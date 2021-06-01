Лучший фотограф галактики Млечный путь 2021

Добро пожаловать на конкурс — Milky Way Photographer 2021. Это потрясающие фотографии нашего Млечного Пути на фоне вулканов и водопадов.

Млечный путь в Нью-Мексико:

Млечный путь — галактика, в которой находятся Земля, Солнечная системаПерейти к разделу «#Расположение Солнца в Галактике» и все отдельные звёзды, видимые невооружённым глазом.

Млечный Путь вместе с галактикой Андромеды, галактикой Треугольника и более чем 40 карликовыми галактиками-спутниками — своими и Андромеды — образуют Местную группу галактик[15]Перейти к разделу «#Окрестности», которая входит в Местное сверхскопление.

Млечный путь в Новом Южном Уэльсе, Австралия:

Вулкан Вильяррика в Чили и Галактика:

В советской астрономической школе галактика Млечный Путь называлась просто «наша Галактика».

Диаметр Галактики составляет около 30 тыс. парсек (порядка 100 000 световых лет, 1 квинтиллион километров), при оценочной средней толщине порядка 1000 световых лет.

Бо́льшая часть массы Галактики содержится не в звёздах и межзвёздном газе, а в несветящемся гало из тёмной материи, поэтому точное определение массы Млечного Пути весьма затруднено.

Оценка, опубликованная в мае 2016 года астрофизиками из Канады, определила массу Галактики всего в 7⋅1011 масс Солнца.

По оценкам учёных, галактический диск, выдающийся в разные стороны в районе галактического центра, имеет диаметр около 100 000 световых лет.

В 2018 году на основе данных наблюдений рентгеновской космической лаборатории Chandra в Галактическом центре было обнаружено 12 маломассивных рентгеновских двойных систем, одним из компонентов которых с высокой вероятностью могут быть чёрные дыры звёздной массы.

Млечный Путь на побережье Персидского залива:

Согласно последним научным оценкам, расстояние от Солнца до галактического центра составляет 27 000 ± 1 400 световых лет, в то время как, согласно предварительным оценкам, наша звезда должна находиться на расстоянии около 35 000 световых лет от перемычки. Это означает, что Солнце расположено ближе к краю диска, чем к его центру.

Вместе с другими звёздами Солнце вращается вокруг центра Галактики со скоростью 220—240 км/с, делая один оборот примерно за 200 млн лет. Таким образом, за всё время существования Земля облетела вокруг центра Галактики не более 30 раз.

Скорость вращения Солнца вокруг центра Галактики почти совпадает со скоростью волны уплотнения, образующей спиральный рукав.

Астрономы, производившие замеры движения 30 тыс. звёзд в галактике Млечный Путь, обнаружили, что больше 10 млрд лет назад Млечный Путь столкнулся с галактикой Кракен, а затем Млечный Путь слился с крупной галактикой Гайя-Энцелад[en], что привело к образованию толстого диска и придало ему надутую форму.

По расчётам учёных из Института вычислительной космологии Даремского университета, Большое Магелланово облако, которое сейчас отдаляется от Млечного пути, примерно через 1 млрд лет развернётся и направится к центру нашей Галактики, где в течение примерно 1,5 млрд лет будет происходить их слияние.

Водопад Игуасу, Бразилия:

Новый Южный Уэльс, Австралия:

Зима в горном водохранилище Рианьо в Испании:

На перевале Сустен, Швейцария:

Национальный парк Кэпитол-Риф, штат Юта:

Источник: https://loveopium.ru/fotografiya-2/luchshij-fotograf-galaktiki-mlechnyj-put-2021.html