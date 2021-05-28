НОВОСТИ МИРА
Число погибших от коронавируса в Непале превысило семь тысяч человек
Фото: EPA/Vostock-photo
Полнолуние в Нью-Йорке
Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images
Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов. На пост президента, помимо Асада, претендовали ещё два кандидата.
Фото: АР/ТАСС
Крупнейший в мире искусственный остров фламинго в национальном парке в Измире, Турция
Фото: Halil Fidan/Anadolu Agency via Getty Images
Власти Демократической Республики Конго провели эвакуацию населения города Гома из-за извержения вулкана Ньирагонго, одного из самых активных и опасных вулканов в мире. На фото: беженцы из Гомы в пункте раздачи еды.
Фото: AP/ТАСС
Развалины разрушенного дома в городе Бейт-Ханун на севере сектора Газа. 21 мая, после 11 дней обстрелов израильской территории из сектора Газа и ответных ударов армии обороны Израиля, вступил в силу режим прекращения огня.
Фото: EPA/Vostock-photo
Герцог и герцогиня Кембриджские во время мини-турне по Шотландии
Фото: Jane Barlow-WPA Pool/Getty Images
В Барселоне прошла акция протеста сотрудников Nissan после объявления компанией планов закрытия завода
Фото: EPA/Vostock-photo
Продолжается уборка мусора у берегов Шри-Ланки после пожара на контейнеровозе X-Press Pearl, перевозившем 25 тонн азотной кислоты
Фото: AP/ТАСС
В России отмечают День пограничника
Фото: EPA/Vostock-photo
Жара в Йемене
Фото: EPA/Vostock-photo
Чернорукий гиббон в центре реабилитации исчезающих животных, в индонезийской провинции Ачех
Фото: EPA/Vostock-photo
Калифорнийская долина столкнулась с серьезнейшей засухой. Фермерам не хватает воды для выращивания сельскохозяйственных культур, так как колодцы и водохранилища пересыхают. Некоторые вырывают растения, требующие обильного полива, например, миндаль.
Фото: Justin Sullivan/Getty Images
Власти австралийского штата Виктория ввели жесткий карантин на неделю. На фото: акция протеста против изоляции в Мельбурне.
Фото: EPA/Vostock-photo
Один из первых полицейских участков Лондона станет новым музеем полиции на Боу-стрит и откроется для публики 28 мая
Фото: AP/ТАСС
Циклон "Яас" обрушился на берег в прибрежной зоне Западной Бенгалии, Индия
Фото: EPA/Vostock-photo
В столетнюю годовщину расовых беспорядков в американской Талсе состоялся показ документальных фильмов в автокинотеатре
Фото: AP/ТАСС
В Колумбии продолжаются манифестации против налоговой реформы. На фото: участница университетской театральной труппы выступает во время антиправительственного марша в Боготе.
Фото: AP/ТАСС
В немецкой коммуне Херингсдорф 1 июня откроется для посетителей туристическая тропа длиной 1350 метров, расположенная на высоте 23 метра
Фото: DPA/ТАСС
Президент Эквадора Гильермо Лассо принял участие в церемонии передачи власти от коренных народов. Несколько дней назад Лассо вступил в должность президента страны.
Реконструкция потерпевшего крушение на Украине в июле 2014 года "Боинга". Обломки хранятся в ангаре на нидерландской военной базе Гилзе-Рейен, ее посетили представители обвинения и защиты.
Фото: Piroschka van de Wouw — Pool/Getty Images
В лондонском музее Виктории и Альберта с 29 мая по 12 сентября пройдет выставка "Epic Iran"
Фото: EPA/Vostock-photo
Контейнеровоз с грузом химикатов уже шестой день горит в море близ столицы Шри-Ланки Коломбо. Команда и спасатели были эвакуированы накануне, после того как на горящем судне произошел взрыв.
Фото: EPA/Vostock-photo
Миннеаполис вспоминает Джорджа Флойда в годовщину его смерти
Фото: Stephen Maturen/Getty Images
Художница Патрисия Пиччинини преобразила бальный зал на вокзале Флиндерс-Стрит в рамках фестиваля искусств "RISING" в Мельбурне
Фото: Darrian Traynor/Getty Images
Весенняя мойка памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин во время визита в Шотландию
Фото: PA/ТАСС
Буддийские монахи во время церемонии посвященной Дню Весак, годовщине просветления Будды, в Бангкоке
Фото: EPA/Vostock-photo
Утренний туман на юге Польши
Фото: EPA/Vostock-photo
Отдыхающие московском парке Горького
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Каякинг в Камчатском крае
Фото: Елена Верещака/ТАСС
В Барселоне прошли акции протеста против выселения людей из самовольно занятого ими здания
Фото: EPA/Vostock-photo
Бездомные животные в Ялове, Турция
Фото: Isa Terli/Anadolu Agency via Getty Images
В индийских штатах Одиша и Западная Бенгалия начали эвакуацию населения из-за приближения тропического циклона "Яас"
Фото: EPA/Vostock-photo
Извержение вулкана Этна продолжается в Италии
Фото: АР/ТАСС
Два восьмимесячных львенка прибыли в зоопарк хорватского города Осиек
Фото: PA Images/ТАСС
Последний звонок в Нахимовском военно-морском училище в Севастополе
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Греции открыт туристический сезон
Фото: Zuma/ТАСС
Семейная ферма с экзотическими животными в немецком Штернберге терпит убытки из-за введенных ограничительных мер по COVID-19
Фото: DPA/ТАСС
129-ю годовщину со дня рождения экс-президента Югославии Иосипа Броз Тито отмечают в Белграде
Фото: АР/ТАСС
В Москве на улице Большая Якиманка художник Покрас Лампас представил граффити с именами пропавших детей
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Испания открыта для британских туристов
Фото: Carlos Gil/Getty Images
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Billboard Music Awards. На фото: диджей Marshmello и участник группы Jonas Brothers Джо Джонас.
Фото: AP/ТАСС
Члены экипажа и сотрудники авиакомпании Thai Vietjet Air привились от COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo
В Лондоне прошел пресс-показ оружия и доспехов аукционного дома "Bonhams"
Фото: EPA/Vostock-photo
В Иерусалиме застрелили палестинца, который напал с ножом на израильтян возле штаб-квартиры полиции
Фото: EPA/Vostock-photo
Накануне в Токио прошла акция протеста против проведения Олимпийских игр
Фото: Carl Court/Getty Images
В немецком Травемюнде открылась выставка песчаных фигур
Фото: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images
Активисты, ведущие борьбу с домашним насилием, проводят демонстрацию у здания парламента в австралийской Канберре
Фото: EPA/Vostock-photo
Индия преодолела барьер в 300 000 смертей от коронавируса, регистрируя более 4000 смертей в день
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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