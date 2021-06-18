Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Солнечное затмение

Солнечное затмение в Брюсселе, Бельгия

10 июня жители Северного полушария Земли могли наблюдать первое в 2021 году затмение Солнца

Луна закрывает диск Солнца в Нью-Йорке

Луна закрывает диск Солнца в Нью-Йорке

Фото: EPA/Vostock-photo

Дети в обсерватории в Праге

Дети в обсерватории в Праге

Фото: EPA/Vostock-photo

Частичное солнечное затмение в Уинтропе, США

Частичное солнечное затмение в Уинтропе, США

Фото: EPA/Vostock-photo

Жители Торонто на пляже следят за астрономическим явлением

Жители Торонто на пляже следят за астрономическим явлением

Фото: Steve Russell/Toronto Star via Getty Images

Фаза солнечного затмения в Санкт-Петербурге

Фаза солнечного затмения в Санкт-Петербурге

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Ученики начальной школы в специальных очках. Схидам, Нидерланды.

Ученики начальной школы в специальных очках. Схидам, Нидерланды.

Фото: EPA/Vostock-photo

Частичное солнечное затмение в Торонто, Канада

Частичное солнечное затмение в Торонто, Канада

Фото: PA Images/ТАСС

Луна покрывает 7% солнечного диска в Памплоне, Испания

Луна покрывает 7% солнечного диска в Памплоне, Испания

Фото: Eduardo Sanz/Europa Press via Getty Images

Солнечное затмение в Брюсселе, Бельгия

Солнечное затмение в Брюсселе, Бельгия

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5400/55462

18.06.2021 - Posted by | Природа...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: