Самый дорогой серийный автомобиль советской эпохи: Желанная и недоступная «Волга» ГАЗ-24

Советская ГАЗ-24 стала новой эпохой для легендарного автозавода и визиткой развитого социализма. 24-я Волга выдалась принципиально новой концепцией машин, хотя изначально задумывалась наследницей 21-й модели и младшим братом правительственной «Чайки». Несмотря на обвинения в копировании американской модели Форда, ГАЗ-24 до сих пор остается узнаваемым в мире авто. А в истории советского автопрома — недоступной и всеми желанной мечтой.

Копия Форда?

Форд Фалькон. /Фото: i.pinimg.com

К началу 60-х в СССР явно не хватало современных представительских авто. Привычная ГАЗ-21 с оленем на капоте смотрелась устаревшей. Хрущев, как водится, видел своей целью Америку не только догнать, но и перегнать. В 1959-м в Москве состоялась выставка американской техники, что подстегнуло новые разработки. Усилиями конструкторов Горьковского автозавода увидели свет первые эскизы новой «Волги» на базе 21-й предшественницы. До сих пор можно услышать версию о том, что советская «двадцатьчетверка» скопирована с Ford Falcon 62 года выпуска.

В общих чертах можно согласиться с поклонниками американского автопрома. Но в том лишь контексте, что стилистически большинство машин того времени отличались широкой кормой с массивным передом, огромным капотом и выдающейся решёткой радиатора. Кстати, последняя в случае с ГАЗ-24 досталась ей в наследство от 21-й «Волги». Так что говорить о копировании дизайна новой "Волги" с "Форда" — несправедливо.

Советский эталон: планы и реалии

Макет 1961 года. /Фото: i.pinimg.com

Разрабатывать 24-ю Волгу в 1958-м начали сразу две группы опытных советских дизайнеров. К 1964-му конструкторы предложили шесть различных кузовов ГАЗ-24, которые заметно отличались внешним видом. В 1966-ом году модель автомобиля была утверждена, и началась подготовка к массовому производству. В 1967-м случился фальстарт, и Автоэкспорт объявил о готовности к выпуску нового престижного советского авто. Однако спровоцированный на Ближнем Востоке кризис (“Шестидневная война”) не позволил осуществить задуманное. Все заводские потенциалы переориентировали на срочный выпуск военной техники. Но уже в следующем году работу возобновили, и в 1968-м с конвейера сошла первая опытная партия в 32 машины. 15 июля 1970-го "Волга" ГАЗ-24 вышла на уровень серийного производства.

Прототип-модель 1966-го. /Фото: a.d-cd.net

Изначально конструкторы предлагали комплектацию «Волги» четырьмя типами двигателей от 85 до 195 лошадиных сил. Рассматривалась и автоматическая коробка передач. Несмотря на то, что воплотить все задумки не удалось, на фоне остальных советских авто ГАЗ-24 смотрелся выигрышно. Разгон на заднем приводе до 100 км за 18 секунд считался удачей, а счастливые обладатели «двадцатьчетверки» из «золотой молодежи» отрабатывали на Волге бернаут (прогрев на месте задних шин). Второй модификацией стала «Волга»-«догонялка» с ее ревущим мотором в 5,7 л, позволяющим догнать любой имевшийся в СССР того времени автомобиль. Эта версия достигала 100-километровой отметки на спидометре за 12 сек, что казалось немыслимым.

Кто покупал Волгу-24

На заводском конвейере. /Фото: a.d-cd.net

Новая «Волга» виделась каждому советскому человеку воплощением комфорта, показателем престижа и труднодостижимой мечтой. В 1970-м, с началом серийного производства автомобиля, купить его могли лишь партийные чиновники, директора магазинов, спекулянты и граждане "со связями". Простой водитель такую роскошь позволить себе не мог, даже если речь шла о базовой модели. Розничная цена ГАЗ-24 стартовала с девяти тысяч рублей, что в пересчете на сегодняшние деньги равняется 10 миллионам российских рублей. Версия с радиоприёмником и двигателем помощнее стоила уже 12 тыс. Но даже при наличии таких сумм и возможностей возникали препоны.

Например, приобрести белую и чёрную машину представлялось маловероятным — большая часть сразу отписывалась представителям правительственного аппарата и спецслужбам. Партийная элита предпочитала «Волги» цвета вороньего крыла. В 1980-м южане не торгуясь предлагали за такой экземпляр с солидной начинкой 40-50 тысяч. Народу доставались менее востребованные цвета. Относительно расцветок существовала народная классификация. Желтые машины назывались такси, серые, синие и бежевые оттенки – авто для низших руководителей и успешных частников, белая Волга указывала на руководителя среднего звена.

Приобрести новую Волгу простому человеку можно было только на крупном предприятии. Но для этого требовалось, помимо обладания крупной суммой, или быть почетным передовиком производства, или отстоять очередь в несколько лет. Существовал еще один путь – стать владельцем подержанного авто. Такие списывались из таксопарков, правительственных гаражей и станций скорой помощи. Но и там успевали, как правило, «свои».

«Волга»-вездеход Брежнева и зарубежный миф

«Волга»-вездеход. /Фото: carakoom.com

Имелась 24-я «Волга» и у самого генсека. Для официальных выездов Леонид Брежнев, разумеется, использовал «Чайку». «Волга» же отводилась для душевных случаев, к примеру, охоты. Брежневский полноприводный экземпляр был оснащен мощным типом мотора, специальной трансмиссией и ходовой с УАЗа, потому как низкая тяжелая конструкция угрожала «сесть на брюхо» на бездорожье. Таких вездеходов по Союзу было всего пять.

Пользовалась спросом ГАЗ-24 и за границей. «Волгу» продавали в страны Ближневосточья, Скандинавию и даже в США, где она оценивалась около 7600 долларов. Но в американской среде спрос был невелик, потому как там хватало подобных отечественных конкурентов. Что касается государств соцлагеря, там «двадцатьчетверка» тоже слыла машиной элиты. На «Волге» массово передвигались партийцы и сотрудники спецслужб. История даже сохранила миф о черной «Волге», который пересказывался в Чехословакии, Венгрии и Болгарии периода 70-х. Якобы по зарубежным дорогам неспешно передвигался наглухо тонированный советский автомобиль с кэгэбэшниками. Останавливаясь возле нужного человека, агенты задавали традиционный вопрос «Сколько времени?», после чего жертва исчезала бесследно.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/250521/49938/