Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Почему цветение сакуры в Москве вызвало ажиотаж

© Бенджамин Воробьёв/Ридус

Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова, который больше известен жителям Москвы как «Аптекарский Огород», в этом году открыл свои двери для всех желающих, хотя было много опасений, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса администрация введет повышенные ограничительные меры.

Из-за прохладного апреля сакура этой весной распустилась позднее, чем обычно, однако благодаря этому посетители смогли полюбоваться буйством самых разнообразных растений, которые зацвели одновременно с вишней. Но это не единственная причина, из-за которой «Аптекарский Огород» привлек много людей в 2021 году.

«Аптекарский Огород» был основан Петром I в 1706 году и назван он так был потому, что владел им изначально Аптекарский приказ. Затем хозяева многократно менялись, но в итоге сад перешел во владение МГУ. Как и многие достопримечательности Москвы, сад сгорел в пожаре 1812 года, однако уже в 1850-м году началась серьезная работа по его реконструкции.

Для развития сада постоянно приглашались иностранные специалисты — помимо ботаников, это также были архитекторы и художники, из-за чего «Огород» уже на входе радует приятным видом и разнообразием не только флоры, но и фауны.

В этом году цветение сакуры вызвало приличный ажиотаж. И причин тому как минимум две. Во-первых, цветение весьма удачно совпало с длинными майскими праздниками, а потому каждый желающий мог привести всю семью посмотреть на красоту.

Распустившаяся сакура.

Распустившаяся сакура.

© Бенджамин Воробьёв/Ридус

Во-вторых, в период продолжающейся пандемии безопасных развлечений у людей не особо много, да и границы закрыты, а эстетики хочется всем. В прошлом году жители и гости столицы из-за коронавируса не могли полюбоваться цветением, поскольку «Огород» был некоторое время закрыт.

В 2021 году нам всем повезло намного больше. Цветение сакуры надолго оставляет приятное ощущение и чувство счастья.

На входе радуют разноцветные рыбки и красивая архитектура.

На входе радуют разноцветные рыбки и красивая архитектура.

Утки-огари стали постоянными жителями Москвы.

Утки-огари стали постоянными жителями Москвы.

Оранжевые утки, которые известны как огари, не всегда были коренными жителями прудов Москвы. Впервые пара огарей загнездилась в столице около 70 лет назад. Жители Московского зоопарка создали семью за пределами учреждения в 1956 году. С тех пор их можно встретить в любом уголке московских парков, включая и «Аптекарский Огород».

Огари совершенно ручные и совсем не боятся людей.

Огари совершенно ручные и совсем не боятся людей.

Около пруда растет множество разнообразных цветов, которые распустились как раз к цветению сакуры в этом году.

Главное правило — не трогать растения и бережно к ним относиться.

Маленькие и замечательные.

Маленькие и замечательные.

Рябчик императорский. Прекрасно ощущает себя даже на подмосковных дачах.

Рябчик императорский. Прекрасно ощущает себя даже на подмосковных дачах.

Названия некоторых растений были не только любопытны, но и забавны.

Иногда мы все её понимаем.

Иногда мы все её понимаем.

Неподалеку от сакуры росла магнолия звездчатая. В Подмосковье она тоже часто встречается — да и не только там: увидеть цветение этого прекрасного растения можно и в Ленинградской области, и во многих других уголках России.

В начале мая можно застать вот такое буйное цветение.

В начале мая можно застать вот такое буйное цветение.

Наконец, неподалеку от магнолии обнаружилась и распустившаяся сакура. В «Аптекарском Огороде» растет несколько видов сакуры: вишня пильчатая, вишня Саржента (сахалинская) и вишня ниппонская (курильская).

Сакура возле оранжереи пользовалась наибольшим вниманием.

Сакура возле оранжереи пользовалась наибольшим вниманием.

Погода тоже была теплая и приятная.

Погода тоже была теплая и приятная.

Необычайно нежный оттенок.

Необычайно нежный оттенок.

Сакуры часто дарили Москве, но, к сожалению, не все из них выжили. Однако с течением лет мы научились за ними ухаживать, а потому теперь «подарки» радуют нас своей красотой каждый год.

Это деревце, судя по всему, моложе остальных, но тоже уже цветет вовсю.

Это деревце, судя по всему, моложе остальных, но тоже уже цветет вовсю.

Лепестки у этих видов вишни могут быть как белые, так и розовые.

Лепестки у этих видов вишни могут быть как белые, так и розовые.

Отличить цветки вишни от цветков яблони или персика сложнее, чем кажется. Основной признак: у сакуры лепестки имеют продольную впадинку.

Отличить цветки вишни от цветков яблони или персика сложнее, чем кажется. Основной признак: у сакуры лепестки имеют продольную впадинку. На этой фотографии не она.

Разумеется, сакура привлекает наибольшее внимание не только простых ценителей красоты, но и поклонников восточной культуры и Японии в частности. Однако не только сакурой единой: в «Огороде» полно другой флоры, которая в этом году радовала глаз наравне с восточной красавицей.

Всё цветет и пахнет.

Всё цветет и пахнет.

Рядом с хостой растут тюльпаны.

Рядом с хостой растут тюльпаны.

Нарциссы. Названы так в честь древнегреческой легенды.

Нарциссы. Названы так в честь древнегреческой легенды.

В

В «Аптекарском огороде» много арт-объектов.

Помимо экспозиции на свежем воздухе, не лишним будет зайти и в огромную оранжерею, потому что ей явно есть, чем похвастаться: кроме разнообразных тропических растений, можно также полюбоваться на рыбок и насекомых.

Обычный аквариум внутри оранжереи, но смотрится эффектно.

Обычный аквариум внутри оранжереи, но смотрится эффектно.

Рай для макросъемки.

Рай для макросъемки.

Рыбок можно встретить по всему

Рыбок можно встретить по всему «Аптекарскому огороду».

© Бенджамин Воробьёв/Ридус

Улитки.

Улитки.

Вполне годится для рабочего стола.

Вполне годится для рабочего стола.

Посмотрите, какое чудо.

Посмотрите, какое чудо.

Этот пейзаж умещается в маленький аквариум.

Этот пейзаж умещается в маленький аквариум.

Росинки!

Росинки!

В оранжерее много залов. Одним из наиболее привлекательных является тропический зал, где на разных этажах можно найти и ананасы, и разнообразные кактусы.

Непентос, он же Кувшиночник. Не только поедают насекомых, но и служат местами для сна летучих мышей.

Непентес, он же Кувшиночник. Не только поедает насекомых, но и служит местом для сна летучих мышей.

Антуриум. В основном встречается в Южной Америке.

Антуриум. В основном встречается в Южной Америке.

Антуриум Шерцера, живет на Коста-Рике.

Антуриум Шерцера, живет на Коста-Рике.

Ребенок ананаса.

Ребенок ананаса.

Очень жизнерадостная экспозиция.

Очень жизнерадостная экспозиция.

Платицериумы в основном живут на стволах других деревьев.

Фаленопис.

Фаленопис.

© Бенджамин Воробьёв/Ридус

Отдельного внимания заслуживает зал с суккулентами.

Отдельного внимания заслуживает зал с суккулентами.

Мексиканец Эчеверия.

Мексиканских кактусов здесь очень много.

В отдельном уголке приютилась экспозиция с насекомыми — помимо традиционных пауков и палочников можно увидеть и такую красоту.

© Бенджамин Воробьёв/Ридус

Невзирая на то, что срок цветения сакуры достаточно маленький и укладывается в десять дней, это не означает, что «Аптекарскому Огороду» нечем вас порадовать в остальные дни года. Обязательно заходите, чтобы насладиться красотами этого зеленого уголка в центре шумного города!

Источник: https://www.ridus.ru/news/354387

21.06.2021 - Posted by | Природа...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: