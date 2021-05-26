17 интересных фактов о памятнике "Медный всадник"

Екатерина II

1. Ровно 253 года назад, в 1768 году, Российская императрица Екатерина II, издала указ о возведении памятника основателю Санкт-Петербурга, императору Петру I.

2. Первоначальное название «Медного всадника» было "монумент Петра Великого" или "памятник Петру I".

3. Скульптура была выполнена французом Этьеном Фальконе. Он отверг предлагаемые образы окружением императрицы и воплотил своё видение «созидателя, законодателя и благодетеля своей страны», который «простирает десницу над страной, проезжая её верхом на коне».

Хотя сам мастер признавал своим лучшим произведением другую скульптуру, статую «Зима». Девушка олицетворяет зиму. На кубе, на котором она восседает, высечены знаки зодиака, а с другой стороны от цветов стоит чаша, расколотая от заледеневшей воды.

Цензура. Скульптура "Зима"

«Это, может быть, самая лучшая вещь, какую я мог сделать, и я смею думать, что она хороша». Этьен Фальконе

Может быть, скульптура Петра не стала его любимой, потому что у него никак не получалось сделать взгляд императора выразительным?

4. Решение придумала ученица мастера, 20-летняя Мари Анн Колло. Выразительным взгляд она придумала сделать при помощи сердечек. Приглядитесь, вблизи зрачки Петра выполнены в форме сердечек, а издали кажется, что Пётр продолжает наблюдать за тобой даже при ходьбе.

Заказчице императрице это решение настолько понравилось, что она назначила Мари Анн Колло пожизненную пенсию в 10 тыс руб и посодействовала избранию её в академики Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге.

Портрет Этьена Фальконе

Портрет Мари Анн Колло

В Петербурге Мари Анн вышла замуж за сына Этьена Фальконе, и в 1778 году пара переехала в Париж. Брак оказался непродолжительным. Мари Анн подавала жалобы на жестокое обращение от супруга и просила развод. В 1779 году она со своим учителем Этьеном переехала в Голландию, они получили заказ на изготовление серии портретов. С 1783 года Этьен и Мари Анн заказы не брали — Мари Анн всё время уделяла разбитому параличом свёкру до самой его смерти в 1791 году. После Мари Анн переехала в небольшое поселение во Франции и скульптурой и живописью больше не занималась.

5. Образом, по которому была выполнена скульптура головы, стала посмертная маска Петра I, которую изготовил итальянский скульптор и архитектор Растрелли. Увидеть оригинальную маску сейчас можно в Русском музее, в Санкт-Петербурге.

6. Мастерской для создания скульптуры стала бывшая Тронная зала деревянного Зимнего дворца Елизаветы Петровны. А жильё Фальконе предоставили на месте бывшей каменной конюшни при дворце.

7. Вот как видел образ императора Этьен Фальконе:

Монумент мой будет прост… Я ограничусь только статуей героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя, хотя он, конечно, был и тем и другим. Гораздо выше личность созидателя-законодателя.

Пётр одет в простую, не парадную и довольно лёгкую одежду, похожую на римскую тогу. Вместо роскошного седла — медвежья шкура, «которая символизирует нацию, цивилизованную государем». А сама скульптура как будто бы в движении, что тоже редкое явление среди подобных скульптур правителей. Камень, на котором стоит скульптура — символ преодолённых трудностей Петром I. Змея у ног коня символизирует «вражеские силы», а ещё, опутывая задние ноги коня, она становится дополнительной опорой, что делает её более устойчивой.

8. Скульптура стоит на исполинском камне, который назывался в народе «Гром-камень». Он был найден около деревни Конная Лахта. Говорят, когда его смогли поднять на поверхность земли, то яму сразу же затопила вода. Сейчас это место известно как Петровский пруд.

9. Для перевозки было выбрано холодное время года, когда земля подмерзла уже достаточно, чтобы камень по пути нигде не увяз. Перевозка началась с конца ноября 1769 года и завершилась весной 1770 года на пристани Финского залива, преодолев около 7855 метров, где свой путь камень продолжил вплавь, на специально построенном судне мастера-кораблестроителя Григория Корчебникова.

10. Следующей задачей стала погрузка камня на судно. Как это было сделано? Заранее были вбиты специальные сваи под водой. Над ними, на поверхности воды подплывало судно, а потом его подтапливали так, чтобы оно равномерно ушло под воду. Потом камень смогли погрузить на судно и отправить за 13 км вплавь до Сенатской площади.

11. «Гром-камень» прибыл на Сенатскую площадь осенью 1770 года, спустя год после начала "путешествия". На это событие пришли посмотреть огромное количество людей. К этому времени на месте выгрузки, под водой были такие же сваи, как при погрузке, и, когда судно с камнем причалило, судно начали опять подтапливать так, чтобы можно было выгрузить камень на берег Невы.

12. Почему нельзя было сначала обточить камень, а потом привезти, это значительно бы сократило трудозатраты. Дело в том, что так распорядилась императрица, пожелавшая видеть в первоначальном виде на месте установки. А вот уже на месте форму изменили, уменьшив его прежний объём. Кстати, за доставку заплатили более 7000 рублей, были задействованы силы более 500 человек.

В процессе перевозки камень естественно стесался, уменьшился с 2000 тонн до 1600 тонн.

13. Первоначальный вариант из гипса сначала показывали широкой публике в течение 2 недель, потом отправили в отливку летом 1775 года.

За принятие архитектурных решений отвечал руководитель проекта — архитектор Юрий Фельтен, академик Императорской Академии художеств и один из архитекторов Дворцовой набережной, Эрмитажа, многих церквей и дворцов.

Портрет Юрия Матвеевича Фельтена

14. В 1778 году Этьен Фальконе уехал из России, напоследок прихватив с собой все чертежи и технические расчёты, поэтому все оставшиеся работы были под ответственностью Юрия Матвеевича Фельтена.

Открытие памятника состоялось в августе 1782 года. Этьен Фальконе на церемонию открытия приглашён не был.

Фрагмент

15. Все видели слова на памятнике «ПЕТРУ перьвому ЕКАТЕРИНА вторая лѣта 1782» и «PETRO primo CATHARINA secunda MDCCLXXXII». Но есть и другие слова, они спрятаны среди складок плаща Петра «Лепил и отливал Этьен Фальконе парижанин 1778 года».

16. Спустя годы, в 1812 году, когда император Александр I опасался за результаты войны с французами, то он выделил несколько тысяч рублей на вывоз в Вологодскую губернию скульптуры с постаментом. Но в это время некий майор Батурин поведал свой эпичный сон другу, князю Голицыну, а тот передал его слова Александру, что во сне конь спрыгивает с камня и всадник Петр I направляет коня к Каменному острову, где во дворце тогда проживал Александр I. Когда Пётр с конём въехали во двор Каменноостровского дворца, на встречу им вышел Александр I, к которому обратился Пётр «Молодой человек, до чего ты довёл мою Россию! Но покуда я на месте, моему городу нечего опасаться!». Всадник развернул коня и отправился обратно. В итоге, Александр отменил распоряжение и памятник остался на своём месте.

17. По одной из версий, именно этот случай стал основой поэмы Александра Пушкина «Медный всадник».

За ним несется Всадник Медный

На звонко-скачущем коне;

И во всю ночь безумец бедный,

Куда стопы ни обращал,

За ним повсюду Всадник Медный

С тяжелым топотом скакал.

Александр Сергеевич, видимо, для рифмы и яркого образа сделал всадника медным, хотя на самом деле он, как и конь, был отлит из сплава бронзы.

По другой версии, тогда многие называли сплав сплав меди и олова — медью, а не бронзой. Например, пушечная медь состояла из 91% меди и 9% олова, церковная медь состояла из 75% меди и 25% олова и т.д.

Тем не менее, название «Медный всадник» настолько прижилось, что сделалось практически официальным.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5feef4d7c0060a2f29a029af/17-interesnyh-faktov-o-pamiatnike-mednyi-vsadnik-60a130a6cd17c611d4111452