Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Ангел Севера — самый большой ангел в мире

00

Размах его крыла 54 метра: это что-то среднее между Ил-76 и Боинг-747, высота 20 метров — практически как Як-40, а вес 208 тонн, причём половину составляет крыло. Получилось бы 4 танка «Армата» или 8 — Т-34.

Фотографии и текст Марины Лысцевой

Официальное название «Ангел севера», неофициальное — «Гейтсхедский эксбиционист».

01

Крыло наклонено под углом 3,5 градуса вперёд и автор скульптуры Энтони Гормли объясняет это тем, что хотел создать нависающее ощущение объятий.

02

Почему Ангел?Автор Энтони Гормли говорит, что никто никогда не видел ангела и надо нужно продолжать рисовать их в воображении, ведь, возможно, он именно такой — кто знает?

03

Скульптура стоит на холме около трассы А1 на окраине городка Гейтсхед на северо-восточном побережье Англии рядом с Нью-Каслом.

04

Ангел сделан из кортеновой стали, которая благодаря своим свойствам, при воздействии погодных условий покрывается защитным слоем.

05

Проект был разработан компанией «Ове Аруп и Партнеры». Работы были начаты в 1997 году компанией Hartlepool Steel Fabricators Ltd. после нескольких лет поисков финансирования.

06

20 человек в течение полугода работали над возведением скульптуры, которая состоит из 3153 отдельных стальных деталей, расположенных теле и крыле.Стоимость «Ангела Севера» в 1998 году составила 800 000 фунтов стерлингов.

07

Фундамент глубиной 33 метра сделан из песка и цемента, чтобы выдержать вес «Ангела», а также чтобы она могла противостоять ветрам. Скульптура может выдерживать ветра сильнее 160 км/час.

08

На восемь усиленных свай была положена 1,5-метровая плита, а сверху цоколь высотой 5,3 метра. Чтобы закрепить скульптуру, в основании было использовано 52 болта диаметром 5 см и длиной 3 м.3 секции скульптуры были доставлены в феврале 1998. «Ангел» был собран за один день с помощью 500-тонного крана. Крылья были присоединены к телу с помощью 136 болтов, а затем приварены.

09

«Ангел» каждый день каждую секунду в среднем видит больше одного человека, итого 90 000 каждый день и 33 миллиона ежегодно.

10

Считается самым большим изваянием ангела в мире.

30

Вот такая красота!

Источник: https://loveopium.ru/arxitektura/angel-severa-samyj-bolshoj-angel-v-mire.html

25.06.2021 - Posted by | архитектура....

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: