МЕЛОДИЮ БЕЗУМЬЯ И СВОБОДЫ ОНИ ТРУБЯТ В СВОЙ ЗОЛОЧЁНЫЙ РОГ. KRZYSZTOF ZYNGIEL (ANIMUS)
2.
Ещё чуть-чуть,
всего лишь шаг –
и крышка.
Пора уже утихнуть и устать.
Мы, верно, не по той учились книжке,
не с той страницы начали читать.
А потому всё спуталось. И годы
забыли, что всему свой час и срок.
Мелодию безумья и свободы
они трубят в свой золочёный рог.
И мы с тобой идём на зов опасный –
что толку спорить, возражать, хитрить! –
безумны, нерасчётливы, несчастны
и счастливы…
Да что тут говорить!
Лорина Дымова
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Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post484718919/
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