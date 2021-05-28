Заклинатель львов

Зоолог и специалист по поведению животных Кевин Ричардсон управляет парком «Королевство Белых Львов» в Южной Африке. Более 10 лет он работает с гиенами, львами и другими большими кошками, такими как гепарды и леопарды. В общении с дикими животными Кевин не использует привычные методы дрессировки. Во всем мире его знают, как «Заклинателя львов».

Ричардсон родился в 1974 году в самом крупном городе ЮАР, в Йоханнесбурге, недалеко от Апельсиновой рощи.

Он учился в университете на факультете зоологии, но ушел спустя два года. Сам он это объясняет тем, что в университете невозможно достаточно хорошо изучить млекопитающих, так как большое количество времени там посвящают изучению простейших организмов, а он не хотел тратить время на изучение огородных улиток.

Вообще, Кевин никогда не думал, что работа с животными будет его основной работой, он считал ее просто своим хобби.

Однажды хозяин Львиного Парка пригласил Кевина на работу к себе, вначале на неполный рабочий день. Тогда у будущего «Заклинателя» Кевина появился шанс поработать с двумя 7-месячными львами Тау и Наполеоном.

Его многие предупреждали, что не стоит пытаться приручить уже достаточно взрослых львов, но он решил попробовать. Работе с животными приходилось уделять много времени. Кевину все сложнее было разрываться между парком и своей основной работой. Тогда он и решил уйти с основной работы на постоянную работу в парк.

Его достижения по работе с животными были невероятными. Он настолько подружился со своими львами, что может свободно играть, купаться и даже спать с ними.

Кевин Ричардсон не использует привычные методы дрессировки. Вместо этого, он использует любовь, взаимопонимание и доверие.

У Кевина сложились удивительные отношения с животными, основанные на взаимном уважении. Он может посадить гиену к себе в машину, искупаться с огромной львицей, которой ничего не стоит разорвать его или утопить.

Его без труда принимают в свои стаи дикие и очень опасные для человека животные.

Узнав о достижениях Кевина с животными, СМИ завалили его предложениями о съемках документальных фильмов, рекламных роликов и т. д. Так Кевин стал готовить животных для съемок в фильмах. Как сам он признается, работа в парке не приносит достаточной прибыли.

В настоящее время Ричардсон является руководителем парка «Королевство Белых Львов», который занимается подготовкой животных специально для съемок в документальных фильмах. Площадь парка составляет 800 гектаров. Парк находится в 50 милях от Йоханнесбурга.

Ричардсон работает с большими кошками и полагается на инстинкт вместо обычных правил. Он спал, питался, и жил рядом со своими львами. Наряду со львами, он работает с гепардами, леопардами, и гиенами.

Он предпочитает львов любой другой большой кошке. Его отношения с животными, однако, не создаются мгновенно. Они являются результатом длительной работы.



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Его уникальные отношения с родом Пантеры рассеяли много мифов относительно заботы о львах. Ричардсон показывает, что львы и любые другие дикие животные имеют лица, чувства, характеры и являются социальными существами. Он показывает, что различные виды могут взаимодействовать вместе, просто основываясь на взаимопонимании и взаимном доверии.

Это не означает, что не существует никаких опасностей. Ричардсона в течение его карьеры не раз ранили его подопечные.

Ричардсон быстро узнал о том, какую опасность представляет взрослый лев, который пока мало с тобой знаком. Однажды 4-летний лев зажал его и укусил, после этого он его отпустил. С тех пор Ричардсон полагается на свои инстинкты и избегает близких контактов с животными, если чувствует, что что-то не в порядке с ними.

В еще одном инциденте львы были в хорошем настроении. Тогда два 180-килограммовых льва бросили Ричардсона на землю, и другая львица вскочила на него. Она немного повредила ему лицо. Кроме того, львы очень любят его облизывать, когда он с ними играет, а их языки шершавые, как наждачная бумага, и лев может легко повредить кожу, лизнув ее 3-4 раза.

Животные Ричардсона часто царапают его во время игр. Даже те животные, с которыми он начал работать, когда они еще были детенышами, иногда его кусают. Это в природе у львов — царапать друг друга, а Ричардсона они расценивают как члена своей семьи и поступают с ним так же.

Ричардсона не пугают эти опасности. В интервью он говорит: «Очевидно, каждый понимает опасность работы с животными такого типа. Я взвесил все доводы «за» и «против», и доводы«за» сильно перевесили доводы «против». Животное всегда предупреждает о следующем его шаге».

Популяция львов снизилась приблизительно от 350 000 до 25 000 особей за 15 лет. Охота на львов в Южной Африке приносит более 90 млн долларов в год. Иностранные туристы иногда платят до $40 000, чтобы поохотиться на львов. Правительство не запрещает охоту на львов из-за ее доходности. Местные власти продают разрешения на убийство носорогов, львов, слонов и жирафов.

Фильм Кевина Ричардсона «Белый Лев» как раз рассказывает об этих событиях и заставляет людей задуматься о жестокости подобной деятельности. Ричардсон надеется, что внимание средств массовой информации к его фильмам привлечет общественность и расскажет ей о трудностях существования животных Африки.

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/zaklinatel-lvov.html