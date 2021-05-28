Как одна плотина, о которой говорится в Коране, погубила великую древнюю империю

Недалеко от древнейшего азиатского города Мариб в Йемене находятся руины некогда грандиозной плотины. Учёные считают Великую Марибскую плотину одним из величайших инженерных чудес древнего мира. Она простиралась почти на шесть сотен метров и была одной из крупнейших плотин своей эпохи. Это колоссальное сооружение превращало мёртвую пустыню в прекрасный оазис. Как разрушение плотины стало причиной гибели величественной древней империи и нашло своё отражение даже в Коране, далее в обзоре.

Инженерное чудо древнего мира

Великая плотина позволяла орошать более ста квадратных километров песчаной почвы вокруг Мариба, который в то время был крупнейшим городом на юге Аравии. Это также древнейший город в Йемене. Он имеет наибольшую археологическую значимость во всём аравийском регионе.

Расположение Марибской плотины.

Мариб был столицей великой империи древности — Сабейского царства. Историки называют его «Колыбелью цивилизации». За семь столетий до Рождества Христова здесь началось строительство знаменитой Марибской плотины. Она стала гигантским комплексом исполинских гидротехнических сооружений, состоящим из десятикилометровых дамб, нескольких сотен шлюзов и многочисленных каналов.

В течение тысячи лет это монументальное сооружение являлось одним из чудес Аравии. Неудивительно, ведь вода в пустыне — это процветание. Она дала региону возможность собирать богатые урожаи, выращивать великолепные цветущие сады и разводить рыбу. Благодаря всему этому Сабейское царство было одной из самых богатых и величайших торговых империй древности.

Это было настоящее чудо инженерной мысли.

В 6 веке, в год рождения пророка Мухаммеда, плотина рухнула. Это убило город и привело к гибели величественной древней цивилизации. Одни народы переселились, другие вымерли. Некогда великое царство оказалось во власти песков. Это было настолько грандиозным событием в исламском мире, что нашло своё отражение даже в Коране.

Сабейское царство

Город Мариб был столицей царства Саба, в некоторых источниках Шеба, а на западе более известного как Сава. Царица именно этого царства стала легендой, посетив царя Соломона в Иерусалиме. В Библии описана история о том, как она привезла для прославленного мудрейшего правителя целый караван ценных даров. Там было много золота, драгоценных в то время специй и масел.

Визит царицы Савской к царю Соломону.

Царица загадывала Соломону загадки, чтобы проверить, правда ли, что он столь мудр, как о нём говорят. Царь разгадал их все. Он помог царице Савской советами и объяснил ей всё, что её волновало. К сожалению, кроме этого текста больше нет никаких исторических подтверждений существования царицы Савской. Она упоминалась позже в арабских текстах, а также в эфиопских легендах. Но столь щедрые подарки вполне соответствовали богатству сабейской империи.

Богатство Сабейского царства было сказочным.

Империя пряностей

Сабейское царство стало сказочно богатым, благодаря торговле вдоль «Пути пряностей». Эта дорога проходила между югом Аравии и портом Газа. Также она была известна под названием «Путь благовоний». Мариб был одним из пунктов, где останавливались торговцы для отдыха и обмена товарами.

Мариб был монополистом на рынке двух самых редких и ценных продуктов древности — ароматических смол ладана и мирры. Их добывали из сока деревьев, которые росли в этой местности. Эти вещества широко использовались в древнем мире с ритуальными и медицинскими целями. Божественный аромат ладана и мирры использовали при царских дворах по всему миру. Эти деревья чрезвычайно засухоустойчивы. Тем не менее, эти растения требуют очень тщательного ухода. Вместе с финиковой пальмой эти сельскохозяйственные культуры составляли основу экономики Сабейского царства.

Смолы ладана.

Развитое сельское хозяйство в пустыне? Это стало возможным, благодаря инженерному гению сабейцев. Они построили обширную ирригационную сеть, включающую в себя сложную систему колодцев и каналов. В центре этой системы была Марибская плотина.

Дерево, из которого добывают ладан.

Построена она была из раствора и камня. Великая плотина пересекала большой овраг среди холмов Балак Вади Адхана. Согласно сохранившимся данным, высота дамбы была полтора десятка метров, а длина составляла почти километр. Конечно, когда плотину только построили где-то между 1750 и 1700 годами до нашей эры, она не была столь массивным и впечатляющим сооружением. В 7 веке она приобрела всю свою колоссальность. У неё были огромные каменные и известковые опоры, соединённые по периметру каменной кладкой. Эти опоры сохранились по сей день.

Руины старого Мариба.

Падение великой империи

Марибскую плотину поддерживали в рабочем состоянии целые поколения сабейцев на протяжении веков. Позже этим занимались правители Химьяритского царства. Химьяриты реконструировали дамбу. Они увеличили её высоту, построили новые шлюзы, водосбросы, отстойный пруд и километровый канал с распределительным резервуаром. Была проведена грандиозная работа.

Руины плотины, 1985 год.

К сожалению, со временем колоссальное сооружение начало разрушаться. Все инженерные знания и сложные методы гидротехники, которыми так славилось Сабейское царство стали забываться. Содержать плотину в должном состоянии становилось всё труднее и труднее. Окончательно Марибская плотина рухнула в 570 году.

Историки до сих пор не пришли к единому мнению по поводу причин произошедшего. Кто-то считает, что виной всему стали сильные дожди. Другие учёные полагают, что каменная кладка была сильно повреждена в результате землетрясения. Легенда гласит, что брешь проделали крысы. Коран утверждает, что таким образом бог наказал сабейцев за неблагодарность. Священные писания гласят:

«Вкушайте от плодов вашего Господа и будьте благодарны Ему. Хорошая земля и прощающий Господь. Но они отвернулись, поэтому мы послали на них наводнение плотины, мы заменили их цветущие сады садами горьких плодов».

Событие было столь важным для исламского мира, что даже записано в Коране.

Ирригационная система вышла из строя. К этому времени Мариб утратил своё превосходство на рынке мирры и ладана. Постепенно город начал приходить в упадок. Население мигрировало в иные регионы Аравии.

Всё, что осталось от некогда великого сооружения.

Сегодня в Марибе выращивают лишь немного пшеницы, а в сезон дождей — сорго, кунжут и разновидность люцерны, которую скармливают животным. Старый город по большей части лежит в руинах. Современный город, который возник рядом, является лишь тенью своего прежнего «я». Он служит всего-навсего тихим эхом величественной славы и сказочного процветания великой империи древности.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/270521/49956/