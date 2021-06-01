Хроника коронавируса. Май.

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 170,4 млн человек

В индийском Хайдарабаде сотрудники полиции выходят на улицу в шлемах в форме вирусной инфекции, напоминая жителям о мерах предосторожности во время пандемии

Фото: АР/ТАСС

26 мая. Одна из школ в испанской провинции Мурсия из-за коронавируса перенесла часть уроков из классов на пляж.

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25 мая. Сотрудники тайской авиакомпании после вакцинации препаратом Sinovac от COVID-19 в Бангкоке.

Фото: AP/ТАСС

24 мая. В Каракасе прошел заезд на мотоциклах, мопедах и скутерах The Distinguished Gentleman’s Ride.

Фото: Javier Campos/NurPhoto via Getty Images

21 мая. Филармонический оркестр Бразилиа выступил у больницы в поддержку врачей, борющихся с пандемией COVID-19.

Фото: АР/ТАСС

20 мая. Власти Сингапура ввели строгие ограничения на социальную и общественную деятельность до середины июня.

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18 мая. В Индонезии за сутки выявили более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. На фото: религиозный ритуал в деревне Тегаллаланг на Бали.

Фото: Johanes Christo/NurPhoto via Getty Images

17 мая. Музей науки в Лондоне откроется для посетителей 19 мая с новой выставкой "Medicine: The Wellcome Galleries".

Фото: АР/ТАСС

14 мая. Семь новых случаев COVID-19 зарегистрировали на материковой части Китая впервые с 20 апреля.

Фото: EPA/Vostock-photo

13 мая. В Индонезии дезинфицируют мечети в преддверии Ураза-байрама.

Фото: Zuma/ТАСС

11 мая. В Пражском Граде зажгли свечи в память о жертвах пандемии COVD-19 в Чехии.

Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

7 мая. Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.

Фото: АР/ТАСС

5 мая. Родственники совершают обряды во время похорон на месте массовой кремации на окраине Бангалора, Индия.

Фото: EPA/Vostock-photo

5 мая. Тестирование на коронавирус в пригороде в Коломбо, Шри-Ланка.

Фото: EPA/Vostock-photo

4 мая. Активист в Рио-де-Жанейро роет импровизированные могилы в память о 400 тыс. погибших от коронавируса и в знак протеста против недостаточных мер властей по борьбе с пандемией.

Фото: Buda Mendes/Getty Images

3 мая. Школы Уругвая частично открылись после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Фото: AP/ТАСС

2 мая. В Южной Корее число случаев заражения коронавирусом выросло на 541, в результате чего общее число заболевших увеличилось до 124 269 человек.

Фото: EPA/Vostock-photo

1 мая. Швейцария ослабила ограничения, разрешив открыть рестораны, кинотеатры, театры и зоопарки при определенных условиях.

Фото: Robert Hradil/Getty Images

1 мая. Тайский буддийский храм предлагает бесплатные похоронные услуги для жертв COVID-19 после того, как многие храмы отказались от этого.

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5348/55265