НОВОСТИ МИРА

Газета "Эпл-Дейли" в Гонконге вышла тиражом 500 000 экземпляров, после того как в городе были арестованы пятеро директоров издания по подозрению в связях с разными иностранными службами

Фото: EPA/Vostock-photo

В Южной Корее сгорел логистический центр

Фото: EPA/Vostock-photo

Во Франции начались тренировочные заезды в преддверии очередного этапа "Формулы-1"

Фото: EPA/Vostock-photo

Робот-доставщик компании jd.com отработал сегодня без инцидентов. Так держать, робот!

Фото: EPA/Vostock-photo

Ретрогонка "Милле Милья" продолжается в солнечной Италии

Фото: EPA/Vostock-photo

Выборы президента проходят в Иране

Фото: EPA/Vostock-photo

В Маниле уничтожили люксовые автомобили, ввезенные в страну контрабандой

Фото: EPA/Vostock-photo

Вербена зацвела в провинции Чжэцзян на востоке Китая

Фото: Zuma/ТАСС

В Женеве на территории виллы Ла Гранж наводят обычный порядок после саммита президентов двух великих держав

Фото: EPA/Vostock-photo

Керчь подтопило в результате сильных ливней

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Ростове-на-Дону продолжительный ливень смыл асфальт, повалил десятки деревьев и местами подтопил город

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Калькутту также залило дождями

Фото: Zuma/ТАСС

На аукционе Bonhams в Женеве распродавали суперкары МакЛарен стоимостью от 1 200 000 швейцарских франков

Фото: EPA/Vostock-photo

В центре Брюсселя нелегальные мигранты, захватившие в феврале этого года церковь, объявили голодовку. С помощью неё они планируют отвоевать себе право на труд и легализацию.

Фото: EPA/Vostock-photo

Выставка о динозаврах "Dinos Alive" пройдет с 16 июня по 5 сентября в Брюсселе

Фото: EPA/Vostock-photo

Инсталляция в польском городе Пщина

Фото: EPA/Vostock-photo

Жаркая погода в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

Северные олуши в заповеднике английского Йоркшира

Фото: PA/ТАСС

Восход солнца в немецком Ганновере

Фото: DPA/ТАСС

Ралли старинных автомобилей Mille Miglia в Италии

Фото: EPA/Vostock-photo

В австралийской Виктории зафиксировано пять новых случаев коронавируса

Фото: EPA/Vostock-photo

В Афинах проводят забастовки против изменений в трудовом законодательстве страны, которые, по мнению профсоюзов, могут нарушить права сотрудников

Фото: Dimitris Lampropoulos/NurPhoto via Getty Images

Кандидат левых сил Педро Кастильо победил на президентских выборах в Перу

Фото: EPA/Vostock-photo

В нескольких городах Германии проходят демонстрации по случаю конференции министров здравоохранения. Работники больниц, домов престарелых и других медицинских учреждений протестуют перед зданием парламента Тюрингии.

Фото: Martin Schutt/picture alliance via Getty Images

Первый день скачек Royal Ascot в Великобритании

Фото: Chris Jackson/Getty Images

Цветение люпина в Японии

Фото: EPA/Vostock-photo

Празднование 5-летия шанхайского Диснейленда

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Женева готовится к саммиту Байдена и Путина

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Ежегодная миграция горбатых китов из Антарктики к побережью Австралии для размножения

Фото: AP/ТАСС

Акция сотрудников курьерских служб в Сеуле

Фото: AP/ТАСС

Школа верховой езды на верблюдах для женщин в Дубае

Фото: EPA/Vostock-photo

Водяные лилии возле горы Супхан в Турции

Фото: Necmettin Karaca/Anadolu Agency via Getty Images

Протесты группы Мексиканского движения каннабиса в Мехико

Фото: EPA/Vostock-photo

Акция протеста в Дублине. На улицы вышли жители домов, которые оказались построены из бетонных блоков, содержащих слюду, что делает материал очень хрупким. Люди требуют 100-процентной компенсации от властей.

Фото: Niall Carson/PA Images via Getty Images

Статуи на центральном вокзале Хельсинки украшены символикой национальной сборной по футболу в честь старта чемпионата Европы

Фото: EPA/Vostock-photo

Дети плавают в Мраморном море, покрытом морской слизью, Турция

Фото: EPA/Vostock-photo

В Токио зацвела гортензия

Фото: AP/ТАСС

Жители эфиопского штата Тыграй столкнулись с острым продовольственным кризисом

Фото: AP/ТАСС

Утренний туман в Сиднее

Фото: David Gray/Getty Images

Члены альянса "Вместе ради Африки" принимают участие в демонстрации перед Бранденбургскими воротами в Берлине в знак протеста против использования детского труда

Фото: Wolfgang Kumm/picture alliance via Getty Images

Древний город Милет в Турции

Фото: Ferdi Uzun/Anadolu Agency via Getty Images

В Санкт-Петербурге кот Ахилл предсказал победу сборной Италии в матче ЧЕ-2021 против сборной Турции

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Искусственный лесной парк на воде Личжун на востоке Китая

Фото: Zuma/ТАСС

Активисты нарисовали на песке головы лидеров G7 перед встречей "семерки" в английском графстве Корнуолл

Фото: AP/ТАСС

Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве

Фото: EPA/Vostock-photo

Еврейский марш через мусульманский квартал Старого города Иерусалима

Фото: Amir Levy/Getty Images

Зия Абай посадил тысячи деревьев на турецком острове на озере Кебан-Дам в память о покойной жене

Фото: Sidar Can Eren/Anadolu Agency via Getty Images

Мигрантка из Гаити пролезает под пограничной стеной США в Юме, штат Аризона

Фото: AP/ТАСС

Наводнение из-за проливных дождей в австралийском штате Виктория

Фото: EPA/Vostock-photo

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с учениками начальной школы в графстве Корнуолл

Фото: PA/ТАСС

Одежда американского дизайнера Л’Рен Скотт, выставлены на онлайн-торги Christie’s

Фото: PA/ТАСС

Премьера кинофестиваля Tribeca 2021 в Нью-Йорке

Фото: EPA/Vostock-photo

Коалы в парке рептилий в Австралии

Фото: Zuma/ТАСС

После проливных дождей некоторые районы Мумбаи ушли под воду

Фото: АР/ТАСС

В британском Сент-Айвсе прошла акция протеста против господдержки правительством Великобритании добычи ископаемого топлива

Фото: Gav Goulder/In Pictures via Getty Images

В Париже прошла презентация временного выставочного зала Grand Palais Ephemere

Фото: Pierre Suu/Getty Images

Полеты на параплане в Анталии

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

Некоммерческая благотворительная организация RSPCA NSW пожертвовала 600 000 долларов на финансирование нового Центра спасения и реабилитации утконосов в зоопарке "Таронга" в Сиднее

Фото: Mark Metcalfe/Getty Images

Голосование на президентских выборах началось в Монголии

Фото: EPA/Vostock-photo

В Йоханнесбурге готовятся к празднованию Дня Нельсона Манделы, который проводится ежегодно 18 июля. Жители вяжут одеяла, чтобы раздавать нуждающимся во время холодной зимы. Каждый год 18 июля ООН призывает людей во всем мире отметить Международный день Нельсона Манделы, сделав что-нибудь полезное для других.

Фото: EPA/Vostock-photo

В Индонезии от COVID-19 умерли 52 тысячи человек. На фото: похороны жертв коронавируса в Джакарте.

Фото: Zuma/ТАСС

При обрушении пятиэтажного здания в южнокорейском городе Кванджу пострадали 8 человек

Фото: EPA/Vostock-photo

В окрестностях Иерусалима начались лесные пожары

Фото: АР/ТАСС

Арт-инсталляция турецкого художника Ахмета Гюнештекина "Комната бессмертия" в Баку

Фото: EPA/Vostock-photo

На Камчатке начался летний туристический сезон

Фото: Елена Верещака/ТАСС

Книга Меган Маркл "Скамейка" появилась на полках магазинов Лондона. Книга вышла всего через несколько дней после того, как Меган и Гарри, герцогиня и герцог Сассекские, объявили о рождении их дочери Лилибет Дианы.

Фото: Leon Neal/Getty Images

Фигурки из пластиковых отходов выставлены на пляже Ванкувера, Канада

Фото: Mert Alper Dervis/Anadolu Agency via Getty Images

Кандидат в президенты Перу Педро Кастильо приветствует своих сторонников в ожидании результатов выборов в своем штабе в Лиме

Фото: EPA/Vostock-photo

Инсталляция "Гора Трэшмор" на пляже в английском Корнуолле в преддверии саммита G7

Фото: Ben Birchall/PA Images via Getty

Картину из цветов и овощей в честь 100-летия Коммунистической партии Китая выложили на поле в провинции Чжэцзян

Фото: Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Национальный собор Вашингтона освещен цветами радуги в честь Месяца гордости в поддержку ЛГБТ-сообщества

Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

В Глазго в преддверии саммита G7 проходят акции экоактивистов из движения Extinction Rebellion, направленные на привлечение внимания к проблеме изменения климата

Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images

Более 30 человек погибли при столкновении поездов в Пакистане. Катастрофа произошла в третьей по величине провинции страны Синд.

Фото: АР/ТАСС

В Майами состоялся выставочный поединок между боксером Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом

Фото: АР/ТАСС

В Китае стартовали общенациональные вступительные экзамены в вузы (гаокао), успех или неудача на которых определят судьбу выпускников на следующие несколько лет

Фото: АР/ТАСС

Мировые цены на продовольствие выросли рекордно за последние 10 лет. На фото: рынок в Джакарте, Индонезия.

Фото: EPA/Vostock-photo

Представительница США Кори Гауфф победила Онс Жабер из Туниса в четвертом круге Roland Garros

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат в Москве

Фото: EPA/Vostock-photo

Выступление пилотажной группы Королевских ВВС Великобритании на авиашоу в Мидлендсе

Фото: Steve Thorne/Getty Images

Команда медицинских работников провела вакцинацию фермеров на севере Индии

Фото: Wasim Nabi/Riau Images/Barcroft Media via Getty Images

По меньшей мере 14 человек погибли на Шри-Ланке из-за наводнений и оползней, вызванных проливным дождем

Фото: EPA/Vostock-photo

Традиционный фестиваль Los Diablos Danzantes (Танцующие дьяволы) в Венесуэле

Фото: AP/ТАСС

Инсталляция колумбийского художника, которая, по его замыслу, должна вселять надежду перед лицом изменения климата и пандемией COVID-19

Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Члены Amnesty International в масках пропавшего тайского активиста Ванчалеарма Сацаксита проводят демонстрацию в годовщину его исчезновения в Бангкоке

Фото: EPA/Vostock-photo

Акция против решения Токио сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан в Сеуле

Фото: EPA/Vostock-photo

Во Флориде объявлено о проведении ежегодных соревнований по охоте на питонов с 9 по 18 июля

Фото: AP/ТАСС

В Гонгконгском университете проходит ежегодная акция по очистке скульптуры "Столп позора", посвященной жертвам подавления студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году

Фото: EPA/Vostock-photo

Акция экологического движения Extinction Rebellion в Мадриде

Фото: EPA/Vostock-photo

Первая турецкая женщина-унтер-офицер, прошедшая подготовку для антитеррористических операций в населенных пунктах

Фото: Halil Fidan/Anadolu Agency via Getty Images

В Москве открылась XXVI Международная выставка архитектуры и дизайна АРХ

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В Лондоне на аукционе Christie’s 8 июля будет продан рисунок Леонардо да Винчи "Голова медведя"

Фото: EPA/Vostock-photo

Корова укрывается от дождя под эстакадой на обычно многолюдном перекрестке во время локдауна, введенного в Коломбо, Шри-Ланка

Фото: AP/ТАСС

Утки в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород" в Москве

Фото: EPA/Vostock-photo

Католический праздник Тела и Крови Христовых отмечают в Германии

Фото: DPA/ТАСС

Греческий остров Астипалея должен постепенно получить совершенно новую транспортную систему с электрическими автомобилями, автобусами, скутерами и электровелосипедами

Фото: Socrates Baltagiannis/picture alliance via Getty Images

Студенты в перерыве матча по регби между старшей школой и колледжем Крайстчерча, Новая Зеландия

Фото: Kai Schwoerer/Getty Images

В Италии отмечают национальный праздник — День Республики

Фото: Antonio Masiello/Getty Images

В Бранденбурге волонтеры помогают спасать оленят во время покоса пастбищ. Каждый год в Германии гибнут тысячи оленят из-за того, что фермеры не замечают их в высокой траве.

Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Свадебное платье принцессы Дианы представлено на выставке "Royal Style in the Making" в Кенсингтонском дворце

Фото: EPA/Vostock-photo

Уровень воды в притоке Амазонки Рио-Негро стал самым высоким почти за 120 лет

Фото: EPA/Vostock-photo

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане

Фото: EPA/Vostock-photo

Подготовка понтонных подразделений инженерных войск к сплаву по рекам Ростовской области

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

В Санкт-Петербурге прошла репетиция праздника выпускников "Алые паруса"

Фото: Роман Пименов/ТАСС

В Нью-Йорке отменили все ограничения, в том числе рекомендации по социальному дистанцированию и комендантский час в ресторанах

Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Инсталляция британского художника Люка Джеррама "Gaia" в Королевском военно-морском колледже в Лондоне. Модель вращается, что, как предполагается, воспроизводит ощущения, которое испытывают астронавты, когда видят Землю из космоса.

Фото: EPA/Vostock-photo

После семимесячного перерыва паровозы снова будут курсировать через горы немецкого Гарца. На фото: сотрудники "Harzer Schmalspurbahn HSB" нагревают паровоз перед мастерской.

Фото: Matthias Bein/picture alliance via Getty Images

Турция постепенно возобновляет очное обучение учащихся начальной школы

Фото: Esra Bilgin/Anadolu Agency via Getty Images

Южная Корея представила ракету-носитель "Нури"

Фото: EPA/Vostock-photo

Местные жители во время ледохода на реке Енисей

Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Около 1000 километров каналов проходят через популярное экскурсионное направление на юго-востоке земли Бранденбург, Германия

Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Австралийский штат Виктория зарегистрировал три новых случая коронавируса за последние 24 часа

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/