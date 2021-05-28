НОВОСТИ МИРА

Число погибших от коронавируса в Непале превысило семь тысяч человек

Фото: EPA/Vostock-photo

Полнолуние в Нью-Йорке

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов. На пост президента, помимо Асада, претендовали ещё два кандидата.

Фото: АР/ТАСС

Крупнейший в мире искусственный остров фламинго в национальном парке в Измире, Турция

Фото: Halil Fidan/Anadolu Agency via Getty Images

Власти Демократической Республики Конго провели эвакуацию населения города Гома из-за извержения вулкана Ньирагонго, одного из самых активных и опасных вулканов в мире. На фото: беженцы из Гомы в пункте раздачи еды.

Фото: AP/ТАСС

Развалины разрушенного дома в городе Бейт-Ханун на севере сектора Газа. 21 мая, после 11 дней обстрелов израильской территории из сектора Газа и ответных ударов армии обороны Израиля, вступил в силу режим прекращения огня.

Фото: EPA/Vostock-photo

Герцог и герцогиня Кембриджские во время мини-турне по Шотландии

Фото: Jane Barlow-WPA Pool/Getty Images

В Барселоне прошла акция протеста сотрудников Nissan после объявления компанией планов закрытия завода

Фото: EPA/Vostock-photo

Продолжается уборка мусора у берегов Шри-Ланки после пожара на контейнеровозе X-Press Pearl, перевозившем 25 тонн азотной кислоты

Фото: AP/ТАСС

В России отмечают День пограничника

Фото: EPA/Vostock-photo

Жара в Йемене

Фото: EPA/Vostock-photo

Чернорукий гиббон ​ в центре реабилитации исчезающих животных, в индонезийской провинции Ачех

Фото: EPA/Vostock-photo

Калифорнийская долина столкнулась с серьезнейшей засухой. Фермерам не хватает воды для выращивания сельскохозяйственных культур, так как колодцы и водохранилища пересыхают. Некоторые вырывают растения, требующие обильного полива, например, миндаль.

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Власти австралийского штата Виктория ввели жесткий карантин на неделю. На фото: акция протеста против изоляции в Мельбурне.

Фото: EPA/Vostock-photo

Один из первых полицейских участков Лондона станет новым музеем полиции на Боу-стрит и откроется для публики 28 мая

Фото: AP/ТАСС

Циклон "Яас" обрушился на берег в прибрежной зоне Западной Бенгалии, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

В столетнюю годовщину расовых беспорядков в американской Талсе состоялся показ документальных фильмов в автокинотеатре

Фото: AP/ТАСС

В Колумбии продолжаются манифестации против налоговой реформы. На фото: участница университетской театральной труппы выступает во время антиправительственного марша в Боготе.

Фото: AP/ТАСС

В немецкой коммуне Херингсдорф 1 июня откроется для посетителей туристическая тропа длиной 1350 метров, расположенная на высоте 23 метра

Фото: DPA/ТАСС

Президент Эквадора Гильермо Лассо принял участие в церемонии передачи власти от коренных народов. Несколько дней назад Лассо вступил в должность президента страны.

Реконструкция потерпевшего крушение на Украине в июле 2014 года "Боинга". Обломки хранятся в ангаре на нидерландской военной базе Гилзе-Рейен, ее посетили представители обвинения и защиты.

Фото: Piroschka van de Wouw — Pool/Getty Images

В лондонском музее Виктории и Альберта с 29 мая по 12 сентября пройдет выставка "Epic Iran"

Фото: EPA/Vostock-photo

Контейнеровоз с грузом химикатов уже шестой день горит в море близ столицы Шри-Ланки Коломбо. Команда и спасатели были эвакуированы накануне, после того как на горящем судне произошел взрыв.

Фото: EPA/Vostock-photo

Миннеаполис вспоминает Джорджа Флойда в годовщину его смерти

Фото: Stephen Maturen/Getty Images

Художница Патрисия Пиччинини преобразила бальный зал на вокзале Флиндерс-Стрит в рамках фестиваля искусств "RISING" в Мельбурне

Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Весенняя мойка памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин во время визита в Шотландию

Фото: PA/ТАСС

Буддийские монахи во время церемонии посвященной Дню Весак, годовщине просветления Будды, в Бангкоке

Фото: EPA/Vostock-photo

Утренний туман на юге Польши

Фото: EPA/Vostock-photo

Отдыхающие московском парке Горького

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Каякинг в Камчатском крае

Фото: Елена Верещака/ТАСС

В Барселоне прошли акции протеста против выселения людей из самовольно занятого ими здания

Фото: EPA/Vostock-photo

Бездомные животные в Ялове, Турция

Фото: Isa Terli/Anadolu Agency via Getty Images

В индийских штатах Одиша и Западная Бенгалия начали эвакуацию населения из-за приближения тропического циклона "Яас"

Фото: EPA/Vostock-photo

Извержение вулкана Этна продолжается в Италии

Фото: АР/ТАСС

Два восьмимесячных львенка прибыли в зоопарк хорватского города Осиек

Фото: PA Images/ТАСС

Последний звонок в Нахимовском военно-морском училище в Севастополе

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Греции открыт туристический сезон

Фото: Zuma/ТАСС

Семейная ферма с экзотическими животными в немецком Штернберге терпит убытки из-за введенных ограничительных мер по COVID-19

Фото: DPA/ТАСС

129-ю годовщину со дня рождения экс-президента Югославии Иосипа Броз Тито отмечают в Белграде

Фото: АР/ТАСС

В Москве на улице Большая Якиманка художник Покрас Лампас представил граффити с именами пропавших детей

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Испания открыта для британских туристов

Фото: Carlos Gil/Getty Images

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Billboard Music Awards. На фото: диджей Marshmello и участник группы Jonas Brothers Джо Джонас.

Фото: AP/ТАСС

Члены экипажа и сотрудники авиакомпании Thai Vietjet Air привились от COVID-19

Фото: EPA/Vostock-photo

В Лондоне прошел пресс-показ оружия и доспехов аукционного дома "Bonhams"

Фото: EPA/Vostock-photo

В Иерусалиме застрелили палестинца, который напал с ножом на израильтян возле штаб-квартиры полиции

Фото: EPA/Vostock-photo

Накануне в Токио прошла акция протеста против проведения Олимпийских игр

Фото: Carl Court/Getty Images

В немецком Травемюнде открылась выставка песчаных фигур

Фото: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images

Активисты, ведущие борьбу с домашним насилием, проводят демонстрацию у здания парламента в австралийской Канберре

Фото: EPA/Vostock-photo

Индия преодолела барьер в 300 000 смертей от коронавируса, регистрируя более 4000 смертей в день

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/