Что погубило «главного дизайнера Америки», который создал шляпку для Джеки Кеннеди: Комета по имени Холстон

В мае 2021 года состоялась премьера сериала «Холстон», где Юэн Макгрегор сыграл культового дизайнера Роя Холстона. В свое время этот американский модельер стремительно взлетел к вершинам славы, создал шляпку для Джеки Кеннеди, одевал участников бала Трумена Капоте, первым вышел на азиатские рынки, коренным образом изменил подход к крою, стер границы между массовой и высокой модой… и исчез с модного небосклона так же внезапно, как появился. Он мечтал «одевать всю Америку» — и этого ему не простили.

Рой Холстон. Холстон за работой.

Рой Холстон Фровик родился в 1932 году в штате Айова, в консервативной семье бухгалтера норвежского происхождения. В очень юном возрасте он четко осознал: ему нравится мода. С детских лет он придумывал наряды для мамы и сестры и не видел себя ни в какой другой профессии. Холстон поступил в Чикагский институт искусств, в годы учебы подрабатывал в универмаге Carson Pirie Scott – красиво раскладывал товары на полках, оформлял витрины. Тогда же он начал придумывать шляпки и уже в двадцать лет открыл собственное дело. Шляпки у Холстона – отныне он звал себя только так, никакого «Роя» и уж тем более никого «Фровика» — получались совершенно фантастические. Блестки, перья, цветы, бахрома, сложные формы… Его изобретательность привлекала внимание. Холстон завел дружбу с известным в модных кругах Чикаго парикмахером Андре Безилем, у которого был салон на территории отеля Ambassador (а вскоре предприятие «переехало» на Мичиган-Авеню). Некоторое время они сотрудничали – сначала Безиль представил несколько работ Холстона своим клиенткам, а после они открыли оригинальный салон-шоурум, где парикмахер стриг и укладывал, а дизайнер – продавал свои шляпки. И вот однажды Холстон проснулся знаменитым: о нем написали Chicago Daily News.

Холстон на заре карьеры.

Через несколько лет Холстон переехал в Нью-Йорк. Там он работал в ателье Лили Даше, где быстро перешел от кройки и шитья к разработке моделей. В Нью-Йорке Холстон завел множество полезных знакомств, подружился со всеми редакторами, журналистами и фотографами американского глянца и покинул студию… чтобы стать управляющим универмага Bergdorf Goodman.

Жаклин Кеннеди в шляпке от Холстона.

В 1961 году Жаклин Кеннеди появилась на инаугурации своего супруга в белой шляпке-таблетке, которую разработал Холстон. Этого было достаточно, чтобы он стал «главным дизайнером Америки», живой легендой. Так в число клиенток Холстона вошли Рита Хейворт, Марлен Дитрих, Диана Вриланд… С последней – и с Лайзой Миннелли – он был в теплых приятельских отношениях. В 1966 году Трумен Капоте получил шесть миллионов долларов за роман «Хладнокровное убийство» и по такому случаю организовал «черно-белый бал», где присутствующим пришлось мириться со строгим дресс-кодом: всем предписывалось быть в масках. Почти все заказали аксессуары у Холстона… которого, кстати, на мероприятие пригласить никто не потрудился. Впрочем, теперь у него была армия верных клиенток, что гораздо важнее, чем приглашение на вечеринку.

Холстон с моделями.

Шляпки, впрочем, отживали свое, в мир врывалась эпоха диско, а вместе с ней – первая коллекция женской одежды, разработанная Холстоном для Bergdorf Goodman. Она имела огромный успех. Вскоре он начал выпуск одежды под собственным брендом – и пусть сегодня его имя почти забыто, многие изобретения Холстона прочно вошли в модную повседневность.

Фотографии моделей с показа Холстона.

Он придумал платье-рубашку из «ультразамши» и вообще ввел моду на этот материал. Модели Холстона были обманчиво просты и элегантно минималистичны, он отказался от лишних деталей и жесткого кроя, позволив ткани плавно струиться по телу, подчеркивая достоинства без ущерба для комфорта.

Трикотажный костюм и шляпа от Halston.

Вечернее платье Halston.

Вискозный трикотаж, кашемир, мягкие драпировки, асимметричные декольте, платья-бандо, вырез-лодочка, сползающий на одно плечо, разрезы и уютно облегающие вязаные платья… А еще – платье из цельного куска ткани. Холстон был однозначным сторонником женских брюк, утверждая, что без удобства не может быть красоты. Сегодня целая плеяда европейских и американских дизайнеров называют Холстона своим вдохновителем.

Рой Холстон с моделями.

Дружелюбие Холстона не имело границ – он даже умудрился с первой же встречи сдружиться с Энди Уорхолом, которого не так-то просто было впечатлить. Уорхол неотступно следовал за ним с камерой в руках, снимал его примерки и показы… Он же, по-видимому, вдохновил Холстона на поездку в Китай. В 80-е перспективы сотрудничества с азиатским рынком казались весьма туманными, а он, взяв с собой лучших своих моделей, провел там несколько громких показов, буквально «прорубив окно» в Китай.

Платье из единого куска ткани. Кафтан и брюки.

Как же вышло, что его модная империя потерпела крах?

Холстон мечтал коренным образом изменить модную индустрию, сделав свои модели доступными для всех и каждой. Он сотрудничал с демократичными магазинами одежды, где могли одеваться женщины из среднего класса. Он разрабатывал униформу для персонала Braniff International Airways и работников автомобильного проката Avis, создавал спортивную форму… Сегодня знаменитые дизайнеры не брезгуют коллаборациями с масс-маркетом, границы между массовой и высокой модой практически стерлись. Но стерлись они благодаря таким людям, как Холстон. А вот ему подобное бунтарство с рук не сошло. Магазины класса «люкс» разорвали с ним соглашения, Холстон потерял влияние в своей же компании. Бренд множество раз впоследствии менял владельцев, и очередные руководители в 1984 году решили избавиться от дизайнера, попутно запретив выпускать одежду под именем Halston.

Холстон с моделями.

Он продолжал работать – уже не для «всей Америки». С ним остались его любимые клиентки. Ему была верна Лайза Минелли, его поддерживала давняя подруга Марта Грэм. В 1988 году у Холстона обнаружили ВИЧ – и он стал очередной жертвой той эпидемии, о которой боялись (или стыдились) говорить тогда. Спустя два года он скончался.

О жизни Роя Холстона написано несколько книг, снят документальный фильм и сериал. Все эти тексты, все эти кадры – о человеке, который промелькнул на модном небосклоне, словно комета, но изменил все раз и навсегда.

Текст: Софья Егорова.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/260521/49951/