотрудничал с другими самочинно возникшими региональными антисоветскими правительствами и не препятствовал им.

Башкирские власти начали формировать свою национальную армию. В сентябре 1918 года они подписали договор с Комучем, согласно которому Башкурдистан признавался национально-территориальной автономией, а Башкирское войско вливалось в Народную армию Комуча как отдельный Башкирский корпус. В конце октября 1918 года Башкирский корпус насчитывал уже пять пехотных и два кавалерийских полка.

На Государственном совещании, проходившем в Уфе в сентябре 1918 года, было образовано Всероссийское Временное правительство (Директория). Автономия региональных правительств сохранялась.

Колчак отталкивает от себя демократов и нацменьшинства

Переворот 18 ноября 1918 года в Омске стал началом конца антибольшевистского движения. Выступая за консолидацию во имя «единой, неделимой России», адмирал Колчак развалил антисоветский фронт, оттолкнув от себя все демократические силы. Одним из первых распоряжений Колчака стало требование самороспуска всех региональных правительств. Запахло «старым режимом».

Большевики умело пользовались любыми распрями в стане своих врагов. Они тонко улавливали моменты, когда можно было отколоть от Белого движения его союзников. Со своей стороны, башкирские лидеры также стали искать соглашения с советской властью на условиях признания национальных стремлений. Инициатором контактов с башкирской стороны стал авторитетный председатель Военного совета автономии Ахметзаки Валиди Туган.

В декабре 1918 года Валиди принял участие в совещании представителей оренбургских и уральских казаков, башкирской и казахской автономий (Алаш-орды), не признавших переворот Колчака. Заговорщики решили поднять вверенные им войска на борьбу на два фронта – против большевиков и против Колчака. Но превентивные меры атамана Дутова сорвали запланированное выступление. Тогда Валиди перевёл подчинённый ему Башкирский корпус на сторону Красной армии.

В феврале 1919 года был официально сформирован корпус «красных башкир», а 20 марта 1919 года подписан договор между РСФСР и Башкирским правительством о создании Башкирской АССР. В марте-апреле 1919 года развернулось генеральное наступление Колчака на Москву. Белые снова заняли оставленные ранее районы Урала и уже выходили к Волге, но в конце апреля – начале мая 1919 года потерпели решающее поражение от Красной армии. После этого их отступление не прекращалось уже до Тихого океана.

Как знать, быть может, именно Башкирского корпуса и поддержки башкирского населения не хватило весной 1919 года Колчаку для победы над большевиками, которая открыла бы белым путь на Москву.

Источник: https://russian7.ru/post/krasnye-bashkiry-pochemu-soyuznik/