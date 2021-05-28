Веселые и курьезные истории с легендарной Фаиной Раневской, которые лишь прибавляли ей популярности

Советскую актрису Фаину Раневскую считают легендой кино. Несмотря на то, что она была актрисой второго плана, Раневская порой затмевала игру главных героев. Сложности характера и манера говорить прямо и открыто, часто втягивали её в разные анекдотические истории. А её «крылатые фразы», звучавшие в фильмах и жизни, уже давно стали общественным достоянием.

Крылатые фразы Фаины Раневской.

Какая известная фраза Фаины Раневской больше всего запомнилась

Популярность бывает разная. А вот у Фаины Раневской «звездность» была необычная, впрочем, как и она сама. Её смешные фразы до сих пор передаются из уст в уста. По сей день вызывают улыбки на лицах и восспоминания об актрисе. Что интересно, актриса могла «вставлять жгучие словечки» не только на съемках фильмов. Она так выражалась и в повседневной жизни.

Знаменитая фраза из семейной комедии «Подкидыш» 1939 года «Муля, не нервируй меня!» долгое время была визитной карточкой актрисы. Интересно, но это выражение не было в сценарии, актриса придумала его сама, импровизируя. Фразу повторяли все и везде. Сначала Раневская сдержанно относилась к всеобщему ажиотажу, но потом её это откровенно начало раздражать. Однажды её окружили дети и начали выкрикивать «Муля, не нервируй меня!». Раневская откровенно это привело в бешенство, и она в сердцах высказалась: «Пионеры! Идите в задницу! Построились парами и марш отсюда!».

Афоризмы Фаины Раневской.

С самого начала Фаина Раневская относилась к роли Ляли, как чему-то не значимому и не яркому в её карьере. Хотя прочитав сценарий к фильму, отметила, что, наверное, сценаристы писала роль под неё. Неожиданная огромная популярность изменила её отношение – актриса просто стала ненавидеть свою роль. А всё благодаря придуманной ей же фразе: «Муля, не нервируй меня!».

Это выражение преследовало её всю жизнь. Даже на вручении ордена за творческую деятельность сам Леонид Брежнев с выражением произнес её легендарную фразу. Фаине Раневской стоило больших усилий сдержать своё негодование. Всё-таки перед ней был Генсек. Хотя с другими высокопоставленными лицами и известными режиссерами она не церемонилась.

Крылатые цитаты Фаины Раневской.

Какие курьезные истории периодически происходили с Фаиной Раневской

Фаина Григорьевна любила и умела эпатировать окружающих. Как-то после очередного спектакля Раневская решила расслабиться. Она сняла с себя одежду, расположилась удобно в кресле и курила с наслаждением. Неожиданно в дверном проеме показался один из сотрудников театра. От увиденного он застыл на месте, открыв рот. Раневская не растерялась: «Вас случайно не шокирует, что я здесь курю?».

Ироничная мудрость Фаины Раневской.

Актриса, приглашая к себе домой коллег предупредила о неисправном звонке:

« — Когда придете ко мне, лучше стучите ногами – сказала Раневская.

— Отчего же ногами? – спросили коллеги

— Уверена, что придете вы ко мне не с пустыми руками – подчеркнула Фаина Григорьевна».

Это только малая часть курьезных историй, которые постоянно происходили в жизни актрисы. А сколько было пронзительных и мудрых фраз уже и не счесть.

Веселый юмор Фаины Раневской

Как псевдоним помог Раневской в жизни, и почему она выбрала одиночество

Известно, что популярность в СССР к Фаине Раневской пришла под этой фамилией. Но немногие знают, что по паспорту она была Фаина Гиршевна Фельдман. Уже в зрелом возрасте актриса оставила неизменным только свое имя. А причины, заставившие её изменить отчество и фамилию, были серьезными. Её отец был очень богатым человека. До революции он владел лавками и фабрикой. А с приходом большевиков бежал с семьей за границу в Чехию. Фаина отказалась уезжать.

Поэтому безопаснее было взять другую фамилию, а отчество немного видоизменить. А фамилию помог выбрать случай. На прогулке со своим спутником у Фаины Григорьевны (по некоторым источникам Георгиевны) ветер из рук вырвал несколько денежных купюр. Она только заметила, что они красиво летят. На что спутник подметил, что та напоминает Любовь Раневскую из «Вишневого сада» Чехова. А друзья называли её Фуфа.

Искрометный сарказм Фаины Раневской.

У Фаины Григорьевны никогда не было мужа и детей. В её жизни была сильная любовь в 19 лет и разочарование. С тех пор Раневская испытывала к мужскому полу отвращение и даже определенную ненависть. Не допускали мысли, что кто-то может быть с ней рядом. А вот детей актриса очень любила и мечтала о них. Но мужчин рядом с собой она не хотела видеть.

Правда, она всегда уделяла внимание и проявляла заботу о детях друзей. Свою жизнь Фаина Раневская посвятила кино и театру. Только там некрасивая Фаня становилась яркой Фаиной.

Женская мудрость Фаины Раневской.

В жизни актрисы было множество курьезных историй и мудрых фраз. Несмотря на её тяжелый характер и прямоту высказываний, её любили и ценили. Не только, как талантливую актрису, неординарную личность, но и как преданного друга.

В продолжение темы рассказ о том, от чего Фаина Раневская падала в обморок и другие малоизвестные факты о королеве сарказма.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/280521/49945/