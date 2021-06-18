Бакинский мастер Фаиг Ахмед и его волшебные ковры
Фаиг Ахмед (Faig Ahmed) искажает узоры традиционных азербайджанских ковров, «демонтируя» их структуру с целью выстроить обманывающие зрение композиции — например, создать ощущение, что ковер стекает со стены. Изначальный традиционный дизайн текстиля превращается в цифровую мозаику.
«Узоры и орнаменты есть во всех культурах, иногда они похожи, а иногда очень разные. Я воспринимаю их как слова и фразы, которые можно прочесть и перевести на язык, который мы понимаем», — говорит Ахмед.
Фаиг Ахмед живет и работает в Баку, он окончил факультет скульптуры Азербайджанской государственной академии искусств. Раньше он работал с видео и инсталляциями, а теперь сосредоточился на текстиле и скульптуре.
Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/34143-bakinskiy-master-faig-ahmed-i-ego-volshebnye-kovry-12foto.html
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