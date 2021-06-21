МЕЛОДИЮ БЕЗУМЬЯ И СВОБОДЫ ОНИ ТРУБЯТ В СВОЙ ЗОЛОЧЁНЫЙ РОГ. KRZYSZTOF ZYNGIEL (ANIMUS)

2.



Ещё чуть-чуть,

всего лишь шаг –

и крышка.

Пора уже утихнуть и устать.

Мы, верно, не по той учились книжке,

не с той страницы начали читать.

А потому всё спуталось. И годы

забыли, что всему свой час и срок.

Мелодию безумья и свободы

они трубят в свой золочёный рог.

И мы с тобой идём на зов опасный –

что толку спорить, возражать, хитрить! –

безумны, нерасчётливы, несчастны

и счастливы…

Да что тут говорить!

Лорина Дымова

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Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post484718919/