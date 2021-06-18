Мраморное море покрылось слизью
Толстый слой слизи покрыл Мраморное море у побережья Стамбула. Густой гель, покрывший поверхность воды, угрожает морским обитателям и мешает рыбакам.
Эксперты считают, что причиной появления и распространения растительной слизи является изменение климата и загрязнение вод
Фото: Zuma/ТАСС
Густая масса серо-зеленого цвета появляется естественным образом, когда фитопланктон бесконтрольно разрастается
Фото: EPA/Vostock-photo
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причиной ЧП стал слив неочищенных канализационных вод в море, а также потепление
Фото: EPA/Vostock-photo
Дайверы отмечают, что рыба и другие морские обитатели гибнут из-за нехватки кислорода. Под угрозой также устрицы, морские звезды и мидии.
Фото: Ali Atmaca/Anadolu Agency via Getty Images
Турецкий лидер призвал провести расследование обстоятельств произошедшего. Этим займется правительственная комиссия из 300 человек.
Фото: АР/ТАСС
Впервые "морские сопли" у берегов Турции обнаружили в 2007 году, но также субстанцию замечали и в Эгейском море у берегов Греции
Фото: Sebnem Coskun/Anadolu Agency via Getty Images
Суда с трудом проходят по воде, покрытой слизью, многие рыбаки отказываются от выхода в море, так как субстанция попадает в двигатели лодок
Фото: АР/ТАСС
Нынешнее появление слизи в Мраморном море, которое соединяет Эгейское с Черным, стало крупнейшим в истории
Фото: EPA/Vostock-photo
Эрдоган пообещал справиться с покрывшей Мраморное море слизью
Фото: Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: АР/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5396/55436
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