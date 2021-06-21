Самая мистическая достопримечательность Австралии
В эвкалиптовом полумраке нет места мирской суете. В тишине леса располагается, наверное, самый удивительный сад, показывающий гармонию человека, творчества и природы.
Этот сад так и называется «Святилище гончара» и создан он руками одного человека – гончара и скульптора-самоучки Уильяма Рикеттса, который посвятил своей работе 32 года!
Площадь уникального сада невелика – около 160 соток. Но на этой небольшой площади собрано 92 статуи, которые настолько органично вписаны в дикую природу, что создается ощущение, что они находились тут всегда.
Скульптуры словно вырастают из камня, дерева, земли. Вот вы видите природный валун, а его вершину венчает торс мужчины, покрытый мхом. Кажется, будто камень создала сама природа.
Если же внимательно рассматривать созданную автором экспозицию, то окажется, что статуи словно общаются между собой: одна может смотреть на другую, защищать ее от посторонних глаз, закрывая крылом или протягивать руку, словно бы в жесте участия и поддержки.
А все началось в 1930 году, когда Уильям Рикетс (1898-1993) купил небольшой участок леса, построил в нем хижину и решил при помощи скульптур донести до людей философию слияния с природой.
Уильям искреннее восхищался австралийскими аборигенами и даже много лет жил с ними дикой природе. За это время скульптор осознал, как хрупок и уязвим мир диких племен, как сильно он нуждается в защите от агрессивной цивилизации.
Так родилась идея – показать людям все очарование жизни коренных народов континента, привлечь внимание к проблемам, которые создали им цивилизованные переселенцы из Европы.
Скульптуры мастер создавал из самых разных материалов: дерева, керамики, камня, а изображал неизменно аборигенов и животных Австралии, чтобы показать непрерывную связь людей с природой.
Рикетс трудился над созданием парка в течение 32 лет! Сам выбирал место для сада, построил здесь хижину, жил и работал.
Скульптор дожил до 95 лет и скончался в 1993 году. До последнего вздоха он творил и оберегал свой заповедник.
Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/34164-samaya-misticheskaya-dostoprimechatelnost-avstralii-11foto.html
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