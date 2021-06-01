"Суперлуние" и затмение в одну ночь.
Фото: Associated Press, Flash90
Санта-Моника, Калифорния
Вечером 26 мая в небе можно было наблюдать "суперлуние" – момент наибольшего сближения Земли и Луны, когда видимый размер последней увеличивается и она становится ярче. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно. В этот раз "суперлуние" совпало в некоторых районах земного шара с частичным или полным лунным затмением.
Термин "суперлуние" имеет астрологическое происхождение и у него нет точного астрономического определения.
Стамбул, Турция
Сан-Франциско, США
Мыс Союнион, Греция
Гора Тавор, Израиль
Город Бразилиа, Бразилия
Санта-Моника, Калифорния
Санта-Моника, Калифорния
Гора Тавор, Израиль
Манила, Филиппины
Храм Прамбанан, Индонезия
Джакарта, Индонезия
Город Бразилиа, Бразилия
Санта-Моника, Калифорния
Залив Виктория, Гонконг
Город Бразилиа, Бразилия
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/27may2021/supermoon.html
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