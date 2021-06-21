Ретрогонка "Милле милья" в Италии
В Италии ретромобили проехали по легендарному маршруту гонки "Милле милья" из Брешии в Рим
Гонка "Милле милья" проводилась в Италии с 1927 по 1957 год
Фото: EPA/Vostock-photo
В виде гонок на выносливость соревнование проводилось 45 раз с перерывом на Вторую мировую войну
Фото: EPA/Vostock-photo
Каждый раз гонка проходила на дорогах общественного пользования
Фото: EPA/Vostock-photo
В былые времена число участников переваливало за семь сотен, а старт растягивался более чем на 12 часов. Самые медленные машины стартовали первыми.
Фото: EPA/Vostock-photo
Гонка была организована в Брешии после того, как Гран-при Италии перенесли в Монцу
Фото: EPA/Vostock-photo
Семьдесят семь автомобилей приняли участие в самом первом заезде. Победитель добрался до финиша через 21 час.
Фото: EPA/Vostock-photo
В 1957 году после аварии, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе гибель гонщика Альфонсо де Портаго, гонку решено было прекратить
Фото: EPA/Vostock-photo
В чуть более сжатом формате, с соблюдением скоростного режима в границах города, гонка прошла еще четыре раза, но все же была закрыта
Фото: EPA/Vostock-photo
В восьмидесятые гонка вернулась на улицы Брешии в виде соревнования ретроавтомобилей
Фото: EPA/Vostock-photo
Несмотря на то, что в гонке по-прежнему принимают участие бывшие гоночные болиды, путь до финиша занимает несколько дней. Правила гонки любят тех, кто соблюдает скоростной режим. Скорость здесь не главное.
Фото: EPA/Vostock-photo
В 2007 году о легендарной гонке сняли фильм
Фото: EPA/Vostock-photo
Благодаря параду автомобилей, открывающему соревнования, гонка считается одной из самых красивых в мире
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5406/55549
Комментариев нет.
-
Архивы
- Июнь 2021 (26)
- Май 2021 (100)
- Апрель 2021 (36)
- Март 2021 (82)
- Февраль 2021 (71)
- Январь 2021 (106)
- Декабрь 2020 (111)
- Ноябрь 2020 (119)
- Октябрь 2020 (154)
- Сентябрь 2020 (142)
- Август 2020 (132)
- Июль 2020 (140)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий