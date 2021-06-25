День памяти и скорби

В России проходят памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Монумент "Родина-мать зовет!" во время акции "Завтра была война" в Волгограде

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Мемориальная акция "Свеча памяти" в Москве

Фото: Пресс-служба Музея Победы/ТАСС

Жители города во время танцев в рамках акции "Свеча памяти" у Троицкого моста в Санкт-Петербурге

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Ветеран у Музея Победы в Москве

Фото: EPA/Vostock-photo

Огненная картина из 30 тысяч свечей в форме медали "За оборону Ленинграда" на Марсовом поле в Санкт-Петербурге

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Всероссийская акция "Свеча памяти" в Москве

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Патриотическая акция "Лучи Победы" в Новосибирске

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Участники движения "Волонтеры Победы" у Вечного огня на Алее героев в Кемерове

Фото: Данил Айкин/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5414/55620