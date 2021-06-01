"Суперлуние" и затмение в одну ночь.

Фото: Associated Press, Flash90

Санта-Моника, Калифорния

Вечером 26 мая в небе можно было наблюдать "суперлуние" – момент наибольшего сближения Земли и Луны, когда видимый размер последней увеличивается и она становится ярче. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно. В этот раз "суперлуние" совпало в некоторых районах земного шара с частичным или полным лунным затмением.

Термин "суперлуние" имеет астрологическое происхождение и у него нет точного астрономического определения.

Стамбул, Турция

Сан-Франциско, США

Мыс Союнион, Греция

Гора Тавор, Израиль

Город Бразилиа, Бразилия

Санта-Моника, Калифорния

Санта-Моника, Калифорния

Гора Тавор, Израиль

Манила, Филиппины

Храм Прамбанан, Индонезия

Джакарта, Индонезия

Город Бразилиа, Бразилия

Санта-Моника, Калифорния

Залив Виктория, Гонконг

Город Бразилиа, Бразилия

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/27may2021/supermoon.html