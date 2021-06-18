Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

13 фотографий, которые гарантированно вызовут улыбку на вашем лице

Приготовьтесь сделать перерыв и посмотреть самые веселые картинки в Интернете на сегодня.

1. «В качестве шахматной фигуры отдаю тебе свою собаку!»

2. «Кажется, моя кошка сладкоежка».

3. «Реакция моего парня, когда выдра позволила ему потереть ей живот».

4. «Кот Чизит — моя муза, я люблю тебя, дружище».

5. «Моя девушка чистила зубы, когда из-под раковины выскочил монстр».

6. «Моя племянница и ее лучшая подруга получили батут. Думаю, им это нравится».

7. «Мой милый, особенный ребенок …»

8. «Как сидит кошка мамы моего парня».

9. «Она была у нас неделю, а теперь она так спит …»

10. «Кая превращается в растение».

11. «Мой отец не был на ферме несколько месяцев. Это их первый раз за долгое время, когда они обнимаются».

12. «Поймал племянницу в самый подходящий момент».

13. «Моя собака так терпеливо ждет, когда бабушка починит одну из ее любимых игрушек».

Источник: https://fullpicture.ru/smile/13-fotografij-kotorye-garantirovanno-vyzovut-ulybku-na-vashem-litse.html

18.06.2021 - Posted by | Посмеёмся?

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