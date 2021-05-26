Остров Гренландия

Гренландия — крупнейший остров на Земле, расположенный между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Более 80% территории острова покрыто льдами, в прибрежных водах дрейфуют айсберги, а берега изрезаны фьордами.

Самые огромные айсберги откалываются от крупнейшего в мире ледника Якобсхавн недалеко от города Илулиссат на западе побережья. Но внимание ученых привлекают другие события — ежегодное таяние ледников на острове Гренландия, где объем льда эквивалентен 7-метровому подъему океана.

Журналист Joe Raedle снимал в Гренландии живописные пейзажи и повседневную жизнь жителей острова.

Позиция Межгосударственной группы экспертов по изменению климата ООН заключается в том, что средняя температура по Земле поднялась на 0,7 °C со времени начала промышленной революции (со второй половины XVIII века), и что «бо́льшая доля потепления вызвана деятельностью человека», в первую очередь выбросом газов, вызывающих парниковый эффект: углекислого газа (CO2) и метана (CH4).

Гренландия. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Но есть и другая версия. Известный американский физик Фримен Дайсон утверждает, что меры, предлагаемые для борьбы с глобальным потеплением, давно уже не относятся к сфере науки, а являются политиканством и спекулятивным бизнесом

Основатель телеканала о погоде Weather Channel, журналист Джон Колман считает «так называемое глобальное потепление величайшим жульничеством в истории». По его словам, «некоторые подлые и трусливые ученые ради защиты окружающей среды и разных политических целей нагло манипулируют долгосрочными наблюдениями за погодой, чтобы создать у людей иллюзию глобального потепления».

Основная идея второй версии — никакого стремительного изменения климата нет и воздействие человечества на климат Земли ничтожно, не нужно себе льстить. Просто потепление и похолодание на нашей планете — это обычные периодические процессы. Наша планета не находится в опасности. Через одно-два десятилетия несостоятельность теории глобального потепления, возможно, будет очевидна для всех. Как и знаменитая теория про «озоновые дыры».

Кстати, ледниковый покров охватывает около 80 процентов Гренландии. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

В Гренландии обитают 30 видов млекопитающих, в том числе белый медведь (изображён на гербе), овцебык, песец, полярный волк, а в прибрежных водах — гренландский кит, гренландский тюлень, морж. Ну и конечно северные олени. Остров Гренландия. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Основные народы на территории Гренландии — это гренландские эскимосы (на местном языке — инуиты), составляющие около 90 % всего населения. (Фото Joe Raedle):

Лодка и айсберги у ледника. Якобсхавн — крупнейший в мире быстро движущийся ледник в Западной Гренландии. Образует айсберги во фьорде Якобсхавн. Отмечена исключительно высокая скорость движения льда: у фронта шириной 7 км скорость равна 7 км/год, а расход льда 45 куб.км/год. (Фото Joe Raedle):

Ученые. Собирают геологические образцы. (Фото Joe Raedle):

Отступление ледников с 1850 года — уменьшение площади ледников по всему миру. Сбор геологических образцов нужен для того, чтобы определить возраст отступления. Остров Гренландия. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Растительность в Гренландии приурочена к местам, свободным ото льда. На северном побережье преобладает разреженная растительность арктических пустынь. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Птенец сокола-сапсана, Гренландия. Это самая быстрая птица, и вообще живое существо, в мире. По оценкам специалистов, в стремительном пикирующем полете она способна развивать скорость свыше 322 км/ч, или 90 метров в секунду! (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Полнолуние и айсберг от крупнейшего ледника Якобсхавн. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Таяние ледников. На фотографии видна талая вода, текущая вправо по огромной проталине. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

А здесь талая вода создала целый каньон. Остров Гренландия. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Палатка ученых-исследователей ледникового покрова, Гренландия. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Вода и лед. Средняя толщина ледников составляет 2 300 м, наибольшая — 3 400 м. Объем льда — 2.6 млн куб.км. Это довольно сложно представить. (Фото Joe Raedle | Getty bmages):

Кристаллы льда на поверхности ледникового покрова. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Огромные каньоны, образованные потоками талой воды. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Невероятные пейзажи острова Гренландия. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Озеро талой воды. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Вдохновляющие виды из окна жилого дома на айсберги. Гренландия. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Подавляющее большинство населения проживают на юго-западном побережье, где сосредоточены наиболее крупные города Гренландии. Занятия населения — чаще всего охота, рыбалка. Оставшиеся 10 % кроме эскимосов — в основном датчане и другие европейцы.(Фото Joe Raedle | Getty Images):

Давайте посмотрим, как проходят свадьбы на острове Гренландия. Это молодожены. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Дедушка невесты при параде. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Свадебное веселье. Надо отметить, что столы не ломятся от блюд и бутылок, как это принято в России. Есть и диджей-певец. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Традиция бросать букет невесты распространена во многих цивилизованных странах, и часто показывается в фильмах с кадрами о свадебной церемонии. Этот красивый обычай уходит корнями в глубокую древность.

Для средневековой Европы было обычным отрывать после свадьбы от подвенечного платья лоскут. Считалось, что вместе с ним удача сопутствующая невесте перейдет к незамужней девушке и поможет ей быстро выйти замуж. После того как свадебные платья стали довольно ценным предметом и начали передаваться по наследству их место заняли специальные подвязки на ноге постепенно преобразившиеся в более безопасный букет.

На Руси, кстати, букет не бросали, а отдавали вслепую. Подруги невесты водили хоровод вокруг счастливицы с завязанными глазами, и в какой-то момент она наугад отдавала свой букет. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Танцы по-гренландски. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Так выглядит «банкет-холл», где проходило гуляние, снаружи. Запуск фейерверков. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Но вернемся к ледникам. Это ледник около Кангерлуссуака — поселения в западной Гренландии. Кангерлуссуак происходит от гренландского слова «Большой фьорд».(Фото Joe Raedle | Getty Images):

Ледник около Кангерлуссуака. Летом температура на острове Гренландия бывает чуть выше 21 градусов, но нередко даже в разгар лета температуры держатся около нуля. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Айсберг возле города Илулиссат. В переводе с гренландского языка слово «илулиссат» означает «айсберги». Также смотрите статьи «Морские монстры» и «Твердая вода». (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Пес на фоне потрясающего пейзажа с айсбергами, город Илулиссат. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Развлечений на острове немного. Можно вот на роликах покататься. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Вид на город Илулиссат во время полнолуния. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Вид на город Илулиссати айсберги, которые откололись от ледника Якобсхавн. Остров Гренландия. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

Источник: https://loveopium.ru/priroda/ostrov-grenlandiya.html