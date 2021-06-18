Солнечное затмение
10 июня жители Северного полушария Земли могли наблюдать первое в 2021 году затмение Солнца
Луна закрывает диск Солнца в Нью-Йорке
Фото: EPA/Vostock-photo
Дети в обсерватории в Праге
Фото: EPA/Vostock-photo
Частичное солнечное затмение в Уинтропе, США
Фото: EPA/Vostock-photo
Жители Торонто на пляже следят за астрономическим явлением
Фото: Steve Russell/Toronto Star via Getty Images
Фаза солнечного затмения в Санкт-Петербурге
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Ученики начальной школы в специальных очках. Схидам, Нидерланды.
Фото: EPA/Vostock-photo
Частичное солнечное затмение в Торонто, Канада
Фото: PA Images/ТАСС
Луна покрывает 7% солнечного диска в Памплоне, Испания
Фото: Eduardo Sanz/Europa Press via Getty Images
Солнечное затмение в Брюсселе, Бельгия
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5400/55462
Комментариев нет.
-
Архивы
- Июнь 2021 (18)
- Май 2021 (100)
- Апрель 2021 (36)
- Март 2021 (82)
- Февраль 2021 (71)
- Январь 2021 (106)
- Декабрь 2020 (111)
- Ноябрь 2020 (119)
- Октябрь 2020 (154)
- Сентябрь 2020 (142)
- Август 2020 (132)
- Июль 2020 (140)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий