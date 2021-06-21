Ретрогонка "Милле милья" в Италии

В Италии ретромобили проехали по легендарному маршруту гонки "Милле милья" из Брешии в Рим

Гонка "Милле милья" проводилась в Италии с 1927 по 1957 год

Фото: EPA/Vostock-photo

В виде гонок на выносливость соревнование проводилось 45 раз с перерывом на Вторую мировую войну

Фото: EPA/Vostock-photo

Каждый раз гонка проходила на дорогах общественного пользования

Фото: EPA/Vostock-photo

В былые времена число участников переваливало за семь сотен, а старт растягивался более чем на 12 часов. Самые медленные машины стартовали первыми.

Фото: EPA/Vostock-photo

Гонка была организована в Брешии после того, как Гран-при Италии перенесли в Монцу

Фото: EPA/Vostock-photo

Семьдесят семь автомобилей приняли участие в самом первом заезде. Победитель добрался до финиша через 21 час.

Фото: EPA/Vostock-photo

В 1957 году после аварии, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе гибель гонщика Альфонсо де Портаго, гонку решено было прекратить

Фото: EPA/Vostock-photo

В чуть более сжатом формате, с соблюдением скоростного режима в границах города, гонка прошла еще четыре раза, но все же была закрыта

Фото: EPA/Vostock-photo

В восьмидесятые гонка вернулась на улицы Брешии в виде соревнования ретроавтомобилей

Фото: EPA/Vostock-photo

Несмотря на то, что в гонке по-прежнему принимают участие бывшие гоночные болиды, путь до финиша занимает несколько дней. Правила гонки любят тех, кто соблюдает скоростной режим. Скорость здесь не главное.

Фото: EPA/Vostock-photo

В 2007 году о легендарной гонке сняли фильм

Фото: EPA/Vostock-photo

Благодаря параду автомобилей, открывающему соревнования, гонка считается одной из самых красивых в мире

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5406/55549