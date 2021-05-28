7 идей, где хранить вещи с балкона, если балкона в квартире нет

Пока одни люди размышляют, как переоборудовать балкон, чтобы организовать там кабинет или столовую, другие хватаются за голову, пытаясь придумать, где хранить велосипед, консервацию, сушилку, ведь лоджии в их квартире не предусмотрено. Novate.ru предлагает несколько полезных идей, которые помогут найти место для многих вещей.

1. Мокрое белье

Оборудуйте сушилку над ванной. / Фото: design-homes.ru

Сушильная машина – удовольствие не из дешевых. Да и место для нее редко находится, особенно если речь идет о хрущевке. Именно поэтому большинство хозяек превращают балкон в сушильную комнату, натянув под потолком несколько веревок. Но что делать, если балкона нет, а менять стиральную машину на новый экземпляр «два в одном» не входит в планы?

Самый лучший вариант – складные сушилки для белья. Они могут быть стационарными или мобильными, чтобы была возможность перемещать их с места на место. Сушилки могут выезжать, откидываться, выдвигаться на манер ящика на телескопических направляющих. Главным преимуществом складных и откидных моделей является то, что в сложенном виде они являются достаточно компактными и не портят внешний вид ванной комнаты, особенно если вписываются в интерьер. Что касается переносных сушилок, которые в разложенном виде напоминают гладильную доску, то они имеют существенный недостаток, несмотря на хорошую вместимость белья: их просто лень убирать после использования. В результате ваша спальня, или гостиная превращается в сушильную комнату, что явно не идет на пользу интерьеру.

2. Гладильная доска

Гладильная доска, встроенная в зеркало. / Фото: all-designstroy.ru

Еще одна вещь, которую принято хранить на балконе. Мы предлагаем изначально приобрести не стационарную гладильную доску, а откидную настенную модель. Идеальным вариантом станет доска, которая прячется за зеркалом. Таким образом вы сможете решить сразу две проблемы: повесите зеркало в прихожую, чтобы иметь возможность оценить свой внешний вид перед выходом из квартиры, и спрячете гладильную доску от посторонних глаз.

Также можно найти складные доски, которые выдвигаются из ящика кухонного шкафа. В этом случае процесс глажки белья и одежды будет происходить на кухне. Но стоит обратить внимание, что такие модели в большинстве случаев намного компактнее привычных.

3. Запасные стулья

Складные стулья можно повесить на стену или убрать в ящик

Существует категория мебели, которая не нужна нам каждый день. Например, дополнительные стулья, которые вы держите в квартире на случай прихода гостей. Если в гостиной или на кухне мало места, такие предметы интерьера будут занимать всю свободную площадь, лишая вас возможности для маневров.

Следует сразу сделать пометку, что запасные стулья должны быть складными. В этом случае получится предусмотреть для них тумбу или секцию в рамках системы хранения. В крайнем случае такие стулья можно просто вешать на крючок. Кстати, если подобрать их в тон стен, то они будут сливаться с обстановкой комнаты, не привлекая лишнего внимания.

4. Велосипед

Поставьте велосипед на стеллаж. / Фото: bravedefender.ru

Это транспортное средство является весьма габаритными, поэтому убрать его в ящик, как ролики, явно не получится. Дизайнеры придерживаются такого мнения по этому поводу: хочешь что-то спрятать, поставь на самом видном месте. Только сразу обзаведитесь чехлами на колеса, чтобы не возникал вопрос чистоты.

Когда велосипед оставляют на балконе, то обычно используют вертикальное хранение, чтобы он занимал минимальное количество места. Но когда нужно вписать транспорт в интерьер квартиры, целесообразнее прибегнуть к горизонтальному креплению за раму. При этом велосипед можно повесить на обычные крюки, похожие на те, которые применяют для шин в гараже, или приобрести для своих целей специальные держатели-«полочки».

Хорошо, если место для велосипеда начинают искать еще на этапе разработке дизайн-проекта квартиры. Например, в некоторых прихожих убирают шкаф, чтобы на его месте расположить секцию для парковки велосипеда. Но так можно будет поступить лишь в том случае, если в доме есть гардеробная и шкаф в коридоре не сильно нужен.

5. Консервация

Одну консервацию храните в холодильнике, другую — в узком шкафчике

Далеко не все соленья могут храниться при комнатной температуре – именно поэтому бабушки и мамы учили нас, что банки с консервацией следует отправлять в подвал или на балкон, чтобы их содержимое не испортилось. В квартире без балкона хорошим вариантом станет второй холодильник.

Банки, которые допустимо хранить при комнатной температуре, можете поставить в цокольный ящик кухни – его глубины должно хватить для небольших емкостей. А если объединить его с нижним ящиком кухонного гарнитура, то вы получите место для хранения поистине гигантских банок с консервацией.

Также обратите внимание, не остался ли зазор между холодильником и стеной. Дело в том, что на это место отлично встанет узкая выдвижная секция, которая идеально подойдет для соусов, варенья и солений в высоких, небольших в диаметре банках.

6. Простые вещи

Пространство под кроватью и подиум отлично подходят для хранения

Для остальных вещей, которые не отличаются большим весом или габаритами, подойдут бельевые ящики в кроватях, ниши под сиденьями кухонных уголков и диванов. Даже небольшие пуфы в большинстве случаев оборудуют откидными крышками и пустым пространством внутри. Так, под кроватью и диваном можно смело хранить тяжелые предметы, например, книги, комплекты постельного белья или теплую одежду. А вот пуфы и ящики журнальных столов оставляйте для легких вещей – зарядных устройств, канцелярии.

Не хватает места для хранения? Оборудуйте подиум. В спальне он станет прекрасным местом для расположения кровати (а если найти хороший матрас, то и заменит ее), в детской превратится в сцену для выступлений, в гостиной будет использоваться в качестве элемента зонирования.

Если подиум предусматривает ступеньки, можно сделать их с откидными крышками и свободным пространством внутри. Также выдвижные секции предусматриваются с торца. В них найдет свое место сезонная обувь, журналы и даже коробка с новогодними игрушками.

7. Запасной текстиль

Для полотенец предусмотрите полку над дверью

Полотенца, постельное белье, занавески, скатерти – если нет балкона и дополнительного места в шкафу, появляется вопрос еще и с хранением текстиля. Отличной идеей в этом случае станут полочки над дверью или антресоли. Многие относятся к ним негативно, так как данный метод хранения съедает пространство и делает потолок «ниже», к тому же напоминает советские интерьеры. Однако при желании их можно сделать совсем незаметными, чтобы их присутствие не сильно отражалось на дизайне. Для этого откажитесь от фурнитуры и выбирайте антресоли в тон стен. В этом случае они будут сливаться с поверхностью, и никто не догадается, что это не часть стены, а вместительная ниша для вещей.

Источник: https://novate.ru/blogs/270521/58984/