Варавва: что мы знаем о разбойнике, освобожденном вместо Христа?

В Новом Завете есть несколько персонажей, чьи имена тесно связаны с жизнью и мученической смертью Иисуса Христа: апостолы, дева Мария и Иосиф, Понтий Пилат, фарисеи и первосвященники. Но упоминается в Писании и еще один человек, чья судьба на миг тесно переплелась с судьбой Христа. Это Варавва, имя которого упоминают все евангелисты.

Фильм "Варавва", 2018

Праздник Пасхи

Песах, или Пасха, – главный иудейский праздник, связанный с Исходом евреев из Египта. Его празднование начинается в 14-й день месяца нисана и продолжается неделю. «Песах» восходит к слову «пасах», что в переводе означает «прошел мимо». Это напоминает о том, как во времена египетских казней Бог миновал дома евреев и не умертвил их первенцев. Вероятно, обычай освобождать одного преступника, осужденного на казнь, был связан не только с Пасхой, но и с любым значимым еврейским праздником.

Варавва, или Вар-равван, был в числе четверых осужденных на казнь, включая Иисуса Христа, Гестаса и Дисмаса. По иронии судьбы, первое имя Вараввы, вероятно, тоже было Иисус, или Иешуа Барабба: такое упоминание встречается в рукописях от Матфея. Исследователи соглашаются, что имя могло быть сокращено, чтобы не путать его с Христом. В принципе, имя «Иисус» среди иудеев нельзя назвать редким, оно неоднократно встречается в библейских текстах и до Христа (Иисус Навин, Иисус-первосвященник, Иисус Сирахов).

Разбойник или борец за свободу?

Вопрос об освобождении Дисмаса и Гестаса, судя по всему, не ставился. В числе тех, кого Синедрион мог помиловать, были Иисус Назарей и Варавва. Формально Синедрион во времена Христа был главным иудейским судебным органом. Однако самолично он не мог отправить человека на казнь: для этого требовалось подтверждение римских властей. Прокуратор Иудеи Понтий Пилат, представлявший Рим, обратился к народу с вопросом, кого из них двоих ему отпустить в честь праздника:

Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник. (Ин. 18:39-40)

По этой причине Варавва вызывает у верующих такое же отрицательное отношение, как предатель Иуда Искариот. В действительности, конкретно в этой ситуации его вины не было и на принятое Синедрионом решение он никак не влиял.

Почему народ потребовал освобождения преступника, а не Иисуса? Скорее всего, на это людей подбили первосвященники и старейшины, которые видели в Назарее более значительную угрозу миру и порядку. Пилат, опасаясь вызвать народное недовольство, был вынужден подчиниться толпе, хотя сам склонялся к тому, чтобы освободить Христа.

Сцена суда Пилата, фильм "Страсти Христовы", 2004

Однако это не единственная возможная причина. Такая популярность Иисуса Вараввы среди иудейского населения наталкивает на мысль, что он был не просто разбойником, а участвовал в политической борьбе. Какие именно его деяния заставили объявить его преступником, неизвестно. Из Евангелия можно понять лишь, что он кого-то убил и сеял смуту. Это позволяет предположить, что он был противником римского влияния в Иудее. О дальнейшем жизненном пути освобожденного разбойника Евангелия умалчивают.

В искусстве и культуре

История, связанная с освобождением Вараввы, нашла отражение в произведениях культуры. Например, в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» подробно передан разговор Понтия Пилата с иудейским первосвященником Каифой. Римский прокуратор настаивает на том, что Варавва несомненно более опасен, чем Иешуа Га-Ноцри, «философ с его мирною проповедью». А значит, именно Варавву нужно осудить на казнь. Но Синедрион не соглашается с предложением Пилата.

В бестселлере «Святая кровь и Святой Грааль» Майкла Бейджента приводится неоднозначная теория, что библейский разбойник был сыном Христа. На это намекает само имя «Варавва», которое буквально означает «сын отца». Отличаясь воинственным нравом, Варавва намеревался свергнуть римскую власть в Иудее.

Фильм "Варавва", 2018

Про Варавву было также отснято несколько кинофильмов. Один из них – одноименный фильм российского производства, который вышел на экраны в 2018-м. Фильм интересен тем, что предлагает новый взгляд на историю Христа и его воскрешение. Варавва – главный действующий персонаж, пытающийся понять, что за человек принял вместо него позорную казнь на кресте.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/xronoscio/varavva-chto-my-znaem-o-razboinike-osvobojdennom-vmesto-hrista-6087d46c6d7f5c7270819ac1