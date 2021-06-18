Какие тайны хранят и как устроены древние сторожевые родовые башни Северного Кавказа

Большинство древних архитектурных памятников, сохранившихся до нашего времени, являют собой постройки культового или религиозного характера. Однако существуют и такие монументальные строения, которые имели вполне практическое назначение, необходимое для борьбы и выживания народа или племени. И это не обязательно могут быть какие-то замки, обнесенные толстыми стенами и глубокими рвами.

На склонах Северного Кавказа разбросаны каменные сторожевые башни, которые словно маяки на фоне моря одиноко выпрямились среди силуэтов кавказских вершин.

Кавказские башни, как архитектурные произведения

Сторожевые башни на Кавказе считаются одним из примеров и символов уникальной самобытности культуры горских народов. В настоящее время такие строения можно найти на территории 6 российских республик: Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Осетии и Чечни. Сторожевые башни, являясь весьма удачным с точки зрения фортификации, а также устойчивости к воздействию сил природы, в разные времена появлялись в культурах многих наций и народов.

Сторожевая башня в Ингушетии / Фото: reddit.com

Если смотреть с экономической точки зрения, то подобные строения были весьма дорогостоящими при их возведении. Следовательно, значения этих башен для рода, племени или целой народности, было трудно переоценить. Ввиду этого подобные строения очень часто имели довольно широкий функционал: они были как наблюдательным постом или фортификационным сооружением для обороны от захватчиков, так и использовались в качестве обычного жилья.

Именно из-за своего военного предназначения большинство башен разрушены и не сохранились до настоящего времени. Историки выяснили, что довольно много таких построек были родовыми или фамильными. Интересен тот факт, что сооружение башни от закладки фундамента и до начала эксплуатации, должно было длиться не более одного года. Если строители не укладывались в этот срок – род, чьей планировалась быть башня, начинали считать неблагополучным.

Остатки сторожевой башни XIV века / Фото: fotosearch.com

Что касается расположения сторожевых башен, то чаще всего их строили в непосредственной близости к селениям. А вот родовые башни возводились в самом поселении, ближе к его центру. Если говорить о том, когда кавказские народы начали сооружать подобные каменные постройки, то первые из сохранившихся до нашего времени башен относятся к периоду X-XII веков. Некоторые сторожевые башни Северного Кавказа хорошо сохранились до нашего времени и являются весьма значимыми и посещаемыми туристическими достопримечательностями.

Башня Амирхана в Кабардино-Балкарии

Один из форпостов системы обороны Черек-Балкарского ущелья – башня Амирхана, или Амирхан-Кала. Уникальность этого сооружения заключается в том, что построено оно на природном скальном валуне высотой более 5 метров. Сооружена башня примерно в XVII-XVIII веках по заказу одного из глав рода Амирхановых.

Башня Амирхана / Фото: kavkazskitur.com

В северо-восточной стене башни имеется входная дверь на высоте чуть менее полуметра от основания. На противоположной стене (юго-западной) есть оконный проем. На северо-западной стене башни присутствует небольшая бойница. Сама башня построена из грубо отесанных камней, перемазанных известковым раствором и была двухэтажной. Об этом свидетельствуют характерные стенные проемы, в которые были заведены деревянные балки перекрытия.

Башня у аула Хулам

На левой стороне Хуламо-Безенгийского ущелья в Балкарии над аулом Хулам возвышается сторожевая родовая башня. Расположение этой постройки с точки зрения ее предназначения очень выгодное: Хуламская башня возведена на горизонтальной площадке, добраться до которой весьма непросто.

Одна из сторожевых башен Хуламо-Безенгийского ущелья / Фото: twitter.com

Единственный путь к постройке – это опасная извилистая горная тропа, которая в конце упирается в заградительную стену Хуламской башни, возведённую между отвесными скалами.

Комплекс башен Болат-Кала

В Черек-Балкарском ущелье расположен целый комплекс сторожевых башен – Болат-Кала. Данный комплекс является самым крупным фортификационным сооружением в регионе. Началось возведение Болат-Кала в XII веке с однокамерной башенной постройки, вокруг которой была построена каменная стена. Позже рядом с основной башней пристроили 2-камерное строение с окнами и бойницей, которые обеспечивали отличный просмотр окружающей местности.

Одна из башен комплекса Болат-Кала / Фото: assia.info

Комплекс имел один вход в стене, которая прилегает к отвесной скале. Враг не то, чтобы проникнуть, даже подойти к башне незамеченным никак не мог. Комплекс мог выдерживать не только массированные атаки неприятеля, но и весьма длительную осаду. Для этого в одном из углов главной башни были построены несколько колодцев. Их использовали защитники комплекса для хранения продовольствия и других хозяйственных потребностей.

Башня Мамия-Кала в Карачаево-Черкессии

Башня Мамия-Кала была построена на вершине горы Кала-Баша примерно в XIII-XIV веках. Это сооружение является единственным в регионе Приэльбрусья, а также самой старой постройкой подобного типа в Карачаево-Черкессии. Мамия-Кала являлась фортификационным объектом, защищающим аул Хузрук. Основание башни являет собой квадрат.

Башня Мамия-Кала / Фото: commons.wikimedia.org

Построена сторожевая башня была из обтесанных камней, “скрепленных” в кладке известковым раствором. Мамия-Кала была многоэтажным строением – в стенах на каждом из уровней заметны углубления для балок межэтажных перекрытий. Возле входа в башню размещён выдолбленный в скальной породе и выложенный камнем колодец. В нем защитники Мамия-Кала хранили продовольствие, воду и запасы топлива.

Сторожевая башня селения Мусрух

Сторожевая башня в селе Мусрух Шамильского района Дагестана является одной из самых высоких сохранившихся до нашего времени кавказских башен. Строилось это семиэтажное сооружение в XV-XVI вв. келебской общиной для защиты от нападения со стороны родовых общин, живущих в долине Гидатль.

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тажная сторожевая башня в селе Мусрух / Фото: welcomedagestan.ru

Стратегически расположение Мусрухской башни очень выгодное – она построена в центре селения и благодаря своей высоте, а также возвышенности, на которой она возведена, башня обеспечивала великолепный круговой обзор.

Сторожевая родовая башня селения Ицари

Возле поселения Ицари Дахадаевского района Дагестана на краю горного плато возвышается сторожевая родовая башня. В отличие от большинства кавказских башен, башня Ицари имеет не квадратную, а круглую форму своего основания. Да и способ постройки этого сооружения немного отличается от других башен. В Ицари ее строили из необработанных отколотых от скал камней. В качестве скрепляющей смеси использовался не известковый, а глиняный раствор. Чтобы выровнять кладку стены, зодчие того времени (XIV век) применяли некрупные камни.

Круглая сторожевая башня Ицари / Фото: kigp.ru

Данный архитектурный стиль характерен для большинства сторожевых башен на территории Дагестана. На всех уровнях башни в ее каменных стенах толщиной в 2 м по кругу расположены бойницы. В настоящее время башня у селения Ицари считается самой крупной из полностью сохранившихся до наших дней. После реставрации данная достопримечательность была внесена в перечень охраняемых памятников архитектуры федерального значения.

Башенный комплекс Эрзи

Комплекс из 31 башни в природном заповеднике Эрзи Джейрахского района Республики Ингушетия считается в настоящее время наиболее крупным и прекрасно сохранившимся башенным комплексом Северного Кавказа. Все его строения – а это 20 жилых, 9 боевых и 2 полубоевых башни, были возведены в период с XIV по XVII столетия.

Башенный комплекс Эрзи в Ингушетии / Фото: airpano.com

Башни Эрзи не имеют фундамента. Они построены из больших отесанных каменных валунов прямо на скальной террасе. С тыла весь комплекс надежно защищен горами. Все боевые башни Эрзи имеют 5 уровней с бойницами и смотровыми окнами.

Смотря на эти родовые башни, невольно начинаешь осознавать, как трудна была жизнь у горных народов с вечной борьбой за лучшие пастбища и земли. Сейчас все это стало историей и рассыпалось в прах между веками. И только молчаливые стражи предгорий – каменные башни, до сих пор несут свою службу на фоне величественных вершин Северного Кавказа.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/140621/50141/