Бакинский мастер Фаиг Ахмед и его волшебные ковры

Фаиг Ахмед (Faig Ahmed) искажает узоры традиционных азербайджанских ковров, «демонтируя» их структуру с целью выстроить обманывающие зрение композиции — например, создать ощущение, что ковер стекает со стены. Изначальный традиционный дизайн текстиля превращается в цифровую мозаику.

«Узоры и орнаменты есть во всех культурах, иногда они похожи, а иногда очень разные. Я воспринимаю их как слова и фразы, которые можно прочесть и перевести на язык, который мы понимаем», — говорит Ахмед.

Фаиг Ахмед живет и работает в Баку, он окончил факультет скульптуры Азербайджанской государственной академии искусств. Раньше он работал с видео и инсталляциями, а теперь сосредоточился на текстиле и скульптуре.























Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/34143-bakinskiy-master-faig-ahmed-i-ego-volshebnye-kovry-12foto.html