Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

День памяти и скорби

Монумент

В России проходят памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Монумент "Родина-мать зовет!" во время акции "Завтра была война" в Волгограде

Монумент "Родина-мать зовет!" во время акции "Завтра была война" в Волгограде

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Мемориальная акция "Свеча памяти" в Москве

Мемориальная акция "Свеча памяти" в Москве

Фото: Пресс-служба Музея Победы/ТАСС

Жители города во время танцев в рамках акции "Свеча памяти" у Троицкого моста в Санкт-Петербурге

Жители города во время танцев в рамках акции "Свеча памяти" у Троицкого моста в Санкт-Петербурге

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Ветеран у Музея Победы в Москве

Ветеран у Музея Победы в Москве

Фото: EPA/Vostock-photo

Огненная картина из 30 тысяч свечей в форме медали "За оборону Ленинграда" на Марсовом поле в Санкт-Петербурге

Огненная картина из 30 тысяч свечей в форме медали "За оборону Ленинграда" на Марсовом поле в Санкт-Петербурге

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Всероссийская акция "Свеча памяти" в Москве

Всероссийская акция "Свеча памяти" в Москве

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Патриотическая акция "Лучи Победы" в Новосибирске

Патриотическая акция "Лучи Победы" в Новосибирске

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Участники движения "Волонтеры Победы" у Вечного огня на Алее героев в Кемерове

Участники движения "Волонтеры Победы" у Вечного огня на Алее героев в Кемерове

Фото: Данил Айкин/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5414/55620

25.06.2021 - Posted by | Дайджест, Ностальгия

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