16 обязательных к просмотру шедевров Эрмитажа

Предполагается, что на то, чтобы увидеть все экспонаты из собрания самого известного музея Санкт-Петербурга и России, потребуется около десяти лет. Итак, чтобы сэкономить вам немного времени, мы выбрали 25, которые нельзя пропустить.

Императорское собрание произведений искусства было учреждено по указу Екатерины Великой в ​​1764 году. Ее личная коллекция размещалась в крыле Зимнего дворца, известном как Эрмитаж. Русские императоры, последовавшие за Екатериной, значительно расширили этот клад, приобретя целые коллекции западноевропейской живописи, скульптуры, художественных произведений и археологических памятников древних культур Египта, Греции, Рима и Востока.

Сегодня Эрмитаж — один из крупнейших художественных музеев мира. Его коллекция (около 3 миллионов экспонатов!) Размещена в нескольких зданиях, два из которых — Зимний дворец и здание Главного штаба (перед дворцом) — открыты для посещения. Мы представляем крошечную часть шедевров, которыми Эрмитаж известен во всем мире и которые можно увидеть за одно посещение.

1. Камея Гонзага (портреты Птолемея II и Арсинои II). Александрия, Египет, 3 век до нашей эры.

Этот уникальный двойной портрет был подарен в 1814 году императору Александру I Жозефиной, женой Наполеона Бонапарта, в знак благодарности за личный визит русского царя в ее дворец под Парижем, чтобы гарантировать ее безопасность, пока победоносные союзные войска входят в город. Он выставлен в Галерее Камеи на первом этаже здания Нового Эрмитажа.

2. Афродита (Венера Таврическая). Древняя Греция, 2 век до нашей эры.

Эта мраморная статуя высотой 167 см была подарком Петру Великому из Ватикана (по другим источникам, ее обменяли на мощи святой Бриджит из Швеции). «Языческий идол» изначально был выставлен на всеобщее обозрение в Летнем саду, а затем был перенесен в Таврический дворец, где жил князь Потемкин. Статуя была передана в Эрмитаж в 1852 году по случаю открытия Нового Эрмитажа (там она и сейчас стоит в зале 109).

3. Статуя Юпитера. Древний Рим, конец I века нашей эры.

Колоссальная скульптура античного бога была приобретена для Эрмитажа Александром II в 1861 году у обанкротившегося маркиза Кампана. Одна из самых больших статуй в музее, она выставлена ​​в 107-м зале Нового Эрмитажа.

4. Леонардо да Винчи. Мадонна Литта, 1490-е гг.

Одно из первых произведений Высокого Возрождения, эта картина была создана для правителей Милана. Эрмитаж купил ее в 1864 году у герцога Литта, члена миланской аристократической семьи, в коллекции которого картина хранилась на протяжении нескольких столетий. Работа экспонируется в 214-м зале Большого (Старого) Эрмитажа.

5. Джованни Баттиста Чима да Конельяно. Благовещение, 1495 г.

Первоначально работа была сделана на деревянной основе, но, когда в середине XIX века ее приобрел русский князь Сергей Голицын, его реставратор перенес на холст. В 1886 году Голицын продал картину на аукционе, где она была куплена для музея. Он расположен в 217-м зале Большого Эрмитажа.

6. Рафаэль. Мадонна Конестабиле, 1504 г.

Эта ранняя работа великого Рафаэля находилась в коллекции графа Конестабиле делла Стафа в Перудже, Италия. В 1871 году картину купил царь Александр II для своей жены Марии Александровны. Работа была перенесена в Эрмитаж в 1881 году по повелению императрицы. Смотрите в 229-м зале Нового Эрмитажа.

7. Джорджоне. Юдифь, 1504 г.

Единственная картина в России, несомненно принадлежащая кисти Джорджоне. Этот шедевр венецианской школы, приобретенный в 1772 году Екатериной Великой, был одной из жемчужин парижской коллекции барона Пьера Кроза. Полотно высотой 144 см экспонируется в 217-м зале Большого Эрмитажа.

8. Лукас Кранах Старший. Венера и Амур, 1509 год.

Немецкий художник первым в Северной Европе изобразил обнаженную богиню любви. Екатерина Великая приобрела картину вместе со всей дрезденской коллекцией немецкого графа Генриха фон Брюля. Работа легла в основу собрания музея в 1769 году. Она хранится в 255-м зале Малого Эрмитажа.

9. Тициан. Кающаяся Магдалина, 1560-е гг.

Легенда гласит, что умирающий Тициан сжимал эту картину в руках. Она была продана Кристофоро Барбариго, вся коллекция которого была куплена для Эрмитажа Николаем I в 1850 году; Работа венецианского мастера выставлена ​​в 221 зале Большого Эрмитажа.

10. Николя Пуссен. Танкред и Эрминия, 1631 г.

На создание этого произведения мастера французского классицизма Пуссена вдохновила сцена из поэмы «Освобожденный Иерусалим» итальянского поэта Торквато Тассо. Картина была приобретена в 1766 году из собрания парижского художника Жака Аведа. Выставлена ​​в зале 279 Зимнего дворца.

11. Рембрандт. Возвращение блудного сына, 1668 г.

Картина голландского мастера была куплена Екатериной Великой у французского герцога Андре д’Ансезена, дед жены которого служил дипломатом при дворе Людовика XIV и предположительно купил полотно в Голландии. Картина хранится в 254-м зале Нового Эрмитажа.

12. Часы-павлин. Лондон, 1770-е гг.

Эти роскошные механические часы, сделанные английским ювелиром Джеймсом Коксом, были заказаны для Екатерины Великой ее придворным (и фаворитом) князем Потемкиным.

13. Антонио Канова. Амур и Психея, 1794–1999 гг.

Венецианский мастер выполнил две версии этой мраморной скульптурной группы. Один находится в Лувре; другой, заказанный князем Юсуповым, долгое время украшал подмосковное родовое имение Архангельское. В 1926 году, после революции, статуя была передана в музей и выставлена ​​в 241 зале Нового Эрмитажа.

14. Камиль Писсарро. Бульвар Монмартр в Париже, 1897 г.

Картина французского импрессиониста принадлежала русскому купцу и коллекционеру Михаилу Рябушинскому. После революции он передал часть своей коллекции, в том числе и эту работу, Третьяковской галерее в Москве. Позже она была переведена в Государственный музей современного западного искусства, тоже в Москве, а после закрытия в 1948 году получила постоянное место в Эрмитаже, в комнате 406 Главного штаба.

15. Анри Матисс. Танец, 1910 год.

Картина была заказана лично русским коллекционером Сергеем Щукиным для собственного особняка. Первая версия картины находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке, а версия из особняка Щукина была национализирована вместе с его коллекцией и передана в Эрмитаж в 1948 году. Она хранится в комнате 440 Главного штаба, который посвящен исключительно Анри Матиссу.

16. Василий Кандинский. Композиция VI, 1913 г.

Эта картина была создана ведущим русским абстракционистом в Германии, где он прожил более десяти лет. На полотне есть обширные комментарии самого художника, объясняющие использование определенных цветов и способов выражения. Картина попала в Эрмитаж в 1948 году из Государственного музея современного западного искусства, который был открыт после революции, а затем закрыт. Хранится в Главном штабе, к. 443.

Источник: https://fullpicture.ru/istoriya/16-obyazatelnyh-k-prosmotru-shedevrov-ermitazha.html