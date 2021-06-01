12 самых запоминающихся памятников, установленных легендарным рок-музыкантам в разных уголках мира

Рок-музыка за всю историю ее существования подарила миру много имен. Не все конечно стали легендами, но есть те, которые остаются в сердцах людей даже через десятки лет. Их песни до сих пор слушают, записывают на них каверы, ставят в пример. Можно сказать, что эта музыка вечна, и рок действительно жив. Чтобы отдать дань памяти этим музыкантам, увековечить, выразить всенародную любовь и признание, по всему миру устанавливают памятники этим выдающимся в мире музыки людям.

«The Beatles»

Хиты всемирно известной британской рок-группы из Ливерпуля, основанной еще более шестидесяти лет назад, до сих пор слушают миллионы людей. Эти песни стали классикой, наверное, они не потеряют своей актуальности никогда. Золотым составом группы являются: Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон. За все время существования этой группы было выпущено тринадцать студийных альбомов, которые включает в себя более двухсот песен.

Любовь к этой рок-группе безгранична. Это доказывают многочисленные памятники по всему миру, причем есть такие, которые посвящены не целой группе, а отдельным ее лидерам. Скульптуры и монументы можно найти в Великобритании, Германии, Голландии, Шотландии, Испании, Франции, США и многих других странах.

Естественно, самое большое количество памятников, посвященных этой группе, находится в их родном Ливерпуле. Пожалуй, самой популярной является скульптура, где эта фантастическая четверка шагает по проспекту. Кстати, эту скульптуру открыли не так давно, шесть лет назад. Спонсором выступил клуб «Cavern», где группа «The Beatles» начинала свою ошеломительную карьеру. Теперь эта скульптурная композиция является одним из самых популярных мест для селфи в городе. Также привлекают внимание статуи, украшающие фасад одной ливерпульской гостиницы.

В Ливерпуле установили самый известный памятник, посвященный группе «The Beatles»

На территории бывшего СССР также существует достаточное количество памятников этой культовой группе. Первым из которых установили в 2006 году в украинском городе Донецк, около входа в студенческое кафе быстрого питания «Ливерпуль». Тела музыкантов выполнены из пластмассы, окрашенной под бронзу.

Первый памятник этой легендарной группе, на просторах бывшего СССР, был установлен в Донецке

С 2007 года бронзовый памятник появился и в Казахстане, на горе Кок-Тобе. А в 2008 году в Беларуси работники автопредприятия Гомеля установили, пожалуй, самый необычный памятник этой группе, который вызывает улыбку у прохожих. В России памятники установлены в Екатеринбурге, Когалыме и других городах.

Фредди Меркьюри

Фредди Меркьюри (настоящее имя певца Фаррух Булсара) — вокалист культовой рок-группы «Queen». Его по праву можно считать легендой рок-музыки. Песни в исполнении Фредди до сих пор заслушивают до дыр. Некоторые смельчаки пытаются перепеть его песни, но это мало кому удается. Одного чего стоит его рок-баллада «Богемская рапсодия», которая была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как лучшая песня тысячелетия.

Первый памятник Меркьюри установили в Швейцарии, в городе Монтре. Здесь музыкант провел свои последние, так сказать, рабочие годы, записывая свой финальный альбом. Этот памятник установили через пять лет после смерти легенды рока. Скульптор постарался на славу, настолько точно отобразив характер и черты лица вокалиста. Памятник изготовили на деньги бывших членов группы и родителей певца.

Памятник Меркьюри в городе Монтре

Кстати, изначально этот памятник должны были установить в Лондоне, в городе, где он стал звездой, а также прожил последние годы жизни. Но власти Лондона не могли предложить достойного места для этого памятника, выделив только место на парковке заднего двора колледжа искусств. Разочаровавшись предложенным вариантом от властей Великобритании, музыканты из группы не захотели устанавливать в таком неприглядном месте память о своем легендарном вокалисте. Поэтому было решено установить его в Швейцарии.

В 2003 году все же установили скульптуру Меркьюри в Лондоне, около входа в «Dominion Theatre», где в то время постоянно показывали шоу «We Will Rock You». Но в 2014 году этот спектакль больше не ставили, поэтому статую решили убрать.

Позже стало известно, что Роджер Тейлор, барабанщик из группы «Queen», решил забрать ее к себе. Уже седьмой год эта огромная, почти восьмиметровая статуя украшает собой сад музыканта. Ему она абсолютно не надоедает, а наоборот радует глаз. Он считает, что Фредди был бы абсолютно не против такого места и нашел бы это довольно забавным.

Еще одну бронзовую статую, высотой около пяти метров, установили в 2011 году в центре Ливерпуля, приурочив это к премьере мюзикла «We Will Rock You». Россия также не обошла вниманием творчество Фредди Меркьюри, установив на Невском проспекте Санкт-Петербурга, около Rock Pub свою копию музыканта.

На памятнике в Санкт-Петербурге старина Фредди выглядит как живой

Элвис Пресли

Элвис Пресли — американский певец и актер. Невзирая на то, что он не был первым исполнителем в рок-н-ролл, Пресли сумел вывести этот жанр на новую волну популярности. Он стал поистине «королем рок-н-ролла». Памятников, установленных в его честь, достаточно много, но два из них являются наиболее оригинальными и известными во всем мире.

Первыми увековечили Пресли в 1980 году в США, в городе Мемфис на Бил стрит. Поклонники таланта Пресли были в восторге от этого памятника и пытались, в прямом смысле этого слова, буквально разобрать его на сувениры. То пуговицы оторвут, то струны с гитары, которые, кстати, были настоящими. Так что было решено сделать бронзовую копию и установить ее в Приветственном центре Теннесси.

Памятник Элвису Пресли в Мемфисе

Также занимательный памятник установлен в Израиле около кафе «Elvis», хозяином которого является горячий фанат творчества Пресли. Эту достопримечательность посещают практически все, кто держит путь в Иерусалим. Здесь весь декор посвящен Элвису: статуя, тарелки, фотографии, макеты и так далее. При входе в кафе установлены две скульптуры Пресли. Первая — металлическая, где певец изображен с гитарой на пьедестале из камня, а вторая — золотая, где Элвис дирижирует. Чтобы статуям не причинили вред, в кафе есть специальный человек, который их охраняет.

Многие из тех, кто направляется в Иерусалим стараются хоть ненадолго заскочить в кафе «Elvis»

Ронни Дио

Ронни Дио (настоящее имя Рональд Джеймс Падавона) — американский рок-певец, музыкант, а также автор многих песен. Ронни известен больше как вокалист таких рок-групп: «Rainbow», «Black Sabbath» и, конечно же, «Dio». Прозвище «Dio», что в переводе означает «Бог», он получил за свой неимоверно красивый и сильный высокий голос.

Памятник легендарному рокеру Ронни Дио — один из наиболее знаменитых памятников рок-звездам. Находится он в Болгарии, в центральном парке города Каварны. Кстати, инициатором установки этого шедевра был мэр города — ярый поклонник тяжелой музыки. С его подачи этот город стал центром для любителей рок-концертов и фестивалей.

Очень интересный памятник установили Ронни Дио в Каварне

Этот двухметровый памятник установили меньше чем через полгода после смерти легенды. Дио на этом памятнике будто вырастает из камня, который подняли со дна морского. Авторы скульптуры потратили более двух месяцев кропотливой работы. Финансирование данного проекта происходило за счет пожертвований поклонников из Болгарии. Такая любовь болгаров еще и обоснована тем, что Ронни был одним из первых рок-легенд, которые посетили Каварну. Потом он неоднократно возвращался туда с новыми концертами.

Бон Скотт

Бон Скотт — австралийский рок-музыкант шотландского происхождения, фронтмен популярной рок-группы «AC/DC». В 2004 году по версии одного британского журнала, этот вокалист возглавил список «Ста величайших фронтменов всех времен». Наиболее известные памятники этого рок-исполнителя установлены в Австралии и Шотландии.

В Австралии на кладбище Фримантла, где захоронен Скотт, установили бронзовую статую, чуть менее двух метров. На этом монументе музыканта изобразили в характерной для Бона сценической позе. Средства для памятника собрали из пожертвований поклонников группы «AC/DC».

В 2016 году на родине Скотта, в Шотландии, установили памятник, средства на него также собирали поклонники таланта этой группы. Бронзовая статуя установлена в городе Кирримьюире, где музыкант провел первые годы жизни. Фронтмен изображен в натуральную величину, в любимой джинсовой жилетке, узких штанах и с волынкой подмышкой, как символ Шотландской музыки.

В Шотландии своего кумира решили изобразить с волынкой

Виктор Цой

Конечно, нельзя обойти стороной культового рок-музыканта и кумира всего СССР — Виктора Робертовича Цоя, солиста культовой группы «Кино». Альбом «Группа крови» буквально сразу после выхода завоевал сердца слушателей. Его песни доносились из любого двора. Ни один квартирник не обходился без этих хитов. Молодежь подражала своему кумиру. Они вели себя в его манере, одевались как он, в общем пытались быть во всем похожими.

Последние пару лет его жизни были насыщены на гастроли как по СССР, так и за рубежом, например, во Франции, Дании, Италии и других странах. К великому сожалению в самый расцвет жизни и карьеры, певец попал в аварию. В двадцать восемь лет не стало кумира миллионов. Поклонники долго еще не могли поверить в эту ужасную новость. После гибели слава его все равно не утихла, а его песни знает и любит новое поколение. На эти песни многие артисты записывают каверы, а в караоке без хитов группы «Кино» не обходится практически ни одна вечеринка.

Из Санкт-Петербурга этот памятник перекочевал в Окуловку Новгородской области

Неудивительно, что в дань памяти легенды советского рока и по сей день устанавливают памятники, называют улицы, рисуют граффити. В родном городе вокалиста, Санкт-Петербурге, установили памятник около кинотеатра Аврора. Но так как это был дипломный проект русского скульптора, не согласованный с властями культурной столицы, памятник пришлось убрать. Эту скульптуру установили через шесть лет в Новгородской области.

В Барнауле установили необычный памятник Виктору Цою

В Барнауле, возле Алтайской педагогической академии, одиннадцать лет назад был установлен интересный памятник Цою. Его инициатором стал один бизнесмен и по совместительству поклонник творчества Виктора Цоя. К огромному сожалению, из-за постоянных переносов открытия памятника, бизнесмен не дожил до этого долгожданного момента. Скульптура представляет собой стелу, где по пояс изображен Цой, который держит в руках любимую гитару, а рядом с ним половина солнца — символ, известный всем фанатам культовой рок-группы «Кино».

Оригинальный памятник украшает сквер имени Виктора Цоя

Пожалуй, самый оригинальный памятник установлен в 2017 году в Казахстане (город Караганда), в сквере имени Виктора Цоя. Архитектор взял за основу обложку популярного альбома «Звезда по имени Солнце». Памятник сделан из металла в виде трафарета, представляющего собой затмение солнца, внутри которого высечено лицо Виктора Цоя.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/300521/49934/