10 фото советских санаториев
Наслаждайтесь очарованием конструктивистской архитектурой, ретро-мебелью и природной красотой Черноморского региона.
Сайт Путевка.ком — крупнейшая база санаториев и пансионатов, помог составить нам список фотографий советских санаториев. Также на сайте вы можете приобрести путевку в лучшие санатории России.
1. В последние годы все большую популярность приобретает интерес к советскому прошлому. Модные бренды вдохновлены дизайном Красной эпохи, а его архитектурное наследие привлекает исследователей и фотографов. Конечно, все, что связано с советской ностальгией, очень популярно в социальных сетях.
2. Чем объясняется очарование уходящей эпохи? Вероятно, потому, что на протяжении десятилетий она была изолирована от западного влияния и являлся поистине уникальной эстетикой.
3. Однажды британский фотограф Марьям Омиди отдыхала в санатории советских времен, и это странное ощущение ретро-красоты вдохновило ее пригласить друзей из России, Польши и Германии в путешествие по бывшему Советскому Союзу и сделать снимки тех мест отдыха и развлечений, мест восстановление сил.
4. Результатом стала книга «Каникулы в советских санаториях», изданная FUEL, компанией, основанной британскими энтузиастами советского прошлого, которые выпустили другие фотоальбомы-бестселлеры, в том числе о советских автобусных остановках и татуировках криминального мира.
5. Фотографы побывали в санаториях с разной постсоветской судьбой. Некоторые из них были преобразованы в оздоровительные центры со спа, бассейнами и рядом салонов красоты.
6. Другие предлагают медицинские услуги, но в основном работают как отели. Люди приезжают не за медицинской помощью, а на отдых. Гости часто выросли в советское время и наслаждаются прогулкой по переулку памяти.
7. Некоторые санатории вообще не изменились с советских времен. Вы только посмотрите на красные занавески и памятник Ленину — кажется, только вчера в этом зале были пионеры.
8. Построенные так, чтобы советские люди гордились, большинство санаториев отличается интересной архитектурой, а некоторые построены в новаторском конструктивистском стиле.
9. В Черноморском регионе было множество санаториев, и почти каждый советский человек мечтал получить там направление врача на лечение. С воздухом, наполненным запахом сосен и соленым морем, Сочи, Абхазия и Крым были одними из самых популярных мест.
10. Кавказский курорт Минеральные Воды — это своего рода «советские Карловы Вары», где люди пьют минеральную воду, много километров гуляют по горным тропам и заводят новые знакомства. Кстати, этот курорт был популярен с 19 — го века. Лермонтов даже изобразил его в своем романе «Герой нашего времени».
Источник: https://fullpicture.ru/travel/10-foto-sovetskih-sanatoriev.html
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