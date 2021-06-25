Бунтарский дух Валентина Серова: Художник, осмелившийся предложить императрице подправить портрет Николая II

Портрет Николая II. (1900). Художник Валентин Серов.

Непревзойденные портреты Валентина Серова (1865-1911)— как зеркало, отражающее истинную личность героя полотна, в котором можно увидеть прошедшее, узнать настоящее и даже заглянуть будущее. Серов никогда не считал себя придворным живописцем, тем не менее он создал несколько достойных портретов членов царской семьи. Но однажды, когда ему предложили создать очередной портрет русского императора Николая II, Серов ответил: "В этом доме я больше не работаю".. И для такого резкого ответа была причина.

Художник Валентин Серов. | Фото: tg-m.ru/catalog.

Стать натурщиком для портретов Серова был большой риск, так как он был очень требователен как к себе, так и к модели. Его считали беспощадным художником: работал медленно и героям своих творений никогда не льстил, он просто изматывал портретируемых длительностью сеансов.

А если ему не нравилась модель, он мог превратить портрет в завуалированный шарж, при этом заказчик об этом мог даже и не догадаться. А еще мастер мог просто-напросто отказать, не найдя ничего интересного в лице заказчика. Но как бы там ни было "серовской кисти" вожделели очень многие, и вопреки всему знатные аристократы выстраивались к нему в очередь.

Детство и становление художника

В 1865 в семье композитора и музыкального критика Александра и Валентины Серовых родился сын, ставший выдающимся художником. Рано лишившись отца, мальчик воспитывался в коммуне и в заграничном пансионе. Мать Серова была первой женщиной-композитором в России и проходила обучение в Мюнхене, поэтому не могла уделять достаточно внимания сыну. Все свое время она посвящала музыке.

Валентин Серов 8-летнем возрасте и в юности.| Фото: tg-m.ru/catalog.

Еще живя в коммуне мальчик проявил тягу к рисованию. Но вскоре ее закрыли, а Валентина отправили к матери за границу. С девяти лет начал обучаться живописи у совсем молодого Ильи Репина, жившего в Париже.

Портрет И.Е. Репина. (1882). Автор: Валентин Серов. | Фото: artchive.ru

Занимаясь в гимназии, юный Серов все так же находился под присмотром Репина. И в свободное от учебы время молодой художник и юный ученик вместе рисовали натурщиков, ходили на этюды, зарисовывали античные статуи. В 80-м году они посетили Крым, и проехались по местам бывшей Запорожской Сечи на Днепре, побывали в Одессе и в Киеве. Эта поездка оставила неизгладимое впечатление в сознании начинающего художника.

По возвращении, благодаря прошению Репина, 15-летний Серов становится вольнослушателем, а через год учеником Академии художеств. Где его наставником стал П.П. Чистяков, который не мог нарадоваться на талантливого ученика. А в 1886 году Серовым было принято окончательное решение оставить Академию.

Павел Петрович Чистяков. Автор: Валентин Серов. | Фото: liveinternet.ru.

Портреты членов царской семьи

Чтобы не чувствовать себя зависимым и иметь свободу в художественном выражении, Валентин Серов за свои работы назначал совсем небольшие деньги. Поэтому ему очень много приходилось работать. И хотя Серов по манере своей живописи совсем не походил на придворного художника, в 1893 году получил заказ – написать портреты членов царского семейства.

Портрет императора Александра III. (1895). Государственный музей-заповедник «Царское Село». Автор: Валентин Серов. | Фото: livejournal.com.

Портрет великого князя Михаила Александровича в детстве. (1893).Государственный Русский музей. Автор: Валентин Серов. | Фото: culture.ru

Михаил Александрович Романов (1878-1918) – великий князь, младший сын императора Александра III, брат императора Николая II. Про портрет сына отец сказал: «Мишенька как живой».

Портрет великой княжны Ксении Александровны. (1893). Псковский художественный музей. | Фото: livejournal.com.

Ксения Александровна Романова (1875-1960) – великая княжна, старшая дочь Александра III.

Портрет великой княжны Ольги Александровны в детстве. (1893). Государственный Русский музей. Автор: Валентин Серов. | Фото: livejournal.com.

Ольга Александровна Романова (1882-1960) – великая княжна, младшая дочь царя Александра III.

Портрет императора Александра III с рапортом в руках. (1900). Фрагмент. Государственный Русский музей. Автор: Валентин Серов. | Фото: livejournal.com.

Портрет Александра III в мундире датской Королевской лейб-гвардии (1899). Копенгаген. Дания. Автор: Валентин Серов. | Фото: livejournal.com.

Однажды, когда княгиня Юсупова начала нахваливать этот портрет Александра III, написанный Серовым, говоря, что это лучший из многочисленных портретов царя, тот не без озорства ответил, что просто остальные уж слишком плохи.

История создания и судьба портрета Николая II

Портрет императора Николая II в форме шефа Шотландских серых драгун. Эдинбург. Автор: Валентин Серов.| Фото: livejournal.com.

Весной 1900 года художник начал работать над портретом Николая II, только вступившего на престол, в форме шефа шотландских драгун. А когда окончил, Серов предложил царю написать его "домашний портрет" для императрицы. Николай хоть и утомлен был позированием для первого портрета, все же согласился.

После завершения полотна Александра Фёдоровна — великая государыня выразила свое мнение, указав художнику на неоконченные места в портрете мужа, которые нужно было подправить. Серов, как ни в чем ни бывало, протянул ей палитру с красками и сказал: "Может, Вы сами поправите, Ваше императорское величество?". Обидевшись, императрица ушла, а царь промолчал.

Портрет Николая II.(1900). Третьяковская галерея. Автор: Валентин Серов. | Фото: artchive.ru

А когда в начале 1902 года художнику предложили создать еще один портрет русского императора Серов ответил отказом: "В этом доме я больше не работаю." Все попытки императора вернуть расположение непокорного художника были тщетны.

"Это была совершенно немыслимая реакция для любого русского художника, но для Серова она была естественной: всё, что он хотел сказать о царской семье, он уже сказал."

Выход императрицы Александры Федоровны от заутрени. (1901).Государственный Русский музей.| Фото: livejournal.com.

О том пресловутом портрете царя современники говаривали, что Серову удалось первым рассмотреть в монархе слабость.Мастер изобразил государя простым человеком, который задумавшись уже как бы предвидел все грядущие перемены в России.

"Серов передал заурядность царя, его неспособность руководить огромной страной, даже растерянность его перед этой величайшей ответственностью, волей случая выпавшей на его долю. И царя становится по-человечески жаль, даже проникаешься сочувствием к этому маленькому человеку",- писали критики.

Портрет Николая II. Фрагмент.(1990). Автор: Валентин Серов. | Фото: artchive.ru

О том, каким на самом деле был император, рассуждать сложно, ибо манипуляция фактами из биографии самодержца была выгодна многим. Одни говорили о нем как о мягком и добром человеке, иные называли Николаем Кровавым. На его правление выпала первая мировая война и две революции, и вряд ли при таком раскладе можно было оставаться мягким и добрым.

Но одно можно сказать с уверенностью — он не был мстительным человеком. Ибо ни унижение императрицы, ни отказы работать при дворе, ни карикатуры после расстрела демонстрации 1905 года сатирическом журнале "Жупел", не повлекли за собой никаких репрессий против Серова. Николай продолжал ценить Серова как живописца.

Карикатура на Николая Кровавого. (1905). Автор: Валентин Серов. | Фото: dic.academic.ru.

А репрессировать его вполне можно было и за политические взгляды и бунтарский дух.

В 1909 году в знак солидарности с художницей А.Голубкиной, обвиняемой царскими властями в неблагонадежности, Валентин Серов ушел с преподавательской должности училища живописи, ваяния и зодчества и отказался от почетного звания действительного члена Академии художеств.

Что является любопытным фактом, так это то, что его считали "своим" все враждующие между собой представители разных направлений в русской живописи начала 20 века. А Петров-Водкин, Кузнецов и Сарьян считали Серова своим главным наставником.

Карикатура. Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава? Автор: Валентин Серов. | Фото: peremeny.ru.

Дальнейшая судьба портрета Николая II сложилась таким образом: в октябре 1917 года после взятия революционерами Зимнего дворца ученики-художники увидев, как солдаты тащат из дворца портрет императора, выпросили отдать картину им. Молодые художники и принесли портрет художнику Нерадовскому, который его сохранил и воссоздал. Так как холст был исколот штыками революционеров. Как бы там ни было это творение великого мастера, благодаря счастливой случайности, дошло до наших дней.

Современные ценители живописи, так же как и искусствоведы единогласно утверждают, что этот портрет – лучшее изображение последнего императора России.

Валентин Серов. | Фото: vserov.ru

Люди, не знавшие Серова, видели в нем задумчивого и угрюмого человека. А друзья отмечали "…его редкую живость и веселость нрава. Несмотря на небольшой рост и плотное сложение, он был легок, изящен в движениях, в домашних спектаклях в Абрамцеве или в Москве изумительно плясал, исполняя партию танцовщицы или комическую роль слуги."

А еще в Серове подкупала его целомудренность: он не был охоч до барышень, не выносил пошлых анекдотов и о себе говорил, с присущей ему скромностью и чувством юмора: "Я неразвратим".

В видео можно увидеть множество портретов, принадлежащих кисти Серова — выдающегося русского художника:

Умер Серов в ноябре 1911 года в Москве в 46-летнем возрасте от приступа стенокардии. Захоронение с Донского кладбища было перенесено на Новодевичье в Москве.

Надгробный памятник на Новодевичьем кладбище. | Фото: jewish-memorial.narod.ru

"Две основные черты характера, которыми он резко отличался от всех окружающих, объясняют все его искусство: правдивость и любовь к простоте",- писал художник Игорь Грабарь.

Серов умел каждому заглянуть в душу, и сказать правду через создаваемый им образ. И недаром некоторые современники опасались ему заказывать портреты и позировать.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/140817/35600/?fbclid=IwAR3uNCHz4Ue0YSFBPam-LAQqckC5G6QDOR3BHel5dNdhV78vCNBSH9CrQ-k