Лучшие фото “ Комсомольская правда “ за май 2021 года



День пограничника в Москве традиционно отмечают купаниями в фонтанах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН



В Красносельском районе Петербурга, на Ленинском проспекте, у дома 90, произошло ДТП с участием автобуса. По информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Фото: МЧС



Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают официальное путешествие по Шотландии. И в начале третьего дня совместного тура супруги отправились на пляж, где позанималась наземным яхтингом



Гиббон прогуливается по парку миниатюр в бахчисарайском зоопарке



Белый медведь, отловленный после выхода к жилым домам в поселке Джебарики-Хая в Томпонском районе Якутии, доставлен военно-транспортным самолетом Ан-12 в Москву для обследования и лечения. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС



Трофей чемпионата Европы по футболу — восьмикилограммовый, серебряный Кубок доставили в Петербург. После презентации трофей отправился в Мариинский театр, где стал частью созданной специально к Евро-2020 постановки



В частном зоопарке в Казани родился редчайший кенгуру-альбинос. Новорожденная — девочка, ее назвали Алисой



Показательные выступления морских пехотинцев во время празднования 318-й годовщины основания Балтийского флота. Калининградская область, г Балтийск.



Представляющая Россию на международном песенном конкурсе певица Манижа вышла в финал Евровидения – 2021 в Роттердаме.



Аномальная для мая жаркая погода установилась в Центральной России. Такой жары 17 мая не было никогда за всю историю регулярных метеорологических наблюдений



Демонстрационные учения спасателей в рамках ХIII Международного салона «Комплексная безопасность». Фото: Михаил ФРОЛОВ



15 мая в Москве проходит всероссийская акция "Ночь музеев 2021". Фото: Михаил ФРОЛОВ



Мусульмане во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве. Из-за коронавирусных ограничений праздничные молитвы проходят без прихожан, в них участвует только духовенство



Фотография извержения вулкана Фаградальсфьядль в Исландии, сделанное израильским фотографом Эрезом Маромом. Фото: Zuma\TASS



Акция памяти у школы № 175, где в результате стрельбы погибли 9 человек. Фото: Егор Алеев/ТАСС



Сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали совершавших молитвы прихожан в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в результате чего в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 500 палестинцев



Вечерний салют в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО



Несмотря на капризы московской погоды, воздушная часть парада Победы состоялась. Пролёт над Красной площадью вертолётов Ми-8 запечатлел фотокорреспондент "Комсомолки" Иван Макеев.



Участницы генеральной репетиции парада Победы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.



Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля прошел проверку перед Днем Победы. На время работ, занявших 40 минут, пламя специальным факелом перенесли на временную горелку



Уже восьмой день продолжаются протесты в Колумбии. Демонстранты требуют социальных реформ для преодоления экономических последствий пандемии. В столице страны Боготе пострадали уже более 90 человек



Участники спуска в купальниках во время фестиваля "Хибины-Бикини" на территории горнолыжного комплекса "Большой Вудъявр" в Мурманской области. Фото: Лев Федосеев/ТАСС



Футбольный клуб "Зенит" разгромил дома "Локомотив" и досрочно выиграл звание чемпиона России. Капитан триумфаторов Артем Дзюба вышел на церемонию вручения медалей с сыном и в костюме героя комиксов Дэдпула. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС



Праздничное пасхальное богослужение в Перми.



Рыбоводные заводы Приморского края начали выпуск в реки молоди лососевых рыб. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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