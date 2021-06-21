Почему цветение сакуры в Москве вызвало ажиотаж

© Бенджамин Воробьёв/Ридус

Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова, который больше известен жителям Москвы как «Аптекарский Огород», в этом году открыл свои двери для всех желающих, хотя было много опасений, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса администрация введет повышенные ограничительные меры.

Из-за прохладного апреля сакура этой весной распустилась позднее, чем обычно, однако благодаря этому посетители смогли полюбоваться буйством самых разнообразных растений, которые зацвели одновременно с вишней. Но это не единственная причина, из-за которой «Аптекарский Огород» привлек много людей в 2021 году.

«Аптекарский Огород» был основан Петром I в 1706 году и назван он так был потому, что владел им изначально Аптекарский приказ. Затем хозяева многократно менялись, но в итоге сад перешел во владение МГУ. Как и многие достопримечательности Москвы, сад сгорел в пожаре 1812 года, однако уже в 1850-м году началась серьезная работа по его реконструкции.

Для развития сада постоянно приглашались иностранные специалисты — помимо ботаников, это также были архитекторы и художники, из-за чего «Огород» уже на входе радует приятным видом и разнообразием не только флоры, но и фауны.

В этом году цветение сакуры вызвало приличный ажиотаж. И причин тому как минимум две. Во-первых, цветение весьма удачно совпало с длинными майскими праздниками, а потому каждый желающий мог привести всю семью посмотреть на красоту.

Распустившаяся сакура.

© Бенджамин Воробьёв/Ридус

Во-вторых, в период продолжающейся пандемии безопасных развлечений у людей не особо много, да и границы закрыты, а эстетики хочется всем. В прошлом году жители и гости столицы из-за коронавируса не могли полюбоваться цветением, поскольку «Огород» был некоторое время закрыт.

В 2021 году нам всем повезло намного больше. Цветение сакуры надолго оставляет приятное ощущение и чувство счастья.

На входе радуют разноцветные рыбки и красивая архитектура.

Утки-огари стали постоянными жителями Москвы.

Оранжевые утки, которые известны как огари, не всегда были коренными жителями прудов Москвы. Впервые пара огарей загнездилась в столице около 70 лет назад. Жители Московского зоопарка создали семью за пределами учреждения в 1956 году. С тех пор их можно встретить в любом уголке московских парков, включая и «Аптекарский Огород».

Огари совершенно ручные и совсем не боятся людей.

Около пруда растет множество разнообразных цветов, которые распустились как раз к цветению сакуры в этом году.

Главное правило — не трогать растения и бережно к ним относиться.

Маленькие и замечательные.

Рябчик императорский. Прекрасно ощущает себя даже на подмосковных дачах.

Названия некоторых растений были не только любопытны, но и забавны.

Иногда мы все её понимаем.

Неподалеку от сакуры росла магнолия звездчатая. В Подмосковье она тоже часто встречается — да и не только там: увидеть цветение этого прекрасного растения можно и в Ленинградской области, и во многих других уголках России.

В начале мая можно застать вот такое буйное цветение.

Наконец, неподалеку от магнолии обнаружилась и распустившаяся сакура. В «Аптекарском Огороде» растет несколько видов сакуры: вишня пильчатая, вишня Саржента (сахалинская) и вишня ниппонская (курильская).

Сакура возле оранжереи пользовалась наибольшим вниманием.

Погода тоже была теплая и приятная.

Необычайно нежный оттенок.

Сакуры часто дарили Москве, но, к сожалению, не все из них выжили. Однако с течением лет мы научились за ними ухаживать, а потому теперь «подарки» радуют нас своей красотой каждый год.

Это деревце, судя по всему, моложе остальных, но тоже уже цветет вовсю.

Лепестки у этих видов вишни могут быть как белые, так и розовые.

Отличить цветки вишни от цветков яблони или персика сложнее, чем кажется. Основной признак: у сакуры лепестки имеют продольную впадинку. На этой фотографии не она.

Разумеется, сакура привлекает наибольшее внимание не только простых ценителей красоты, но и поклонников восточной культуры и Японии в частности. Однако не только сакурой единой: в «Огороде» полно другой флоры, которая в этом году радовала глаз наравне с восточной красавицей.

Всё цветет и пахнет.

Рядом с хостой растут тюльпаны.

Нарциссы. Названы так в честь древнегреческой легенды.

В «Аптекарском огороде» много арт-объектов.

Помимо экспозиции на свежем воздухе, не лишним будет зайти и в огромную оранжерею, потому что ей явно есть, чем похвастаться: кроме разнообразных тропических растений, можно также полюбоваться на рыбок и насекомых.

Обычный аквариум внутри оранжереи, но смотрится эффектно.

Рай для макросъемки.

Рыбок можно встретить по всему «Аптекарскому огороду».

© Бенджамин Воробьёв/Ридус

Улитки.

Вполне годится для рабочего стола.

Посмотрите, какое чудо.

Этот пейзаж умещается в маленький аквариум.

Росинки!

В оранжерее много залов. Одним из наиболее привлекательных является тропический зал, где на разных этажах можно найти и ананасы, и разнообразные кактусы.

Непентес, он же Кувшиночник. Не только поедает насекомых, но и служит местом для сна летучих мышей.

Антуриум. В основном встречается в Южной Америке.

Антуриум Шерцера, живет на Коста-Рике.

Ребенок ананаса.

Очень жизнерадостная экспозиция.

Платицериумы в основном живут на стволах других деревьев.

Фаленопис.

© Бенджамин Воробьёв/Ридус

Отдельного внимания заслуживает зал с суккулентами.

Мексиканских кактусов здесь очень много.

В отдельном уголке приютилась экспозиция с насекомыми — помимо традиционных пауков и палочников можно увидеть и такую красоту.

© Бенджамин Воробьёв/Ридус

Невзирая на то, что срок цветения сакуры достаточно маленький и укладывается в десять дней, это не означает, что «Аптекарскому Огороду» нечем вас порадовать в остальные дни года. Обязательно заходите, чтобы насладиться красотами этого зеленого уголка в центре шумного города!

Источник: https://www.ridus.ru/news/354387