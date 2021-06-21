Наводнение в Крыму

В Крыму объявлен режим ЧС из-за сильных ливней. Серьезно пострадала Керчь и Ялта. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. В четверг серьезно пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках. В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу: в Ялте реки вышли из берегов, из-за сильных потоков воды въезд в город закрыли; в городе погиб один человек.

Ялта

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Керчь

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Ялта

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Керчь

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Керчь

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Ялта

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Керчь

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Керчь

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Ялта

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Керчь

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5411/55587