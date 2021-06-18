Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Первые переговоры Путина и Байдена

В Женеве проходят первые двусторонние переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Программа мероприятия рассчитана на 4-5 часов, по итогам встречи пройдут отдельные пресс-конференции двух лидеров.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Martial Trezzini — Pool/Keystone via Getty Images

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5404/55524

18.06.2021 - Posted by | Знаменитости...

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