Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Животные в дикой природе

Животные в дикой природе

Фотографии из книги «Mother: A Tribute to Mother Earth» от фотографа-натуралиста Марселя ван Остенома с завораживающими картинками из Африки, Америки, Азии, Европы и Антарктиды.

Снежные обезьяны:

Снежные обезьяны

Панда:

Панда

Орел шугает лису:

Орел шугает лису

Тигриная семья:

Тигриная семья

Золотые курносые обезьяны:

золотые курносые обезьяны

Жираф:

Жираф

Леопард:

Леопард:

Любопытный медвежонок:

Любопытный медвежонок

Пещера в Исландии:

Пещера в Исландии

Вот такая книга:

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Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/zhivotnye-v-dikoj-prirode-2.html

18.06.2021 - Posted by | Животные

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