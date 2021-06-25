Ангел Севера — самый большой ангел в мире

Размах его крыла 54 метра: это что-то среднее между Ил-76 и Боинг-747, высота 20 метров — практически как Як-40, а вес 208 тонн, причём половину составляет крыло. Получилось бы 4 танка «Армата» или 8 — Т-34.

Фотографии и текст Марины Лысцевой

Официальное название «Ангел севера», неофициальное — «Гейтсхедский эксбиционист».

Крыло наклонено под углом 3,5 градуса вперёд и автор скульптуры Энтони Гормли объясняет это тем, что хотел создать нависающее ощущение объятий.

Почему Ангел?Автор Энтони Гормли говорит, что никто никогда не видел ангела и надо нужно продолжать рисовать их в воображении, ведь, возможно, он именно такой — кто знает?

Скульптура стоит на холме около трассы А1 на окраине городка Гейтсхед на северо-восточном побережье Англии рядом с Нью-Каслом.

Ангел сделан из кортеновой стали, которая благодаря своим свойствам, при воздействии погодных условий покрывается защитным слоем.

Проект был разработан компанией «Ове Аруп и Партнеры». Работы были начаты в 1997 году компанией Hartlepool Steel Fabricators Ltd. после нескольких лет поисков финансирования.

20 человек в течение полугода работали над возведением скульптуры, которая состоит из 3153 отдельных стальных деталей, расположенных теле и крыле.Стоимость «Ангела Севера» в 1998 году составила 800 000 фунтов стерлингов.

Фундамент глубиной 33 метра сделан из песка и цемента, чтобы выдержать вес «Ангела», а также чтобы она могла противостоять ветрам. Скульптура может выдерживать ветра сильнее 160 км/час.

На восемь усиленных свай была положена 1,5-метровая плита, а сверху цоколь высотой 5,3 метра. Чтобы закрепить скульптуру, в основании было использовано 52 болта диаметром 5 см и длиной 3 м.3 секции скульптуры были доставлены в феврале 1998. «Ангел» был собран за один день с помощью 500-тонного крана. Крылья были присоединены к телу с помощью 136 болтов, а затем приварены.

«Ангел» каждый день каждую секунду в среднем видит больше одного человека, итого 90 000 каждый день и 33 миллиона ежегодно.

Считается самым большим изваянием ангела в мире.

Вот такая красота!

Источник: https://loveopium.ru/arxitektura/angel-severa-samyj-bolshoj-angel-v-mire.html