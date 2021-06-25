День памяти и скорби
В России проходят памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Монумент "Родина-мать зовет!" во время акции "Завтра была война" в Волгограде
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Мемориальная акция "Свеча памяти" в Москве
Фото: Пресс-служба Музея Победы/ТАСС
Жители города во время танцев в рамках акции "Свеча памяти" у Троицкого моста в Санкт-Петербурге
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Ветеран у Музея Победы в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo
Огненная картина из 30 тысяч свечей в форме медали "За оборону Ленинграда" на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Всероссийская акция "Свеча памяти" в Москве
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Патриотическая акция "Лучи Победы" в Новосибирске
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Участники движения "Волонтеры Победы" у Вечного огня на Алее героев в Кемерове
Фото: Данил Айкин/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5414/55620
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