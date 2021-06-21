Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

НЕВЕРОЯТНЫЕ АКВАРЕЛИ КРИС КРУПИНСКИ

"Акварель — моя страсть. Я не рисую в традициях акварели, но рисую в контролируемой манере с богатым цветом. Я люблю текучесть среды … многослойность цвета дает такие красивые насыщенные тона. Хотя моя работа реалистична и детализирована, я вижу ее глазами абстрактного художника, сосредоточенного на дизайне и композиции",- говорит мастер."Когда я начинаю рисовать, я сосредотачиваюсь на Фокусе и рисую эту область до конца. Это задает тон для остальной части картины. Я не могу рисовать все подряд … мой ум просто не работает таким образом!",- говорит Крис.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post484719142/

21.06.2021 - Posted by | Креатив...

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