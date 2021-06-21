Итальянец создаёт шедевральные мозайки, соединяя классику с цифровыми технологиями

Как часто случается у творческих людей, озарения приходят спонтанно и неожиданно — незначительная мелочь дает идею, которая превращается в реализованное творение. В итоге рождаются истинные шедевры. Сегодня речь пойдет об удивительных мозаиках итальянского инженера по профессии и художника по состоянию души — Рекарди Бруно, который, взяв основы старинной техники и приправив ее инновационными технологиями, создал потрясающие цифровые версии мозаичного искусства.

Рекарди Бруно Чербони-Байарди (Bruno Cerboni) — итальянский художник-мозаичист.

Разумеется, что в век новейших технологий, когда прогресс во всех отраслях далеко шагнул вперед, изобразительное искусство также не осталось в стороне. Все чаще и чаще художники стали обращаться к инновационным цифровым технологиям. Примером этому и служат работы итальянца Чербони, который уже несколько лет свои мозаики создает с помощью компьютера. Сейчас его называют художником третьего тысячелетия, и вполне заслужено.

Мадонна. Цифровые мозаики от Бруно Чербони.

Рекарди Бруно Чербони-Байарди (Bruno Cerboni) — итальянский художник-мозаичист. Родился в Кастель-дель-Пьяно, Италия. Диплом инженера получил в Римском университете "La Sapienza". Трудовую деятельность начинал менеджером в крупных IT-компаниях. Позже, имея степень магистра инженерии, долгие годы работал вице-президентом по инновациям и информационным технологиям. За успехи в разработках был награжден Итальянской национальной премией за инновации и Red Herring 100 Europe.

Цифровые мозаики от Бруно Чербони.

Добившись определенных высот в инженерии, Бруно, будучи творческой натурой, решил испытать свои силы в творчестве. В последние годы он полностью посвятил себя художественным исследованиям и созданию цифровых картин, где с помощью современных инноваций и искусственного интеллекта оживают такие старинные техники такие, как мозаика и витраж, воссоздаются текстуры дерева, мрамора, стекла, бронзы…

Цифровые мозаики от Бруно Чербони.

Теперь Бруно Чербони в своей лаборатории «Новые кисти» все время посвящает экспериментам над новой формой художественного выражения и новыми цифровыми инструментами. Ведь, используя такие «кисти», он смог самовыразиться и проявить себя мастером мозаики, которая по своей сути и техническим приемам уж очень напоминает старинную технику «тренкадис».

Цифровые мозаики от Бруно Чербони.

Для справки: «тренкадис» — (от испанского trencadís) — что в переводе с каталонского означает «хрупкий, ломкий». Техника «ломаной» мозаики, составленная из фрагментов разноцветной керамики (посуды, изразцов) и стекла была типична для архитектуры каталонского модернизма. Изначальная идея использовать для покрытия криволинейных поверхностей колотую керамику пришла в голову архитектору Антонио Гауди.

«Тренкадис» — техника «ломаной» мозаики.

Эта удивительная техника появилась совершенно случайно. В конце XIX века керамика уже достаточно широко использовалась для оформления интерьеров, но применять ее для декорирования изогнутых поверхностей стал именно Гауди. При строительстве парка Гуэль архитектору необходимо было решить непростую задачу: декорировать керамической плиткой огромное количество изогнутых и волнистых поверхностей. Такой вид мозаики и превратил выпуклые поверхности его построек в монументальные красочные шедевры. К слову сказать, лучшие проекты мастера расположены в Барселоне.

Цифровые мозаики из цикла «Люди мира» от Бруно Чербони.

Итальянский художник-новатор Бруно Чербони, с детства увлекавшийся историей, литературой, искусством и архитектурой, решил обратиться к этой технике и в течение многих лет занимался созданием цифровых произведений искусства на основе широкого спектра материалов, которые были перечислены выше.

Цифровые мозаики от Бруно Чербони.

Используя при этом технологии третьего тысячелетия, художник работает с файлами очень высокого разрешения, позволяющим печатать поистине гигантские картины. А благодаря новейшим методам печати, способным работать на любом материале, включая керамогранит или стекло, Бруно надеется, что этот вид искусства можно будет привнести в мир архитектуры, используя его для создания витражных окон, панелей, фресок…

Ван Гог. Цифровые мозаики от Бруно Чербони.

Движимый страстью к новейшим технологиям, архитектуре и искусству, Бруно Чербони проводил непрерывную исследовательскую работу, углубляя темы искусственного интеллекта, нейронных сетей и многих других тем, вкладывая средства в создание новых цифровых «кистей» и эксклюзивных процессов, которые назвал Smapt-art.

Цифровые мозаики из цикла «Люди мира» от Бруно Чербони.

Эти «кисти» он стал применять для создания художественных произведений в цифровом виде на холсте, шелке, алюминии, оргстекле и на материалах, особенно подходящих для мира архитектуры, таких как керамогранит, панели с подсветкой и стекло, устойчивое к солнечному свету.

Цифровые мозаики из цикла «Люди мира» от Бруно Чербони.

В качестве сюжетов художник-новатор предпочитает характерные сцены местных обычаев и традиций народностей мира, портретов, выполненных в разных стилях. "Я начал проект под названием «Люди мира», который изображает людей в характерных костюмах со всего мира. Портреты «Людей мира», выполненные в гигантских размерах, особенно подходят для создания городских инсталляций, которые могут понравиться большой аудитории",- говорит художник-новатор.

Цифровые мозаики из цикла «Люди мира» от Бруно Чербони.

Свои работы Чербони регулярно выставляет на странице в Facebook и на веб-сайте, чем добился признательности миллионов подписчиков. Выставляет свои работы он и на престижных выставках в Италии и за рубежом. К примеру, он экспонировался на выставке на 58-й Венецианской биеннале, была у него персональная выставка в M.A.D. Мантуя, а также выставки в Индии, Майами и Барселоне. Это принесло ему официальное членство в Mondial Art Academia и всемирное признание как художника-мозаичиста.

Цифровые мозаики из цикла «Люди мира» от Бруно Чербони.

Цифровые мозаики из цикла «Люди мира» от Бруно Чербони.

Цифровые мозаики из цикла «Люди мира» от Бруно Чербони.

Цифровые мозаики из цикла «Люди мира» от Бруно Чербони.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/210621/50198/