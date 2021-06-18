Николлетто

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Мраморное море покрылось слизью

Суда с трудом проходят по воде, покрытой слизью, многие рыбаки отказываются от выхода в море, так как субстанция попадает в двигатели лодок

Толстый слой слизи покрыл Мраморное море у побережья Стамбула. Густой гель, покрывший поверхность воды, угрожает морским обитателям и мешает рыбакам.

Эксперты считают, что причиной появления и распространения растительной слизи является изменение климата и загрязнение вод

Эксперты считают, что причиной появления и распространения растительной слизи является изменение климата и загрязнение вод

Фото: Zuma/ТАСС

Густая масса серо-зеленого цвета появляется естественным образом, когда фитопланктон бесконтрольно разрастается

Густая масса серо-зеленого цвета появляется естественным образом, когда фитопланктон бесконтрольно разрастается

Фото: EPA/Vostock-photo

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причиной ЧП стал слив неочищенных канализационных вод в море, а также потепление

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причиной ЧП стал слив неочищенных канализационных вод в море, а также потепление

Фото: EPA/Vostock-photo

Дайверы отмечают, что рыба и другие морские обитатели гибнут из-за нехватки кислорода. Под угрозой также устрицы, морские звезды и мидии.

Дайверы отмечают, что рыба и другие морские обитатели гибнут из-за нехватки кислорода. Под угрозой также устрицы, морские звезды и мидии.

Фото: Ali Atmaca/Anadolu Agency via Getty Images

Турецкий лидер призвал провести расследование обстоятельств произошедшего. Этим займется правительственная комиссия из 300 человек.

Турецкий лидер призвал провести расследование обстоятельств произошедшего. Этим займется правительственная комиссия из 300 человек.

Фото: АР/ТАСС

Впервые "морские сопли" у берегов Турции обнаружили в 2007 году, но также субстанцию замечали и в Эгейском море у берегов Греции

Впервые "морские сопли" у берегов Турции обнаружили в 2007 году, но также субстанцию замечали и в Эгейском море у берегов Греции

Фото: Sebnem Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Суда с трудом проходят по воде, покрытой слизью, многие рыбаки отказываются от выхода в море, так как субстанция попадает в двигатели лодок

Суда с трудом проходят по воде, покрытой слизью, многие рыбаки отказываются от выхода в море, так как субстанция попадает в двигатели лодок

Фото: АР/ТАСС

Нынешнее появление слизи в Мраморном море, которое соединяет Эгейское с Черным, стало крупнейшим в истории

Нынешнее появление слизи в Мраморном море, которое соединяет Эгейское с Черным, стало крупнейшим в истории

Фото: EPA/Vostock-photo

Эрдоган пообещал справиться с покрывшей Мраморное море слизью

Эрдоган пообещал справиться с покрывшей Мраморное море слизью

Фото: Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency via Getty Images

Фото: АР/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5396/55436

18.06.2021 - Posted by | Природа... |

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