Чем прославился «хлопковый король» и какую роль он сыграл в мире искусства: Джеймс Симон

За свою жизнь Генри Джеймс Симон создал огромную частную коллекцию произведений искусства, включая бюст Нефертити и пожертвовал более десяти тысяч художественных ценностей берлинским музеям. Также поговаривают о том, что коллекционер раздал треть своего общего дохода бедным людям. О том, каким на самом деле был «хлопковый король», носящий титулы предпринимателя, мецената и социального благодетеля – далее в статье.

Генри родился 17 сентября 1851 года в Берлине в семье оптового торговца хлопком. В возрасте двадцати пяти лет он начал работать в компании своего отца, которая вскоре стала лидером мирового рынка. Изначально «Хлопковый король» был прозвищем отца Джеймса, его собственный успех в качестве оптового торговца хлопком позволил ему позже получить это прозвище. Занимая должность оптового торговца хлопком, Генри стал одним из самых богатых промышленников Германии. Вместе со своей женой Агнес и тремя детьми он жил богатой жизнью в Берлине. Молодой предприниматель использовал своё недавно приобретенное богатство для своей страсти собирать произведения искусства и делать их доступными для людей. Таким образом, на рубеже веков один из самых богатых людей Берлина стал одним из величайших покровителей искусства.

Портрет Джеймса Симона. \ Фото: wikimedia.org.

В это время он познакомился с кайзером Вильгельмом II и их знакомство переросло в дружбу на почве общих интересов и увлечений древними реликвиями и искусством. Была и ещё одна важная фигура в жизни Генри — Вильгельм фон Боде, директор берлинских музеев. В тесном сотрудничестве с ним он возглавил «Deutsche Orient-Gesellschaft» (DOG) по раскопкам сокровищ искусства в Египте и на Ближнем Востоке. DOG была основана в 1898 году, чтобы стимулировать общественный интерес к восточному антиквариату. Джеймс пожертвовал много денег на различные экспедиции, которые проводила организация.

Джеймс Симон за письменным столом в своём кабинете, Вилли Дёринг, 1901 год. \ Фото: blog.smb.museum.

Одна из таких экспедиций принесла мировую известность Джеймсу, как это позже произошло с берлинскими музеями: раскопки Людвига Борхардта в Телль-эль-Амарне недалеко от столицы Египта Каира. Именно там фараон Эхнатон около 1340 года до нашей эры построил Ахетатон, новую столицу своего революционного монотеистического солнечного государства. Эта кампания по раскопкам была чрезвычайно успешной.

Основными предметами многочисленных находок были портретные головы различных членов царской семьи Эхнатона, выполненные из штукатурки, и необычайно хорошо сохранившийся расписной известняковый бюст Нефертити, которая была главной женой фараона. Поскольку Джеймс был единственным финансистом и заключил контракт с египетским правительством как частное лицо, немецкая доля находок перешла в его личное владение. Так он стал счастливым обладателем бюста Нефертити.

Бюст Нефертити. \ Фото: cronicacampeche.com.

Несмотря на то, что в первую очередь Джеймс связан с находкой бюста Нефертити, его имущество насчитывает несметное количество сокровищ. За несколько лет до того, как в 1911 году был обнаружен бюст Нефертити, дом еврейского предпринимателя превратился в своего рода частный музей. В эпоху Вильгельма частные коллекции произведений искусства рассматривались как возможность приобрести и представить социальную значимость. Как и многие другие нувориши, Джеймс воспользовался этой возможностью. Когда еврейский предприниматель приобрёл свою первую картину Рембрандта ван Рейна, ему было всего тридцать четыре года.

Кабинет Джеймса Симона Музей кайзера Фридриха (Музей Боде), 1904 год. \ Фото: google.com.

Идея коллекционирования произведений искусства для того, чтобы сделать их доступными для других людей, всегда имела решающее значение для Джеймса. Эта мысль также лежит в основе пожертвований, которые он делал берлинским музеям, начиная с 1900 года. В ходе нового музейного проекта сорокадевятилетний коллекционер передал свою коллекцию эпохи Возрождения в государственные коллекции Берлина. В 1904 году был открыт Музей кайзера-Фридриха, который сегодня называется Музеем Боде. Музей был центральной заботой Вильгельма фон Боде в течение многих лет, и кайзер Вильгельм II продвигал его как престижный прусский проект.

Интерьер музея Neues. \ Фото: smb.museum.

Для Джеймса, как коллекционера и прусского патриота, было очень важно участвовать в этой компании. Его коллекция эпохи Возрождения не только дополняла существующие коллекции, но и была выставлена в отдельном зале под названием «Кабинет Симона». По просьбе Джеймса коллекция была представлена в обычном разнообразии – очень похожем на частную коллекцию в его доме. Именно этот мотив художественной презентации был вновь показан в 2006 году, почти сто лет спустя, когда музей Боде был вновь открыт после реконструкции.

Переустановка галереи Джеймса Симона в музее Боде, 2019 год. \ Фото: preussischer-kulturbesitz.de.

Бюст Нефертити был подарен берлинским музеям Джеймсом вместе с большой частью его коллекции в 1920 году. Это произошло через семь лет после того, как бюст и другие находки из Телль-эль-Амарны нашли своё место в его частной коллекции. Затем многочисленные гости, прежде всего Вильгельм II, восхищались новыми достопримечательностями. В день своего восьмидесятилетия Джеймс был удостоен большой надписи в зале Амарны в музее Ньюса.

Главный вход в галерею Джеймса Симона. \ Фото: architecturaldigest.com.

Его последним публичным выступлением было письмо прусскому министру культуры, в котором он агитировал за возвращение бюста Нефертити в Египет. Однако этого так и не произошло. Бюст Нефертити по-прежнему является «берлинской женщиной», как назвал сокровище автор Дитмар Штраух в своей книге о Джеймсе Симоне. В 1933 году, после начала антисемитской диктатуры национал-социалистов в Германии и перед Второй мировой войной, вышеупомянутая надпись была удалена, как и все другие ссылки на его пожертвования. Сегодня бронзовый бюст и мемориальная доска посвящены покровителю.

Джеймс был великим благодетелем искусства. В общей сложности он передал берлинским музеям около десяти тысяч произведений искусства и поэтому сделал их доступными для всех. Однако еврейский предприниматель был гораздо больше, чем просто благотворителем в области искусства. Джеймс также был социальным благотворителем, поскольку он не только поддерживал искусство и науку, но и тратил много своих денег – треть своего общего дохода на социальные проекты. В интервью немецкому телеканалу Deutschlandfunkkultur автор Дитмар Штраух объясняет это тем, что это как-то связано с дочерью Симона: «У него была умственно отсталая дочь, которой только исполнилось четырнадцать лет. Он всё время был занят больными детьми и их проблемами. Можно предположить, что его благотворительность была заточена для этого».

Открытие галереи Джеймса Симона в 2019 году. \ Фото: preussischer-kulturbesitz.de.

Причина, по которой лишь немногие люди знают о социальных обязательствах Джеймса, заключается в том, что он никогда не придавал этому большого значения. На Мемориальной доске в берлинском районе Целендорф можно прочитать надпись, сказанную Джеймсом: «Благодарность — это бремя, которое никто не должен обременять». Есть свидетельства того, что он основал многочисленные благотворительные ассоциации, открыл общественные бани-ванные для работников, которые не могли позволить себе еженедельную ванну. Он также создал больницы и дома отдыха для детей и помог еврейскому народу из Восточной Европы начать новую жизнь в Германии и многое другое. Симон также непосредственно поддерживал ряд нуждающихся семей.

Бюст Нефертити, 1351-1334 до н. э. \ Фото: medium.com.

Историк искусства Вильгельм фон Боде всегда был важным советником молодого коллекционера произведений искусства. На протяжении многих лет обоими мужчинами была создана тщательно отобранная и высококачественная частная коллекция с предметами из разных жанров искусства. Помимо античности, Симон с особым энтузиазмом относился к итальянскому Ренессансу. В течение примерно двадцати лет он собрал коллекцию картин, скульптур, мебели и монет с XV по XVII века. Все эти сокровища хранились в частном доме Джеймса. По предварительной записи посетители имели возможность прийти туда и посмотреть его вещи.

Галерея Джеймса Симона. \ Фото: elculture.gr.

Предприниматель, коллекционер произведений искусства, меценат и социальный благотворитель – всё это о Джеймсе Симоне. Он был известным и социально признанным человеком в рамках того, что было возможно при скрытом антисемитизме того времени. Друзья и коллеги описывали его как чрезвычайно корректного, очень сдержанного и всегда стремящегося отделить личное от профессионального. Джеймсу были вручены титулы и почести, которые он также принял, чтобы никого не обидеть. Он делал всё это со спокойным удовлетворением, но избегал каких-либо публичных церемоний. Джеймс умер всего через год после того, как его чествовали в зале Амарны в музее Нойса в возрасте восьмидесяти одного года в его родном городе Берлине. Его поместье было выставлено на аукцион в 1932 году аукционным домом Рудольфа Лепке в Берлине.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/140621/50020/