Нашествие цикад на США

Миллиарды цикад впервые за 17 лет выбрались на поверхность в нескольких штатах Восточного побережья США. Периодические цикады, которые водятся в Северной Америке, поднимаются на поверхность раз в 17 или 13 лет.

Они также известны под названием «семнадцатилетняя саранча», но эволюционно с саранчой не связаны.

Появление цикад уже заметили в штатах Вирджиния, Мэриленд и Джорджия. Ожидается, что по мере повышения температуры почвы нашествие насекомых охватит остальные штаты, где гнездится этот выводок. Плотность цикад может достигать 370 миллионов особей на квадратный километр.

В течение месяца насекомые находят пару, размножаются, откладывают яйца и погибают. Затем на свет появляются личинки, которые немедленно закапываются под землю и ожидают следующего нашествия.

В последний раз цикады поднимались на поверхность в 2004 году. Кроме него, энтомологам известны еще 14 выводков: выводок I обитает в Вирджинии, выводок III — в Айове, а выводок VII — на севере штата Нью-Йорк.

Периодические цикады несколько меньше по размеру обычных цикад, развитие которых длится около года. Взрослые насекомые имеют тело длиной от 2,5 до 3 см. Они чёрные, с красными глазами и жёлтыми или оранжевыми полосами на нижней стороне. Крылья прозрачные, с оранжевыми жилками.

Эти насекомые для человека неопасны и практически не представляют угрозы растительности, хотя молодые растения и могут пострадать от массового питания на них насекомых и от повреждений, наносимых самкой во время откладывания яиц.

Периодические цикады классифицируются на 30 так называемых «выводков» (англ. broods), начиная с того года, когда они появляются. Выводки пронумерованы с использованием римских цифр. Выводки от Ⅰ до ⅩⅤⅠⅠ — семнадцатилетние цикады, а выводки от ⅩⅤⅠⅠⅠ до ⅩⅩⅩ — тринадцатилетние. Многих из этих выводков в природе не существуют, но номера сохраняются для удобства.

После спаривания самец быстро ослабевает и умирает. Жизнь самок несколько дольше: они делают от 6 до 20 V-образных разрезов в коре молодых прутьев, где откладывают до 600 яиц.

Эта схема была введена К. Мартлатом (англ. C.L. Martlat) в его классическом исследовании этих насекомых 1907 года. Фактическое число идентифицированных выводков с того времени — 15.

Личинки периодических цикад живут под землёй, на глубине от 30 см и более, питаясь соками корней растений. Они остаются неподвижными и проходят через пять стадий развития (превращаясь в нимф) перед строительством туннеля для выхода весной 13-го или 17-го года своей жизни. Эти туннели имеют диаметр около 1-1,5 см.

Нимфы появляются вечером, когда температура почвы выше 17 °C, и влезают на соседние растения, чтобы завершить своё превращение во взрослых цикад. Они ещё раз превращаются, после чего проводят около шести дней на листе, ожидая окончательного укрепления своего экзоскелета. Сразу после линьки насекомые имеют белый цвет, но темнеют в течение часа.

Подобно другим цикадам, самцы «поют» песни, привлекательные для самок, издавая очень громкие звуки. Самки отвечают на вызовы самцов периодическими щелчками крыльев, привлекающими самцов для спаривания. Звуки «хора» — групп самцов — могут достигать 100 децибел.

Источник: https://loveopium.ru/priroda/nashestvie-cikad-na-ssha.html