Хроника коронавируса. Май.
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 170,4 млн человек
В индийском Хайдарабаде сотрудники полиции выходят на улицу в шлемах в форме вирусной инфекции, напоминая жителям о мерах предосторожности во время пандемии
Фото: АР/ТАСС
26 мая. Одна из школ в испанской провинции Мурсия из-за коронавируса перенесла часть уроков из классов на пляж.
Фото: Alfonso Duran/Getty Images
25 мая. Сотрудники тайской авиакомпании после вакцинации препаратом Sinovac от COVID-19 в Бангкоке.
Фото: AP/ТАСС
24 мая. В Каракасе прошел заезд на мотоциклах, мопедах и скутерах The Distinguished Gentleman’s Ride.
Фото: Javier Campos/NurPhoto via Getty Images
21 мая. Филармонический оркестр Бразилиа выступил у больницы в поддержку врачей, борющихся с пандемией COVID-19.
Фото: АР/ТАСС
20 мая. Власти Сингапура ввели строгие ограничения на социальную и общественную деятельность до середины июня.
Фото: Suhaimi Abdullah/NurPhoto via Getty Images
18 мая. В Индонезии за сутки выявили более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. На фото: религиозный ритуал в деревне Тегаллаланг на Бали.
Фото: Johanes Christo/NurPhoto via Getty Images
17 мая. Музей науки в Лондоне откроется для посетителей 19 мая с новой выставкой "Medicine: The Wellcome Galleries".
Фото: АР/ТАСС
14 мая. Семь новых случаев COVID-19 зарегистрировали на материковой части Китая впервые с 20 апреля.
Фото: EPA/Vostock-photo
13 мая. В Индонезии дезинфицируют мечети в преддверии Ураза-байрама.
Фото: Zuma/ТАСС
11 мая. В Пражском Граде зажгли свечи в память о жертвах пандемии COVD-19 в Чехии.
Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images
7 мая. Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.
Фото: АР/ТАСС
5 мая. Родственники совершают обряды во время похорон на месте массовой кремации на окраине Бангалора, Индия.
Фото: EPA/Vostock-photo
5 мая. Тестирование на коронавирус в пригороде в Коломбо, Шри-Ланка.
Фото: EPA/Vostock-photo
4 мая. Активист в Рио-де-Жанейро роет импровизированные могилы в память о 400 тыс. погибших от коронавируса и в знак протеста против недостаточных мер властей по борьбе с пандемией.
Фото: Buda Mendes/Getty Images
3 мая. Школы Уругвая частично открылись после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.
Фото: AP/ТАСС
2 мая. В Южной Корее число случаев заражения коронавирусом выросло на 541, в результате чего общее число заболевших увеличилось до 124 269 человек.
Фото: EPA/Vostock-photo
1 мая. Швейцария ослабила ограничения, разрешив открыть рестораны, кинотеатры, театры и зоопарки при определенных условиях.
Фото: Robert Hradil/Getty Images
1 мая. Тайский буддийский храм предлагает бесплатные похоронные услуги для жертв COVID-19 после того, как многие храмы отказались от этого.
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5348/55265
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