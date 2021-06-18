Введенский Островной монастырь с высоты

Покровская Свято-Введенская Островная пустынь в прошлом мужской, а теперь — православный женский монастырь.

Фотографии и текст Марины Лысцевой

Монастырь основан двумя иноками в конце XVII века, а к началу XVIII островная братия так разрослась, что решили строить свой храм.

Земли принадлежали князьям Голицыным и они безвозмездно отдали их в распоряжение монахов.

Первоначально монастырь, храм и постройки были деревянными.

В 1735 году вместо старой церкви на острове возвели новый каменный пятиглавый храм, шатровая Храм был пятиглав, при нём была построена шатровая колокольня.

Один из наследников Голицыных пробовал безуспешно судиться по поводу участка земли, на котором возвели монастырскую гостиницу.

20 десятин после пятилетней судебной тяжбы присудили монастырю.

В 1891-1894 гг. прежний Введенский храм был заменён новым, уже из красного кирпича и который стоит по сей день.

В 1991 году монастырь вернулся во Владимирскую епархию, став уже женским, восстановление длилось 10 лет.

Как пишут, начальнику колонии в начале 90-х приснился «какой-то седой старичок», который повелел отдать Никольскую церковь. Первая служба там прошла в Рождество 1995 года.

Вот такая красота!

Источник: https://loveopium.ru/arxitektura/vvedenskij-ostrovnoj-monastyr-s-vysoty.html